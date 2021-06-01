Удивительные дворцы для птиц от канадского плотника

52-летний Джон Лусер из города Белгрейв в канадской провинции Онтарио четверть века строил дома, пока болезнь не вынудила его уйти на пенсию. Но без любимой работы он жить не мог – и теперь вот уже десять лет строит невероятные многокомнатные скворечники-»люкс» с внутренними коридорами и бассейнами. Цена каждого такого птичьего дворца превышает 3 тысячи долларов.







Раньше плотник Джон Лусер был отличным строителем, а теперь пользуется не меньшей популярностью как создатель потрясающих скворечников, каждый из которых стоит тысячи долларов.







После того, как болезнь вынудила плотника прекратить строить для людей, он переключился на наших крылатых соседей.







Джон Лусер строит скворечники вот уже более десяти лет.







Некоторые из этих птичьих вилл настолько сложны и затейливы, что у Джона уходит на их постройку не меньше двух лет.







Самые простые из своих скворечников Джон продает по $77, а цена наиболее экстравагантных вариантов доходит до $3200. От покупателей нет отбоя!







В таком многоэтажном птичьем доме насчитывается более сотни отдельных комнат. Кроме того, внутрь встроен бассейн и специальные туннели, по которым могут пролетать крылатые жильцы.







Самые крупные птичьи дворцы, построенные Джоном, достигают 3 метров в длину и 2 метров в высоту и весят больше 200 килограммов.

Джон использует для построек самый разный материал – от старых досок, оставшихся от разобранных построек, до белого кедра.По словам Джона, люди часто заказывают ему скворечники в виде уменьшенных копий собственных домов. «На самый простой дом для птиц у меня уходит от 2 до 6 часов, – говорит плотник. – На сложные строения может уйти сколько угодно времени – от недели до года-двух, в зависимости от размера и модели».«Мой отец тоже был плотником, поэтому вся моя жизнь связана с работой с деревом, – говорит Джон. – В 37 лет я вынужден был оставить работу из-за фибромиалгии. Но руки просили работы, так что я переключился на скворечники. Я с детства люблю птиц, и решил, что строить дома для них – неплохая идея».Джон сделал три десятка птичьих вилл и для собственного сада. «Во всех этих домах живут птицы, – говорит Джон. – У меня в саду целый день порхают 400-500 птах. Люди часто заходят ко мне на экскурсии, чтобы посмотреть мои изделия, и все уходят просто в восторге!»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)