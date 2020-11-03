Как избавиться от головной боли без таблеток

Все мы сталкивались с ситуацией, когда мы по уши в работе или в учебе, и тут, в нашу жизнь вмешивается головная боль. И ладно, если в сумке завалялась пара таблеток от головной боли, а если нет? Теперь мы знаем, что делать, и спешим вам рассказать! Акупрессура поможет вам избавиться от боли без использования медикаментов.
Акупрессура — это особый вид массажа, который совмещает в себе акупунктуру и рефлексотерапию. Этот метод уже подтвердил свою эффективность и его освоение не требует серьезной подготовкиВо-первых, постарайтесь немного расслабиться. Не переживайте, что потеряете слишком много времени — эта процедура не займет несколько минут. Вам нужно просто найти на своем теле 6 описанных ниже точек и помассировать их круговыми движениями, слегка надавливая. В большинстве случаев достаточно 5-10 минут, чтобы головная боль полностью исчезла.
Точка Интан
Эта точка располагается между бровями, чуть выше переносицы. Эту точку называют также «третьим глазом”, а её стимуляция помогает избавиться не только от головной боли, но и от усталости глаз.
Точки Зан Чжу
Точки находятся под бровями, над внутренними уголками глаз. Их стимуляция также позволит вам устранить ощущение усталости глаз и облегчить насморк.
Точки Ин Сян
Эти точки располагаются над уголками губ. Чтобы найти их, мысленно проведите две прямые параллельные линии от уголков губ к глазам. Затем, двигаясь по этим линиям, нащупайте ямочки под скуловыми косточками — вот вы и нашли нужные вам точки. Стимулирование этих точек позволяет ослабить зубную боль, снизить стресс и даже прочистить гайморовы пазухи.
Точки Тянь-цзун
Они расположены в районе затылка, в начале позвоночника. Так, одна точка находится справа от позвоночника, а другая — слева. Массирование этих точек позволяет облегчить головную боль и прочистить носовые проходы и пазухи. Также такой массаж поможет, если у вас заболели глаза или уши.
Точки Шуай Гу
Эти точки расположены на волосистой части головы, в районе висков в двух сантиметрах от линии лба, чуть повыше ушей. Нащупайте ямочки — вот, вы и нашли точки. Их стимуляция позволяет уменьшить головную боль в области висков и снизить усталость глаз.
Точки Хэ-Гу
Эти точки расположены на кистях рук, между большим и указательным пальцами. Стимуляция этой зоны позволяет справиться с болью в спине, зубной и головной болью, а также с напряжением мышц шеи.
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