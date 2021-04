Где в Соединенных Штатах за переезд платят деньги и всячески помогают переселенцам

Причины невиданной щедрости

В США тоже имеются города, где разработаны поощрительные привилегии для переселенцев.

В 6 штатах землю под строительство частного дома раздают даром всем желающим (США).

1. Город Натчез в штате Миссисипи

За переезд в Натчез заплатят 6 тыс. дол.: фрилансеры в приоритете. | Фото: independent.co.uk.

Приобретение недвижимости в городе Натчез является главным условием программы Shift South (Штат Миссисипи, США).

2. Крошечный городок Хармони в штате Миннесота

Harmony – рай для тех, кто мечтает жить на лоне живописной природы (штат Миннесота, США).

3. Город Трибьюн в штате Канзас

В небольшом городке Tribune можно получить льготы по студенческому кредиту (штат Канзас, США).

Для тех, кто предпочитает покой и тишину, лучшим вариантом может стать городок в центре станы – Tribune (штат Канзас, США). | Фото: moneyversed.com.

4. Город Балтимор в штате Мэриленд

Шестой по величине город США старается обзавестись новыми членами общества в обмен на поощрительные блага (Балтимор, штат Мэриленд).

Балтимор ждет новых жителей и обещает привилегии (штат Мэриленд, США).

5. Нью-Хейвен в штате Коннектикут

Переехав жить в Нью-Хейвен, можно сэкономить до 80 тыс. дол. (штат Коннектикут, США).

Yale University – один из наиболее престижных университетов мира (Нью-Хейвен, США).

6. Городок Кертис в штате Небраска

Curtis тоже рад видеть потенциальных домовладельцев и семьи с детьми (Небраска, США).

7. Куда лучше всего переезжать, чтобы сэкономить

В Портленде вновь прибывший предприниматель получит финансовую поддержку, даже если он начинающий бизнесмен (штат Мэн, США ).

В Марне можно бесплатно получить землю под застройку, правда в городке живет всего лишь 120 человек (штат Айова, США).

В штате Колорадо всем переселенцам возвращают 4 процента от первоначального взноса за жилье (США).

Все, кто хочет стать медицинским работником, может отправляться в штат Вашингтон , там дают 75 тыс. дол. на обучение (США).

Живущим на Аляске ежегодно доплачивать по 2 тыс . дол. (США).

Мало кто отказался сменить место жительства, если бы знал, что в другом городе или стране можно не только хорошо устроиться, но еще и изрядно сэкономить. Многие считают, что так не бывает, излишне осторожничая, ищут всяческий подвох. Хотя не все так плохо, как кажется на первый взгляд. В Соединенных Штатах, например , можно найти места, где за переезд заплатят деньги или дадут кредит на выгодных условиях на строительство жилья, а иногда и полностью оплатят обучение. И самое приятное и даже непостижимое заключается в том, что такой аттракцион невиданной щедрости не всегда сопровождается кабальными условиями.В США, как и в любой другой стране, можно проследить тенденции переезда граждан и иммигрантов, а также заметить некую закономерность. Если в начале прошлого века почти 50% населения страны предпочитало проживать в сельской местности, то через сотню лет соотношение кардинально поменялось. Теперь в крошечных населенных пунктах обитает не более 19%, остальные же ринулись покорять мегаполисы. С одной стороны, все понятно, в больших городах больше возможностей получить престижное образование и высокооплачиваемую работу, а с другой – непомерная арендная плата за съемное жилье (собственное купить вообще не реально) и высокая конкуренция на рынке труда.На фоне такого несоответствия власти маленьких городов всеми силами стараются остановить вымирание своих населенных пунктов. Они идут на разные уловки, чтобы если и не удержать собственную молодежь, то хотя бы привлечь «новую кровь». Привилегии, поощрения и всяческие блага, предлагаемые взамен на переезд, в каждом регионе свои, все зависит от плачевности состояния и удаленности от мегаполисов. Некоторые муниципалитеты настолько щедры, что действительно начинаешь искать подвох, учитывая современные реалии жизни. Но не все так страшно, как кажется на первый взгляд. Оказывается, даже в Соединенных Штатах случаются чудеса.Натчез (англ. Natchez) — небольшой городок, расположенный в округе Адамс, что на юго-западе штата Миссисипи. На данный момент в нем проживает около 15 тыс. человек, что настораживает местные власти. Чтобы остановить вымирание, муниципалитет разработал привлекательную программу переселения – Shift South. По сведениям редакции Novate.ru, каждому, кто решится на переезд, выплатят по 6 тыс. дол., но без нескольких условий не обошлось. Как оказалось, участниками программы могут стать лишь совершеннолетние граждане страны или иностранцы, имеющие право на проживание и работу в США, они должны быть трудоустроены (за пределами городка) или работать на удаленке, поскольку в Натчезе с этим большие проблемы, если новый житель не высококлассный специалист в востребованных отраслях.Но главным условием программы является приобретение недвижимости в самом населенном пункте, а это порядка 150-200 тыс. дол. Хотя если сравнить цены на жилье в крупных мегаполисах, то здесь можно значительно сэкономить, ведь дома дешевле как минимум в 3-4 раза. Все, кто сможет выполнить вышеперечисленные условия, получают 2,4 тыс. дол. сразу – на переезд, а затем ежемесячно будут получать по 300 дол. до исчерпания обещанных 6 тыс.Хармони (Harmony) — совсем небольшой городок в округе Филмор, штат Миннесота. В нем проживает около 1 тыс. человек, поэтому власти не на шутку встревожены, что их населенный пункт скоро превратится в призрак. По этой причине Управление по экономическому развитию вновь прибывшим жителям погашает небольшую часть суммы на строительство дома. Это не бог весть какая экономия (для США ), но тем не менее новоиспеченные владельцы недвижимости смогут вернуть от 5 тыс. дол. до 12 тыс. – все зависит от расходов на строительство и доходов самих кандидатов.Переехать в «Край десяти тысяч озер», так еще называют эту местность, может любой желающий без условий и подвохов. В этой программе отсутствуют какие-либо ограничения по возрасту, наличии основного места работы, уровня доходов и даже гражданство не имеет значение.Хорошая новость для тех, кто хочет получить образование и немного сэкономить. Правда, для этого придется переехать совсем малюсенький городок Tribune (Трибьюн) в штате Канзас (в США деревень не имеется), в котором проживает чуть больше 700 человек. Руководство общины разработало свои поощрительные привилегии для переселенцев. По сведениям редакции Novate.ru, в Трибьюне существует программа Rural Opportunity Zone, в которой предусмотрена выплата кредита на учебу в размере 15 тыс. дол.Правда, деньги кандидат получит только в том случае, если по окончании учебного заведения вернется в город и там будет проживать как минимум 5 лет. В течение этого времени власти вернут обещанные средства. И это единственное условие программы. На данный момент известно о 55 новых жителях, которые воспользовались такой прекрасной возможностью сэкономить свой бюджет и получить образование.Несмотря на то, что Балтимор (Baltimore) огромный город, в нем также наблюдается отток жителей, что вызывает обеспокоенность властей. Поскольку о Балтиморе многие годы ходят совсем неприятные слухи, завлечь потенциальных горожан оказалось нелегкой задачей. Но местные власти не отчаиваются и помимо того, что в городе уже давно навели порядок , еще разработали и целый комплекс программ переселения.Программа Buying Into Baltimore предлагает компенсацию в размере 5 тыс. дол. на покупку недвижимости, стоимость которой стартует от 200 тыс. Кроме того, программа Vacants to Value Booster предлагает еще 10 тыс. дол., если кандидат на переселение пожелает приобрести заброшенный или отчужденный дом. Также разработана еще одна программа – The Live Near Your Work, позволяющая получить частичное (2-5 тыс. дол.) возмещение на оплату покупки жилья от работодателей, которые возьмут нового горожанина на работу. Программы действуют уже 18 лет и за этот период население города выросло на 32%!Старейший город на берегу пролива Лонг-Айленд, известный одним из самых престижных ВУЗов страны — Йельским университетом , тоже заманивает потенциальных домовладельцев щедрыми предложениями. Тот, кто решится поменять место жительства, кроме комфортной жизни в чистом и красивом городе, который считается архитектурным памятником США, получит еще и внушительную финансовую поддержку.Власти New Haven (Нью-Хейвена) разработали сразу несколько программ, которые позволяют сэкономить не только на приобретении жилья, но и на учебе. Их предложения кажутся просто фантастическими. Например, при покупке готового жилья выдается компенсация в размере 10 тыс . дол, еще 30 тыс. зеленых выделяют на ремонт ветхих или заброшенных строений и 40 тыс. дол. на обучение в колледже. Если переселенец окажется еще и военнослужащим, государственным служащим, учителем или пожарным, то полагается еще надбавка в размере 2,5 тыс. на обустройство.В небольшом городке Кертис (Curtis), что в округе Фронтир, тоже решили увеличить население за счет переселенцев, ведь сейчас в нем проживает меньше 1 тыс. человек. Чтобы избежать запустения, власти решили раздавать бесплатно земли под строительство частных домов на одну семью. В приоритете, конечно же, молодые люди с детьми, но, если человек имеет работу в ближайших населенных пунктах или он фрилансер со стабильным доходом, то также может отправляться в живописные места и обустраивать свою жизнь.