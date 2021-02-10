Порошок для рассады, с которым всходы будут крупными и не будут болеть

При посадке рассады особое значение следует уделять составу почвосмеси. Если все сделать правильно, то о подкормке рассады можно будет не думать целый месяц.

Очень полезным для растений станет цитрусовый порошок, который содержит калий, кальций, фосфор и другие вещества, необходимые для активного роста и развития растений. Еще одним преимуществом цитрусового порошка является то, что его не переносят вредители.







Для приготовления цитрусового порошка необходимо перемолоть в кофемолке предварительно высушенные корки апельсинов или лимонов.

Добавьте 1 чайную ложку этого порошка в почву для высадки рассады. Главное — хорошо перемешать порошок с почвой.





Подробная инструкция по использованию цитрусового порошка представлена на видео:

