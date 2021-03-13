Зачем на самом деле Герострат сжёг одно из чудес света — храм Артемиды

В ночь на 21 июля 356 г. до н.э. в античном мире произошли два важных исторических события. Один человек создал историю, другой стёр её. Вечером в городе Пелла, столице древнегреческого королевства Македония, одна из жён короля Филиппа II, Олимпиада, родила мальчика. Через несколько лет этот ребёнок создаст одну из крупнейших империй древнего мира, переписав историю большей части Европы, Азии и северо-восточной Африки. Другое событие было более прозаичным: один безумец поджёг храм.
Новорождённый был не кем иным, как будущим Александром Великим. Поджигателя звали Герострат. Храм, поджог которого был совершён, тоже являлся непростым. Это был один из величественнейших храмов на Земле, одно из семи чудес древнего мира — храм Артемиды в Эфесе. Сейчас это территория современной Турции, недалеко от города Сельчук.
Храм Артемиды был настолько прекрасен, что даже персы при завоевании пощадили его.
Задолго до появления самого города Эфес, ещё за полторы тысячи лет до нашей эры, людские поселения в местности уже были. Племена, которые там жили, поклонялись Великой Матери. Когда территорию захватили ионийцы, культ им понравился, идея тоже. Они внесли некоторые изменения и культ трансформировался в почитание богини плодородия и охоты, Артемиды. Её просили о помощи в родах, о счастливом браке. У древних греков Артемида являлась покровительницей всего живого на Земле. Для своей великой богини греки и решили построить столь великолепный храм, который был сразу же внесён в список чудес света.
Современники сразу внесли храм Артемиды в Эфесе в список чудес света.
Колоссальное произведение архитектурного искусства и первое греческое строение из мрамора. Размеры здания впечатляли — оно занимало площадь равную двум современным спортивным стадионам. Колонны храма в высоту были чуть меньше сегодняшнего пятиэтажного дома. Они стояли в два ряда вдоль широкого церемониального прохода вокруг целлы, где находился алтарь богини Артемиды.
Александр Македонский.
Средства на строительство этого храма пожертвовал легендарный лидийский царь Крез. Архитектурный проект был разработан Херсифроном. Он решил строить здание непременно из мрамора. По счастливой случайности его обнаружили неподалёку. Место под строительство выбрали тоже нестандартное. Из-за частых землетрясений в регионе, храм архитектор решил строить на болоте. Такая почва будет смягчать подземные толчки и защищать, таким образом, само здание. Под строение был вырыт огромный котлован, который засыпали углём и шерстью, а уже поверх построили фундамент.
Герострат.
Внутри храм Артемиды был дивно украшен резьбой, скульптурами и рельефами на стенах. Крышу декорировали мраморными плитами. Статуя богини была высечена из чёрного дерева и слоновой кости, фигуру инкрустировали драгоценными камнями и золотом.
Поджог величественного храма Артемиды Эфесской, скромным преступником Геростратом.
Величественное строение было не только культурно-духовным центром, но и финансово-деловым. Тут был местный банк, управляли им жрецы. К сожалению, просуществовал чудный храм весьма недолго — всего двести лет.
Той ночью, когда всё королевство Македония праздновало появление на свет царского первенца, один скромный гражданин по имени Герострат решил увековечить своё имя в истории. Он вошёл в прекрасный храм и поджёг его. Тот полыхнул практически мгновенно, ведь внутри было много деревянной отделки, и сгорел до тла. Наутро всё, что осталось — это чёрные от огня колонны и тлеющие руины.
Статуя богини Артемиды.
В своё время величественный храм пощадили даже жестокие персы, которые захватили Эфес парой десятилетий ранее. Древние греки считали, что Артемида лично защищает его. Но видимо в ту ночь богиня так отвлеклась на рождение Александра Македонского, что напрочь забыла о храме и не смогла его спасти.
Герострат был немедленно арестован. Всех интересовало только одно: зачем он это сделал? Согласно официальной версии Герострат сжёг храм, чтобы добыть себе вечную славу. Только вот признание он сделал под пытками. Так что можно ли этому верить? Если руководствоваться современными законами, то нет.
Колонны храма Артемиды.
Власти казнили преступника и запретили кому-либо упоминать его имя. Многие указ соблюдали, но свидетель случившегося, историк Феопомп, упоминал Герострата в своих трудах. Потом личностью поджигателя заинтересовались другие летописцы. Так что если Герострат правда сделал это ради славы, то своего добился. Правда, слава эта своеобразная, тесно связанная с позором. Сейчас выражение «геростратова слава» употребляется исключительно в связи с постыдной известностью, с позором длиною в вечность.
Место, где был храм, а сейчас его остатки, популярно среди туристов.
Уничтожение храма огнём стало предзнаменованием того, что великому полководцу, Александру Македонскому, самой судьбой было предначертано завоевать Малую Азию. Ведь сама Артемида, наблюдая его рождение, пожертвовала собственным храмом.
Римский историк Валерий Максимус писал, что имя Герострата кануло бы в лету, если бы не гений красноречия Феопомп, вернувший его из тени небытия, и включивший в историю. Действительно, имя поджигателя написано во всех учебниках истории, а имена его судей давно забыты.
Развалины некогда величественного здания.
После этого кощунственного акта, греки построили на месте сожжённого ещё более великолепный храм. Сам Александр Македонский хотел спонсировать строительство, но при условии, что его имя будет запечатлено в надписях на храме. Ефесяне очень деликатно отказали великому полководцу, сказав, что «не годится, чтобы бог строил храмы в честь других богов». Тем не менее Александр Великий помог и его портрет, кисти Апеллеса, с молнией в руке, украсил одну из стен. Новый храм был весьма впечатляющим, краше прежнего и простоял на этот раз шестьсот лет. Его разрушили племена восточногерманских готов в 3 веке.
У богини Артемиды было много храмов, но только эфесский удостоился звания чуда света.
Гераклит, знаменитый древнегреческий философ и земляк Герострата, считал, что всё изменяется: невозможно дважды вступить в ту же реку, на входящего текут новые воды. Так и жизнь человеческая постоянно изменяется, но изменения эти происходят в результате борьбы. Всё в мире циклично, огонь есть всему и начало, и конец.
Всё, что осталось от храма в наши дни.
Конечно, вряд ли мы когда-нибудь узнаем зачем на самом деле Герострат сжёг храм Артемиды. Великий Сальвадор Дали однажды сказал: „Бежать впереди Истории гораздо интереснее, чем описывать её.“
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