Чем занимаеются и как живут родные братья и сестры российских звезд

Если о вторых половинках и уж, тем более, детях звезд, поклонники рано или поздно узнают, а о родителях интересуются в контексте прошедшего детства, то братья и сестры остаются в стороне всей этой кутерьмы. Каково им жить в тени славы своих родных людей и стремятся ли они тоже стать известными?
Многие из них тоже пробуют силы в шоу-бизнесе, но редко кому удается затмить успех брата или сестры, а ко всем их попыткам относятся весьма скептически. Иные стремятся жить самостоятельно, даже не распространяясь о том, что имеют в числе ближайших родственников кого-то из звезд.
Егор Козловский
Братья Козловские: каждый занят интересным делом.
Старший брат популярного актера Данилы Козловского никогда не стремился к славе или признанию. Он человек тихий и скромный, но порой ему тоже достается кусочек славы от младшего брата. Егор старше Данилы на два года. Впрочем, его занятие ничуть не менее примечательно, чем занятие младшего брата.
Егор занимается разработкой программ для обучения и развития детей с ограниченными возможностями. В частности речь идет об интерактивных букварях и программах для обучения. Об этом Данила рассказывал в своих социальных сетях. Он очень гордится достижениями старшего брата.
Евгений Нагиев
Братья иногда меряются лысиной.
Если младший брат чем-то и похож на Дмитрия Нагиева, то разве что тем, что точно также хорош, как и он и привык добиваться поставленных целей. Несмотря на то, что Евгений моложе, он такой же брутально лысый и уверенный в себе. К славе он никогда не стремился и живет тихой размеренной жизнью в Питере.
У Евгения Нагиева небольшой бизнес – несколько мини-отелей, созданный без помощи старшего брата. Порой Дмитрий шутит про их сходство, мол, Евгений может легко подменить его на съемочной площадке. Но вот Евгений сомневается, что Дмитрий сможет стать у руля его бизнеса.
Михаил Жуков
Братья теперь выступают вместе.
Михаил младше Сергея на 7 лет – достаточный срок, поэтому он рос с осознанием того, что его старший брат – кумир миллионов и вообще может все. Не удивительно, что Михаил тоже решил заниматься музыкой. Сначала он пытался делать это сольно, затем создал свою группу. Но какая-то известность пришла к нему только после того как он начал выступать со старшим братом. К тому же их схожесть как во внешности, так и в манере исполнения очевидна.
Вместе с братом он занимается не только творчеством, но и вхож в их бизнес – сеть ресторанов.
Анна Бузова
У сестер не всегда получается дружить.
Младшая сестренки Ольги Бузовой тоже пыталась пойти по проторенной дорожке, но у нее мало что получилось. На проекте «Дом-2» она продержалась всего несколько месяцев, да и то благодаря известной фамилии. Сейчас она ведет совместный с Олей бизнес по продаже одежды и бижутерии.
Анна нередко появляется на различных телешоу, но всегда в качестве сестры Ольги Бузовой и не более того. Впрочем, подобный расклад девушку вроде бы и устраивает, но порой в сеть попадают отголоски скандалов. К примеру, с одного из дня рождений Оли, который они отмечали в Куршавель, сама Оля летела бизнес-классом, тогда как Аня была замечена в экономе. Кстати, саму Анну называют куда более симпатичной, чем старшую сестру.
Анна Белан
Анна хочет быть такой же знаменитой, как и ее старший брат.
Младшая сестра Димы Билана (да, правильное написание фамилии Белан, певец выступает под псевдонимом) долгое время жила в Америке, куда старший брат нередко к ней приезжал. Сначала девушка мечтала стать режиссером, и брат оплатил ее обучение – именно этим она и занималась в Лос-Анджелесе. Однако со свойственной девушкам ветреностью, Аня, тоже не лишенная музыкальных задатков, решила, что хочет петь.
Старший брат не в восторге от ее идеи и не особо помогает ей в этом начинании. Но и не препятствует, нередко Аня выступает на разогреве его концертов, записывает совместные песни с зарубежными исполнителями. Билан стремится быть старшим братом, а не продюсером, между ними очень теплые отношения.
Лиана Меладзе
Младшей сестренке братьев Меладзе славы досталось меньше всего.
Кому и удается оставаться в тени звездных родственников, так это Лиане Меладзе. Оно и неудивительно, сразу два успешных и известных старших брата в семье и восточное воспитание попросту не позволяли ей лезть в свет софитов и доказывать окружающим, что она тоже может. Она, как того и желали родители, стала инженером, а сейчас работает в продюсерском центре Меладзе.
Если в детстве Константин и Валерий, по понятным причинам, не воспринимали мнение Лианы всерьез, то сейчас это тот редкий человек, чья критика всегда бывает точной и уместной. А главное, услышанной.
Наталья Гудкова
Гудковы оба очень жизнерадостные.
Старшая сестра Александра Гудкова, который в последние года оказался, что называется «на волне» играла в КВН вместе с ним, причем даже в одних командах. Понятно, что тот факт, что Наталья старше его на 6 лет, красноречиво говорит о том, кто был инициатором этих выступлений.
Также как и Александр, Наталья очень жизнерадостный человек, кроме того они очень дружны с братом и она много вложила в его воспитание и его успех, поскольку семья рано осталась без отца. Она регулярно постит фотографии с братом точно также как и он.
Артем Юнусов
У Тимура большая семья.
Тимати, он же Тимур Юнусов охотно делится фотографиями своих детей и девушек, но вот о членах своей семьи рассказывает редко. Чего не скажешь о его матери Симоне. У Тимура есть младший брат Артем, он также как и Тимур занимается музыкой и известен под псевдонимом DJ Temniy.
По отцу у Артема и Тимура есть младшая сестра Анна, она занимается творчеством, танцует, а также готовится стать архитектором, именно в этом направлении она и получает образование в настоящее время.
Оксана и Кристина Водяновы
Наталья, ее сестры и мама.
Старшая среди сестер Водяновых – Наталья рано повзрослела и старалась заработать, но большей частью на нее ложилась забота о сестренке Оксане, которая родилась с некоторыми особенностями по здоровью. Именно благодаря тому, что Наталье пришлось пережить в детстве, она основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца».
Младшей сестренке Кристине было три года, когда Наталья начала делать первые шаги в модельном бизнесе, поэтому она помнит сестру всегда успешной и очень красивой. Сама Кристина живет в Англии и занимается искусством, по образованию она искусствовед.
Ольга Добровольская
Можно сказать, что брат с сестрой работают вместе.
Родная сестренка Дениса Добровольского, больше известного как Павел Воля, младше его на четыре года. Как и старший брат, она получила хорошее образование, но по специальности долго не работала (она окончила экономический факультет). Вслед за братом она перебралась в Москву и пробовала работать в финансовой компании, но поняла, что это не ее.
В Comedy Club Production она сначала занималась организационными вопросами, затем отучилась на гримера и сейчас работает в этом направлении. Здесь она чувствует себя комфортно, хотя для всех она, прежде всего, сестренка Воли.
Шамиль Хаматов
Чулпан и Шамиль оба актеры.
Родители Чулпан и Шамиля Хаматовых были людьми совершенно нетворческими, однако сумели воспитать сразу двух актеров. Да, Шамиль Хаматов не так известен как его старшая сестра, но также талантлив. Он никогда не стремился стать актером, однако все изменила поездка к сестре к Москву, она к этому моменту уже играла. Так Шамиля и завлекала сцена, он понял, что тоже хочет выступать.
После получения образования он стал играть в «Современнике», где работает по сей день. Часто снимается в кино, хоть у него и нет громких ролей, он достаточно востребованный и перспективный артист.
Мария Шурочкинаhttp://navote.ru/?p=21551
В семье Шурочкиных очень успешные дочери.
Уж в чем же секрет семьи Шурочкиных, что им удалось воспитать столь успешных и при этом разноплановых дочек-красавиц. Младшая сестра Анны Шурочкиной, известной в шоу-бизнесе как Нюша, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию. Потому у Маши своя армия поклонников и своя известность, да и успех, в какой-то степени посерьезней, чем у ее старшей сестры.
Нельзя сказать, что девушки похожи внешне, хотя обе, безусловно, красавицы и очень тесно общаются, несмотря на плотный график и расстояния.
Оксана Жукова
Сейчас сестры очень дружны.
Сестра Леры Кудрявцевой не имеет отношения к шоу-бизнесу и ведет достаточно закрытый образ жизни, хотя иногда и посещает светские мероприятия. В детстве девочки не были очень дружны, однако с возрастом стали неразлучны. Они живут неподалеку и видятся практически ежедневно.
Оксана занимается бизнесом, однако даже, что касается работы, она первый советчик Леры и всегда оказывает ей помощь и поддержку.
Дмитрий Светлаков
Оба брата снялись в одном фильме.
Визуально Дмитрий совсем не похож на своего подтянутого и вечно молодого братишку Сергея. Однако их выдают голубые глаза и добрый, открытый взгляд. Дмитрий старше Сергея на 6 лет и к моменту, когда комик делал первые шаги, он уже успел в некотором роде состояться в жизни, поэтому никогда не стоял вопрос о том, чтобы тоже попробовать себя как публичного человека.
Хотя все же в одном фильме Сергей сняться брата уговорил. Они оба играют в фильме «Горький», поэтому в какой-то степени Сергей заставил брата стать немного актером.
Евгений Гогунский
Братья Гогунские выбрали каждый свою сферу.
Младший брат актера всегда повторял за старшим братом, слушал ту же музыку, посещал те же секции, как и Виталий, даже в КВН они играли вместе. Но после того как Виталий начал карьеру киноактера, Евгений решил выбрать себе иной путь. Он окончил технический университет и пошел работать на завод, где некогда работал их отец.
Несмотря на то, что сейчас братья принадлежат разным мирам, они тесно общаются и даже внешне очень похожи друг на друга.
Звезды, окруженные большим количеством поклонников и людей, которые относятся к ним как к источнику какой-то выгоды, часто не хватает именно теплых и родных отношений. Они очень дорожат не только своими родными, но и друзьями, много таких примеров среди звезд, когда они смогли пронести дружбу через года.
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