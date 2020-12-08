Чем занимаеются и как живут родные братья и сестры российских звезд

Егор Козловский

Братья Козловские: каждый занят интересным делом.

Евгений Нагиев

Братья иногда меряются лысиной.

Михаил Жуков

Братья теперь выступают вместе.

Анна Бузова

У сестер не всегда получается дружить.

Анна Белан

Анна хочет быть такой же знаменитой, как и ее старший брат.

Лиана Меладзе

Младшей сестренке братьев Меладзе славы досталось меньше всего.

Наталья Гудкова

Гудковы оба очень жизнерадостные.

Артем Юнусов

У Тимура большая семья.

Оксана и Кристина Водяновы

Наталья, ее сестры и мама.

Ольга Добровольская

Можно сказать, что брат с сестрой работают вместе.

Шамиль Хаматов

Чулпан и Шамиль оба актеры.

Мария Шурочкинаhttp://navote.ru/?p=21551

В семье Шурочкиных очень успешные дочери.

Оксана Жукова

Сейчас сестры очень дружны.

Дмитрий Светлаков

Оба брата снялись в одном фильме.

Евгений Гогунский

Братья Гогунские выбрали каждый свою сферу.