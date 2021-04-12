Где в Соединенных Штатах за переезд платят деньги и всячески помогают переселенцам

Причины невиданной щедрости

В США тоже имеются города, где разработаны поощрительные привилегии для переселенцев.

В 6 штатах землю под строительство частного дома раздают даром всем желающим (США).

1. Город Натчез в штате Миссисипи

За переезд в Натчез заплатят 6 тыс. дол.: фрилансеры в приоритете. | Фото: independent.co.uk.

Приобретение недвижимости в городе Натчез является главным условием программы Shift South (Штат Миссисипи, США).

2. Крошечный городок Хармони в штате Миннесота

Harmony – рай для тех, кто мечтает жить на лоне живописной природы (штат Миннесота, США).

3. Город Трибьюн в штате Канзас

В небольшом городке Tribune можно получить льготы по студенческому кредиту (штат Канзас, США).

Для тех, кто предпочитает покой и тишину, лучшим вариантом может стать городок в центре станы – Tribune (штат Канзас, США). | Фото: moneyversed.com.

4. Город Балтимор в штате Мэриленд

Шестой по величине город США старается обзавестись новыми членами общества в обмен на поощрительные блага (Балтимор, штат Мэриленд).

Балтимор ждет новых жителей и обещает привилегии (штат Мэриленд, США).

5. Нью-Хейвен в штате Коннектикут

Переехав жить в Нью-Хейвен, можно сэкономить до 80 тыс. дол. (штат Коннектикут, США).

Yale University – один из наиболее престижных университетов мира (Нью-Хейвен, США).

6. Городок Кертис в штате Небраска

Curtis тоже рад видеть потенциальных домовладельцев и семьи с детьми (Небраска, США).

7. Куда лучше всего переезжать, чтобы сэкономить

В Портленде вновь прибывший предприниматель получит финансовую поддержку, даже если он начинающий бизнесмен (штат Мэн, США ).

В Марне можно бесплатно получить землю под застройку, правда в городке живет всего лишь 120 человек (штат Айова, США).

В штате Колорадо всем переселенцам возвращают 4 процента от первоначального взноса за жилье (США).

Все, кто хочет стать медицинским работником, может отправляться в штат Вашингтон , там дают 75 тыс. дол. на обучение (США).

Живущим на Аляске ежегодно доплачивать по 2 тыс . дол. (США).