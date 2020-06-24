«Ровер»: 7 интересных фактов о загадочной антиутопии с Робертом Патинсоном и Гаем Пирсом

Кинофильм «Ровер» с Гаем Пирсом и Робертом Патинсоном в главных ролях получил абсолютно полярные рецензии по всему миру. Кто-то называл кино блестящей метафорой ближайшего будущего, кто-то — мрачным и неубедительным высказыванием на тему жестокости в современном обществе.











Действие фильма разворачивается в ближайшем неблагополучном и опасном будущем в Австралии, где после краха мирового финансового рынка, все ещё рентабельными остаются шахты австралийской пустыни. В этом мире, подобно Дикому Западу, человеческая жизнь стоит мало, основным товаром являются бензин и патроны, а незнакомые люди общаются, как правило наставив друг на друга оружие.







После премьеры фильма в прессе часто звучала параллель между «Ровером» и столь полюбившемся зрителям «Безумным Максом». В самом деле — и там и там действие раскручивается на фоне постапокалиптической деградации общества. Но как отмечает сам режиссер фильма Дэвид Мишо, его фильм не о том, как круто гонять по заброшенным дорогам и перестреливаться с остервеневшими от вседозволенности маньяками, а о той выжженной пустыне, в которую превращается уютная цивилизованная страна, когда в ней умерло все, что прежде связывало и объединяло людей.







Работу по подготовке сценария, которую Мишо обычно выполнял сам в долгих и муторных творческих поисках, в этот раз он разделил с Джоэлом Эдгертоном.

Надо сказать, что с суровыми законами австралийской глубинки Эдгертон знаком не понаслышке, странствия по дикой Австралии уже выпадали на его кинематографическую долю. Когда-то он спасался от преследования колониальных властей в компании с Хитом Леджером — австралийским Робином Гудом 19 века Недом Келли («Банда Келли»), которого повесили вопреки общенародной петиции о помиловании. Дикие нравы австралийской глуши испытывал на себе также и Гай Пирс в криминальной драме Джона Хиллкоута «Предложение», где его персонаж, отчасти вынуждаемый обстоятельствами , отчасти в праведном гневе, убивает в упор своего старшего брата-бандита.Дэвид Мишо, выступивший в картине не только в роли режиссера, но и сценариста, изначально писал персонаж главного героя — который, что любопытно — ни разу не называет в картине своего имени — специально под Гая Пирса.Картине предшествовал дебютный, с энтузиазмом встреченный фестивалями и прессой фильм Дэвида Мишо «По волчьим законам», повествующий о распаде криминальной семьи 80-х годов и схожий с «Ровером» атмосферой некой заторможенности и безысходности.Несмотря на всю свою «артхаусность» фильм был хорошо принят кинокритиками, получив положительные рецензии в том числе и российских изданий, таких как « Ведомости », Time Out, Rolling Stone, Interview, Empire и других.«Ровер» стал участником внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля 2014 года . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)