Как в домашних условиях можно самостоятельно сделать бронестекло: наглядный мастер-класс

Думаете, бронированное стекло сделать можно только на заводе? Как бы не так! Умелец из народа показал, что данный процесс, хотя и полон многочисленных хитростей и тонкостей, все-таки вполне себе воспроизводим в даже в домашних условиях. Самое главное, раздобыть необходимые материалы и иметь под рукой набор минимально нужных инструментов.
Нарезка стекла первым делом. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: оконное стекло, поликарбонат (монолитный лист), эпоксидная смола, упаковочная пленка
Стоит сразу отметить, что создаваемое стекло является кустарным изделием и (в большинстве случаев) по своим характеристикам не сможет тягаться с заводскими образцами. Тем не менее, защитные качества такого изделия будут астрономически выше, чем прочностные характеристики обычного стекла или даже стеклопакета.
Готовим состав. /Фото: youtube.com.
Суть дальнейшей операции в том, чтобы сделать из имеющихся материалов этакий бутерброд. В своем видео автор делает двухслойный, четырехслойный и шестислойный экраны, в которых чередуется стекло и поликарбонат.
Соотносим. /Фото: youtube.com.
Для работы с поликарбонатом потребуется циркулярная пила. Только ей можно без лишних проблем отрезать нужный кусок прочного материала. Под этот же размер при помощи стеклореза вырезается и обычное стекло. В производственном процессе рекомендуется использовать упаковочную пленку для защиты стола и верстака, на которых будут производиться все операции.
Ставим тяжелое. /Фото: youtube.com.
Вырезав два куска разных материалов, следует подготовить смолу. Для этого в нее добавляется состав-затвердитель, после чего клейкая субстанция тщательным образом перемешивается. Рекомендуется несколько раз перелить эпоксидную смолу в новую чистую емкость и при этом постоянно мешать. При этом важно помнить о том, что нельзя допустить попадания воздуха в смолу!
Можно склеивать слои. /Фото: youtube.com.
Далее эпоксидная смола заливается на лист поликарбоната и распределяется по всей его поверхности. Лить состав нужно до тех пор, пока он не станет стекать со всех сторон. Смола равномерно распределяется по всей поверхности, после чего сверху укладывается обычное стекло. Листы выравниваются и оставляются в покое на 12 часов. Рекомендуется поставить сверху что-нибудь тяжелое.
Проверяем. /Фото: youtube.com.
Так получается самый тонкий вариант бронестекла. В дальнейшем можно таким же образом соединять несколько «бутербродов». После высыхания смолы, ее излишки следует обрезать ножом, а края стекла – зачистить.
Вот, что получилось. /Фото: youtube.com.
Видео:
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