Для чего пистолет у полицейских привязан к кобуре

Каждый, кто видел полицейского при исполнении с табельным оружием, наверняка обращал внимание на такую малозаметную, но все же очень интересную особенность, как конструкция пистолетной кобуры. А именно на то, что пистолет всегда привязан к кобуре сотрудника при помощи специального, чаще всего кожаного шнурка. Для чего же это делается и не было бы удобнее обходиться без него?
Тренчик нужен не для красоты. /Фото: popgun.ru.
На самом деле полиция как таковая здесь вообще не причем. Тренчик или пистолетный шнур очень часто встречается на кобурах табельного оружия. Увидеть такие шнуры можно не только у полицейских, но также у офицеров и других вооруженных представителей силовых структур. Необходим данный элемент для обеспечения сохранности пистолета (револьвера), а также для повышения безопасности того, кто это оружие использует.
Чтобы не выхватили. /Фото: popgun.ru.
Во-первых, пистолетный тренчик банально не дает оружию потеряться. Оно достаточно надежно пристёгнуто таким образом к кобуре, а потому даже если полицейскому или военному придется выполнять двойные (а может быть и тройные) кульбиты, хождение на руках и ползать по-пластунски – за пистолет можно не переживать. В самом крайнем случае останется болтаться на шнуре.
Специально для табельного оружия. /Фото: guns.allzip.org.
Во-вторых, шнур нужен для повышения уровня безопасности того, кто носит оружие. Когда пистолет прикреплен к тренчику, то выхватить его из кобуры постороннему человеку и использовать против полицейского (военного) или же просто убежать с табельным оружием – становится почти невозможно. Многим это может показаться смешным и невероятным, однако полиция с завидной регулярностью попадает в ситуацию, когда у нее пытаются отобрать табельное оружие.
Используется во всех странах. /Фото: uazmi.net.
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