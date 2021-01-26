Течет предохранитель водонагревателя: что делать в сложившейся ситуации

Предохранительный клапан водонагревателя дает течь? Ситуация непростая и далеко не самая приятная, требующая незамедлительного решения. Однако, сделать что-либо будет просто невозможно до тех самых пор, пока не поймешь в чем именно заключается суть проблемы. Есть несколько важных моментов, которые должен знать каждый хозяин.
1. Температурное расширение
Естественный процесс. /Фото: youtube.com.
Первая причина протекания – это избыточное давление температурного расширения. Дело в том, что при нагревании вода расширяется, ее объем увеличивается в результате чего она начинает давить на стенки бака. Если давление оптимальное, то в такой ситуации просто срабатывает предохранитель. Однако, если давление будет слишком маленьким, то клапан перестанет срабатывать, и в этом случае с высокой долей вероятности появляется течь. Причина – неправильный подбор оборудования.
2. Заклинивание клапана
Крайне неприятное явление. /Фото: youtube.com.
Любой мусор, попавший в клапан, может стать причиной многочисленных проблем. Если клапан засорится серьезно, то он перестанет работать, а также (почти гарантированно) начнет течь. Последнее может легко случиться еще до момента полной потери функциональности оборудования.
3. Избыточное давление
Всегда нужно проверять показатели. /Фото: youtube.com.
Давление может быть также и от холодной воды. Более того, оно также может оказаться избыточным. Если оно по каким-то причинам превышает те значения, на которые рассчитан водонагреватель, то последний рано или поздно даст течь. Для того, чтобы избежать подобного, нужно правильно подбирать сантехническое оборудование.
Ситуация не простая. /Фото: youtube.com.
Видео:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии