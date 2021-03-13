Зачем на самом деле Герострат сжёг одно из чудес света — храм Артемиды

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В ночь на 21 июля 356 г. до н.э. в античном мире произошли два важных исторических события. Один человек создал историю, другой стёр её. Вечером в городе Пелла, столице древнегреческого королевства Македония В ночь на 21 июля 356 г. до н.э. в античном мире произошли два важных исторических события. Один человек создал историю, другой стёр её. Вечером в городе Пелла, столице древнегреческого королевства Македония , одна из жён короля Филиппа II, Олимпиада, родила мальчика. Через несколько лет этот ребёнок создаст одну из крупнейших империй древнего мира, переписав историю большей части Европы, Азии и северо-восточной Африки. Другое событие было более прозаичным: один безумец поджёг храм.





Храм Артемиды был настолько прекрасен, что даже персы при завоевании пощадили его.





Современники сразу внесли храм Артемиды в Эфесе в список чудес света.





Александр Македонский.







Поджог величественного храма Артемиды Эфесской, скромным преступником Геростратом.







Статуя богини Артемиды.







Колонны храма Артемиды.







Место, где был храм, а сейчас его остатки, популярно среди туристов.







Развалины некогда величественного здания.







У богини Артемиды было много храмов, но только эфесский удостоился звания чуда света.







Всё, что осталось от храма в наши дни.

