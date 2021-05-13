Револьвер на три десятка патронов: как подобное стало возможно

Человеческая мысль не знает границ. Свое воплощение она находит в самых разных формах, в том числе и в виде разнообразных технологий. Инженеры – это подлинные волшебники нашего мира, так как они способны реализовать на практике вещи, которые многим могли бы показаться абсолютно не реальными на практике. Чего только стоит револьвер Medusa M47, аналоги которого будет отыскать достаточно сложно.
Идея создания мультикалиберного оружия не первое десятилетие будоражит ума конструкторов. |Фото: army-news.org.
Когда мы говорим о «револьвере на три десятка патронов», речь идет вовсе не о каком-то замысловатом элементе боепитания для револьвера, который способен вместить 20-30 свинцовых малышей. Хотя чисто теоретически, можно было бы попытаться совместить пулеметную ленту и револьверный барабан, вот было бы зрелище! А если серьезно, то речь конечно же идет о мультикалиберном оружии, одним из ярчайших примеров которого является знаменитый, хотя и не очень широко распространенный револьвер Medusa M47.
Чаще всего мультикалиберность достигается заменой ряда важных компонентов конструкции. |Фото: forum.guns.ru.
Сама по себе идея мультикалиберного оружия далеко не нова. Задумываться над ней всерьез оружейники начали еще в веке этак XIX. Калибров становилось все больше, армии во всем мире становились также больше, от чего приходилось выпускать просто неимоверное количество оружия. Перевооружение любой армии всегда было дорогим удовольствием, а после начала XX века стало понятно, что попытка перевода войск на новый калибр боеприпасов – это все равно, что производить туалетную бумагу из долларов. А потому было бы очень неплохо, если бы оружие могло использовать несколько боеприпасов.
Но этот револьвер может заряжаться самыми разными патронами сразу. |Фото: vk.com.
Правда ничего толкового из этой идеи не вышло до сих пор. Конверсию оружия под новые боеприпасы научились делать еще несколько столетий назад. В XX веке смогли придумать и развить идею модульного вооружения, конверсию которого под другой патрон можно было бы осуществить прямо в полевых условиях силами солдата, а не техника-специалиста. Правда все прототипы подобного оружия получаются достаточно сложными и от того дорогими. А самое главное, сухой практической необходимости в подобном у массовых армий пока нет. Так что идея мультикалиберности остается для оружейников где-то в рубрике «баловства», хотя умы будоражила и продолжит делать это еще очень долго.
Настоящее чудо инженерной мысли. |Фото: boards.fireden.net.
Собственно, именно на этой самой идее и стоял весь проект Medusa. Так, у самого не тривиального револьвера в истории XX века – до ужаса тривиальная история появления. Создателем данного оружия является профессиональный спортивный стрелок и по совместительству оружейный конструктор - Джонатан Филипс, который в свое время основал небольшую компанию «Philips & Rodgers». Первым серьезным проектом инженера и стала наша Medusa. Идея сделать мультикалиберный револьвер к Филипсу пришла после осознания того, что ему приходится таскать почти 10 пистолетов для того, чтобы пострелять разными, но очень похожими патронами, калибр которых близок к 9 мм.
Выглядит револьвер солидно. |Фото: flickr.com.
Первый концепт револьвера появился еще в 1982 году. К 1992 году Джонатан серьезно доработал конструкцию и выпустил первый прототип М47. В отличие от почти всего остального оружия, «Медуза» для стрельбы другим калибром вовсе не требовала замены ствола и затворного механизма. Отличительной чертой конструкции Филипса стало то, что 47-ой можно было зарядить сразу шестью патронами разного калибра и стрелять ими. Официально М47 поддерживает более 20 разных калибров, однако на практике заряжать револьвер можно 30 и более разновидностями. При этом есть возможность применения как рантовых, так и безрантовых боеприпасов. Возможным все это стало благодаря специальной конической форме ствола и удлиненному конусу входа пули.
Правда, метко стрелять из Медузы крайне сложно. ¦ Фото: YouTube.
К сожалению, на практике все оказалось не так гладко и круто. Мультикалиберный револьвер от Philips & Rodgers имел два важных недостатка. Первый и не очень существенный заключается в том, что «Медуза» очень сложно перезаряжается на фоне других револьверов. Из-за специфической конструкции барабана, патроны нельзя просто вкладывать, их приходится запихивать с силой. Что делает невозможным быструю перезарядку револьвера. Второй недостаток по истине губителен. Револьвер рассчитан в первую очередь на патроны 9х18 мм. Стрелять всеми остальными – можно, однако точность ведения огня при этом начинает хромать на обе ноги, руку и костыль.
Все это в купе с не самой маленькой ценой – от 900 долларов, не позволило проекту Medusa M47 взлететь на рынке по-настоящему. Выпущено было всего несколько сотен револьверов. И хотя конструкцию, предложенную Джонатаном Филипсом, постиг коммерческий провал, патенты на ряд технических решений прижились и используются многими компаниями по сей день.
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