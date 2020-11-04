Первый липовый триумф
Все знают такую особенность рыбаков и охотников, как некоторое несоответствие их рассказов действительности. Обычно с каждым следующим разом размер улова все больше и больше. Одной из уловок парней является организация «спасения» девушки из лап жутких «отморозков» Но это на уровне бытовой, на политической арене все примерно то же самое.
Принято считать, начинать войны ради решения внутриполитических задач придумали только в ХIХ веке, а то и в ХХ. В этой связи часто поминают российского министра внутренних дел Плеве, благодаря которому появилось выражение «маленькая победоносная война». Однако это не так. В древности люди не испытывали недостатка ни в уме, ни в цинизме, и потому объективно ненужные, а то и полностью виртуальные войны случались и тогда. В этом плане замечательна одна история, случившаяся в 119 году до нашей эры.
В ту пору римским консулом стал Луций Цецилий Метелл. Этому честолюбивому человеку для каких–то его личных политических целей кровь из носу нужно было получить триумф. Но вот беда – для этого нужно было одержать военную победу, а никакой войны в это время Рим не вел.
Надо сказать, что ситуация это была довольно редкая. В Риме был храм Януса, ворота которого были открыты, когда Рим вел с кем–либо войну и закрыты, когда находился в состоянии мира. Так вот, за всю тысячелетнюю историю Рима эти ворота в общей сложности были закрыты всего несколько лет. Но так уж Метеллу не повезло – именно в его консулат никакой, даже самой завалящей войны не было.
Но Метеллу очень хотелось получить триумф, а другого случая могло не представиться — консулов избирали лишь на год. С этой целью он объявил войну племени далматов, проживавшему на территории современных Хорватии и Боснии. Никакого смысла в этой войне не было – далматы уже были покорены Римом и никаких возражений по этому поводу не высказывали, волнений в Далмации не было. Однако Метелл собрал войско и отправился с ним через Адриатику в город Салоны.
Совершенно не желавшие волны далматы дружелюбно приняли римского консула и позволили его войску перезимовать в городе. Тот провел в Далмации зиму, не имея ни в чем отказа, а весной вернулся вместе с войском в Рим. Там он объявил себя победителем далматов, полученные от них дары представил, как военную добычу, после чего отпраздновал триумф и принял почетный агномен Далматик, с которым и вошел в историю.
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