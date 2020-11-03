С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Как избавиться от головной боли без таблеток

Все мы сталкивались с ситуацией, когда мы по уши в работе или в учебе, и тут, в нашу жизнь вмешивается головная боль. И ладно, если в сумке завалялась пара таблеток от головной боли, а если нет? Теперь мы знаем, что делать, и спешим вам рассказать! Акупрессура поможет вам избавиться от боли без использования медикаментов.

Как избавиться от головной боли без таблеток

Акупрессура — это особый вид массажа, который совмещает в себе акупунктуру и рефлексотерапию. Этот метод уже подтвердил свою эффективность и его освоение не требует серьезной подготовкиВо-первых, постарайтесь немного расслабиться. Не переживайте, что потеряете слишком много времени — эта процедура не займет несколько минут. Вам нужно просто найти на своем теле 6 описанных ниже точек и помассировать их круговыми движениями, слегка надавливая. В большинстве случаев достаточно 5-10 минут, чтобы головная боль полностью исчезла.

Точка Интан


Как избавиться от головной боли без таблеток

Эта точка располагается между бровями, чуть выше переносицы. Эту точку называют также «третьим глазом”, а её стимуляция помогает избавиться не только от головной боли, но и от усталости глаз.

Точки Зан Чжу


Как избавиться от головной боли без таблеток

Точки находятся под бровями, над внутренними уголками глаз. Их стимуляция также позволит вам устранить ощущение усталости глаз и облегчить насморк.

Точки Ин Сян


Как избавиться от головной боли без таблеток

Эти точки располагаются над уголками губ. Чтобы найти их, мысленно проведите две прямые параллельные линии от уголков губ к глазам. Затем, двигаясь по этим линиям, нащупайте ямочки под скуловыми косточками — вот вы и нашли нужные вам точки. Стимулирование этих точек позволяет ослабить зубную боль, снизить стресс и даже прочистить гайморовы пазухи.

Точки Тянь-цзун


Как избавиться от головной боли без таблеток

Они расположены в районе затылка, в начале позвоночника. Так, одна точка находится справа от позвоночника, а другая — слева. Массирование этих точек позволяет облегчить головную боль и прочистить носовые проходы и пазухи. Также такой массаж поможет, если у вас заболели глаза или уши.

Точки Шуай Гу


Как избавиться от головной боли без таблеток

Эти точки расположены на волосистой части головы, в районе висков в двух сантиметрах от линии лба, чуть повыше ушей. Нащупайте ямочки — вот, вы и нашли точки. Их стимуляция позволяет уменьшить головную боль в области висков и снизить усталость глаз.

Точки Хэ-Гу


Эти точки расположены на кистях рук, между большим и указательным пальцами. Стимуляция этой зоны позволяет справиться с болью в спине, зубной и головной болью, а также с напряжением мышц шеи.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как избавиться от головной боли без таблеток

И не забудьте:
Как избавиться от головной боли без таблетокПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх