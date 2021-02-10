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Порошок для рассады, с которым всходы будут крупными и не будут болеть

При посадке рассады особое значение следует уделять составу почвосмеси. Если все сделать правильно, то о подкормке рассады можно будет не думать целый месяц.
Очень полезным для растений станет цитрусовый порошок, который содержит калий, кальций, фосфор и другие вещества, необходимые для активного роста и развития растений. Еще одним преимуществом цитрусового порошка является то, что его не переносят вредители.

Порошок для рассады, с которым всходы будут крупными и не будут болеть

Для приготовления цитрусового порошка необходимо перемолоть в кофемолке предварительно высушенные корки апельсинов или лимонов.
Добавьте 1 чайную ложку этого порошка в почву для высадки рассады. Главное — хорошо перемешать порошок с почвой.

Порошок для рассады, с которым всходы будут крупными и не будут болеть
Подробная инструкция по использованию цитрусового порошка представлена на видео:


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порошокРассада
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