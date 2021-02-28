Как правильно стирать кеды и кроссовки в стиральной машине

Простой алгоритм действий, несколько правил стирки, и вы сэкономите на покупке новой спортивной обуви.



Прежде, чем кидать пару кроссовок в стиральную машину, нужно разобраться, можно ли это делать.



Можно ли стирать кеды или кроссовки?

Как постирать кеды или кроссовки?

Важно: не стоит класть в машину сразу несколько пар обуви.

Как сушить кроссовки и кеды после стирки?

обувь качественная, а не подделка, где используется плохой клей и нестойкие красители; обувь не повреждена, нет отклеившихся деталей, поехавших швов и дырочек; нет стразов, кожаных вставок и других деталей, которые могут оторваться во время стирки.Прежде, чем класть кеды и кроссовки в машину, смойте грязь с подошвы и ранта.Обработайте ткань пятновыводителем в том случае, если на обуви есть особо заметные пятна, а не просто пыльный налет или разводы грязи. Удобнее пользоваться пятновыводителем в бутылке с распылителем или в баллоне.Пару обуви также сложите в бельевой мешок или в старую наволочку.Добавьте в диспенсер для порошка обычное его количество. Если есть жидкий гель для стирки белья, лучше использовать его, но и обычный порошок тоже подойдет. Если кеды и кроссовки светлые, можно добавить в стирку ½ стакана соды, она сделает цвет ярче и нейтрализует неприятные запахи.Установите обычный или деликатный цикл стирки, чтобы температура воды была не больше 40 градусов.Убавьте до минимума число оборотов при отжиме, чтобы не повредить обувь во время стирки. Если есть старое полотенце, которое не жалко (например, которым вы вытираете собачьи лапы после прогулки) или хлопковый коврик, их тоже можно выстирать вместе с кроссовками, чтобы последние не бились о борта машины.После того, как выстирали обувь, выверните и расправьте язычки и поставьте в хорошо проветриваемом помещении. Если обувной рант плохо отмылся, на нем остались серые полосы или грязь, его можно еще раз протереть под струей воды старой зубной щеткой или (что лучше) меланиновой губкой. После ее использования он будет беленьким и чистым. Помните, что нельзя сушить обувь на солнце или на батарее. От этого она может расклеиться или пожелтеть.