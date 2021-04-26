9 актеров, которые не побоялись экстремальных экспериментов с внешностью для заветной роли

Как американка 10 лет похищала и удерживала в плену инвалидов, присваивая себе их пособия

Когда домовладелец взломал дверь подвала в Филадельфии, он чуть не задохнулся от жуткой вони фекалий, пота и мочи. Но то, что он обнаружи...