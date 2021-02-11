Какие тайны Ван Гога хранит самая известная спальня в истории искусства

Была осень, когда Ван Гог впервые ночевал в знаменитом «желтом доме» и написал картину с самой известной спальней в истории искусства. А потом художник-постимпрессионист написал еще две работы, которые вкупе составляют целую историю со спальнями Винсента. О чем же говорит трилогия картин со спальнями Ваг Гога?
Как создавалась трилогия
Винсент Ван Гог «Желтый дом» (1888 г.) / Фото: sothebys.com
Спальня Винсента Ван Гога в Арле, пожалуй, самая известная комната в истории искусства. Еще большее значение она имела для самого художника, создавшего три отдельные картины этого сокровенного пространства (с 1888 по 1889 год). Жизнь Ван Гога была короткой и кочевой. Ко времени своей смерти в возрасте 37 лет Ван Гог успел прожить в 37 разных домах и в 24 городах. В 1888 году он, наконец, переехал в дом, который действительно считал своим и родным - его любимый «желтый дом» в Арле. Впервые он написал образ со своей комнатой в 1888 году вскоре после переезда в Арль, а затем написал подобную композицию еще дважды в 1889 году.
Какой же была спальня Ван Гога?
На первый взгляд узкая кровать написана Ваг Гогом «широкой и двуспальной». На кровати расположены две подушки рядом с алым одеялом. Две подушки - символ надежды Ван Гога вскоре встретить свою возлюбленную, а два стула являются прообразом его собственного «пустого стула», которым он посвятит через несколько недель знаменитое полотно.
Картина «Стул Ван Гога с трубкой», 1888 год
На дальней стене расположены крючки, на которых висит одежда и соломенная шляпа (она защищала его во время работы под сильным провансальским солнцем). На небольшом столике - миниатюрный натюрморт (фляга, стакан, кувшин и таз, мыло и две или три стеклянные бутылки). Во всех трех вариантах висит зеркало (оно использовалось и для ухода, и для создания автопортретов).
Винсент написал в одном из писем своему брату Тео, что стены в спальне были бледно-фиолетовыми. Яркие цвета должны были выражать абсолютный «покой» или «сон». Но поскольку пигменты на холсте устарели, то стены со временем приобрели голубоватый оттенок. Винсент был в восторге от спальни, назвав ее «одной из лучших», которые он когда-либо видел. Он также написал небольшой набросок спальни в письме Гогену, в котором намеревался «выразить полный покой».
Письмо Винсента Ван Гога Гогену (17 октября 1888 г.)
Гоген прибыл в Арль через неделю после письма Ван Гога, что в конечном итоге вылилось в бурное девятинедельное пребывание, закончившееся травмой уха. Ван Гог был госпитализирован, и пока он отсутствовал, в «желтом доме» возникла сырость. Причиной было то, что Рона, близлежащая река, разлилась. По возвращении он с ужасом обнаружил, что вода сочилась из стен. Некоторые из его картин, в том числе «Спальня», были повреждены влагой и начали отслаиваться. Чтобы высушить их, Ван Гог прикладывал газеты к поверхности хоста, но, к сожалению, небольшое количество чернил все-же проникло в краску.
Трилогия «Спальни» Ван Гога: первая версия
«Спальня в Арле», Первая версия, октябрь 1888 г. Холст, масло, 72 x 90 см, Музей Ван Гога, Амстердам.
В первой версии трилогии Ван Гог изобразил родную спальню в знаменитом «желтом доме», который расположен на улице Ламартин дом №2 во Франции. Дверь слева направляет в гостевую комнату, которую он готовил к приезду своего друга Гогена. Дверь справа направлена на верхний этаж. Окно спереди выходило на площадь и сквер.
Самым необычным аспектом картины является своеобразная перспектива. Работа нереалистична в искаженном изображении спальни, в которой предметы повернуты вниз к зрителю. Это одна из деталей, которая делает картину такой уникальной и легко узнаваемой. Винсент как-то писал Тео, что намеренно «сплющил» интерьер и убрал все тени, чтобы его фотография напоминала японскую гравюру. Ван Гог был большим поклонником японской эстетики. Его переезд на юг Франции отчасти был направлен на поиски более здоровой окружающей среды. Винсенту было необходимо наблюдать «природу под более ярким небом», чтобы лучше понимать, как японцы «чувствуют и рисуют». В картине «Спальня» Ван Гог стремился воспроизвести палитру ярких цветов и отсутствие теней, характерных для японской гравюры на дереве.
Вторая версия
«Спальня в Арле», Вторая версия, сентябрь 1889 г. Холст, масло, 72 x 90 см, Художественный институт Чикаго.
Спальня обставлена простой деревянной мебелью, а стены украшены картинами Ван Гога. Используя яркие, контрастные цвета, художник стремился выразить особые эмоции: бледно-фиолетовый цвет плитки, желтый цвет мебели и светло-фиолетовый цвет стен. Яркое и смелое использование цвета в спальне Винсента в Арле типично для яркой палитры, которую он начал использовать в конце своего парижского периода. Желтый всегда был любимым цветом Ван Гога на протяжении всего его периода в Арле и Сен-Реми - будь то использование на открытом воздухе на пшеничных полях под провансальским солнцем или в интерьере спальни..
Третья версия
«Спальня в Арле», Третья версия, конец сентября 1889 г. Холст, масло, 57,5 x 74 см, Музей Орсе, Париж.
В письме своему брату Тео Винсент объяснил, что спровоцировало его нарисовать такую картину: он хотел подчеркнуть простоту своей спальни, используя символику цветов. Он писал: «бледные, сиреневые стены, неровный, выцветший красный пол, хромированные стулья и кровать, подушки и простыня в очень бледно-зеленом цвете, кроваво-красное одеяло, оранжевый умывальник, синий умывальник и зеленое окно». Удивительно! Но столь яркой палитрой Ван Гог «хотел выразить абсолютный покой».
Реальный прообраз «Спальни» Ван Гога (номер расположен в районе Ривер-Норт, Чикаго) / Фото: news.artnet.com
«Спальня» Винсента в Арле - одна из самых известных картин художника. Серия работ Ван Гога необычна еще и тем, что это единственные работы, в которых художник изображает «картину в картине». «Желтый дом» Винсента в Арле служил не только домом, но и мастерской Ван Гога. В результате он повесил многие из своих недавно написанных работ (например, в соседней спальне Поля Гогена было несколько знаменитых картин Ван Гога с подсолнухами). Хотя Ван Гог часто писал о своих работах в деталях, витиеватое описание цветов и сюжетов «Спальни» художник передает с особой внимательностью. Более того, Винсент даже предлагает собственную раму для картин, которая ясно показывает, что художник гордо и бережно хранил их. Яркие цвета, необычная перспектива и простой сюжет создают не только одну из самых популярных трилогий Ван Гога, но и то, что он сам считал одним из своих личных фаворитов.
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