Разбор полетов: 8 ошибок, которые хозяйки часто допускают на кухне

Благодаря интернету современным хозяйкам доступны рецепты любых блюд: закусок, десертов, мяса, рыбы и так далее. А после просмотра кулинарных шоу желание приготовить что-нибудь эдакое возрастает в несколько раз. Вот только результат далеко не всегда получается таким, как задумывалось изначально. Novate.ru рассказывает, в чем может заключаться ошибка и как ее исправить, чтобы в следующий раз кулинарный шедевр точно вышел на славу.

Ошибка 1: Невнимательно читаете рецепт

Рецепт блюда нужно изучить от начала до конца. / Фото: povarenok.ru

Ошибка 2: Используете неправильный нож

У каждого вида ножа есть свое предназначение. / Фото: stroylenproekt.ru

Ошибка 3: Готовите замороженное мясо

Замороженное мясо не сможет равномерно прожариться

Ошибка 4: Неправильно разделываете мясо

Мясо нужно резать не вдоль, а поперек волокон

Ошибка 5: Неправильно работаете с приправами

Приправ нужно добавлять в меру, в соответствии с рецептом. / Фото: gotovim-edim.ru

Ошибка 6: Много проверяете

Открывая духовку каждые пять минут, вы нарушаете температурный режим. / Фото: rsloboda-rt.ru

Ошибка 7: Кладете много сушеной зелени

У сушеной петрушки ярко-выраженный запах и аромат. / Фото: korosten.top

Ошибка 8: Перегружаете сковороду

Сковороду нельзя заполнять доверху разными продуктами. / Фото: goodfon.ru

Распространенная ошибка многих хозяек – бегло пробежаться по рецепту, ухватив основные нюансы, и полностью проигнорировать важные детали. Или просто посмотреть список ингредиентов, а дальше импровизировать. Излишняя самоуверенность приводит к тому, что вы пропускаете важный этап в приготовлении или не соблюдаете технологию. Например, в процессе выпечки французского десерта «макаронс», следует постучать противнем по столу после отсадки теста. Если не увидеть этой детали в рецепте или забыть про нее, из текста не выйдет лишний воздух и на печенье появятся трещины.Если вы только начинаете свой путь в кулинарии или пытаетесь приготовить блюда, которые раньше видели только по телевизору, не полагайтесь на свою кулинарную интуицию.Внимательно читайте рецепт, вникайте во все тонкости охлаждения, нагрева блюда, техники и очередности ингредиентов, возможных причин, по которым лакомство может не получится. Такая предусмотрительность убережет от ошибок.Каждый нож изготовлен для выполнения определенной задачи, поэтому на кухне должен присутствовать набор из нескольких штук:• для очистки и нарезки – небольшой легкий нож с тонким лезвием и гладкой режущей кромкой. Чаще всего используется для работы с фруктами и овощами;• хлебный – нож с длинным, крепким лезвием с фестончатой режущей кромкой. Он аккуратно нарезает хлеб, не приминая корочку и оставляя мякоть без крошек, а также используется для нарезки сыра, томатов;• универсальный – крепкий, тяжелый нож с широким лезвием и гладкой режущей кромкой. Как видно из названия, может использоваться для всего – рубки овощей, зелени, мяса, рыбы;• шеф-нож – отличается большой и удобной ручкой, длинным лезвием, широкие в месте соединения с ручкой и сужающееся к острию.Этого набора будет вполне достаточно для того, чтобы работа с продуктами была максимально простой, быстрой и эффективной. Используйте ножи в соответствии с их назначением, чтобы не испортить ингредиенты и придать им правильную форму.Профессиональные повара никогда не работают с размороженным мясом. Для приготовления блюда они используют только свежие кусочки, купленные в магазине или на рынке. Причина такой «любви» к свежему продукту проста: едва размороженное мясо при готовке нагревается неравномерно, что отражается на степени и качестве прожарки. Также из такого мяса никогда не получится прозрачный бульон, ведь замороженная мякоть будет медленно оттаивать и белок, содержащийся в продукте, свернется в хлопья. Если вы просто отвариваете мясо, то готовьтесь к тому, что оно получится сухим.Самая главная проблема в приготовлении продукта из морозилки заключается в том, что в процессе длительной термической обработки он теряет большую часть полезных веществ.Часто можно увидеть, как хозяйки нарезают кусок мяса вдоль. На первый взгляд это кажется логичным, однако на деле оказывается неправильным. Продукт следует нарезать поперек волокон, чтобы мясо правильно пустило соки, хорошо приготовилось и не получилось жестким.Пряные, ароматные блюда, насыщенные по вкусу – это мечта, которая становится реальностью благодаря специям. Однако нельзя просто взять десять разновидностей приправ и насыпать по чуть-чуть каждой. Они должны идеально сочетаться друг с другом, с продуктом, быть уместными и в необходимых количествах. К тому же нужно знать, на каком этапе стоит класть пряности в блюдо:• петрушка, зеленый лук укроп обычно используются в неограниченном количестве, но добавлять их можно только в готовое блюдо. Если положить зелень в суп задолго до окончания процесса приготовления, она потеряет цвет, вкус и аромат из-за интенсивной термической обработки;• полынь, майоран, розмарин раскрывают свой вкус и запах только в том случае, если готовятся вместе с основным блюдом. Они так же, как и другие ингредиенты, должны вариться, жариться или тушиться;• паприка, карри, чеснок не добавляются в слишком горячий жир. Если нарушить это правило, пряности потемнеют и станут горькими. Лучше слегка их протушить, чтобы аромат полностью раскрылся.Кулинарное мастерство требует терпения. Вполне объяснимо, что вы хотите контролировать блюдо на каждом этапе, боитесь, что оно пригорит, а потому постоянно открываете крышки, дверцу духовки и так далее. Однако ваши действия приводят лишь к тому, что нарушается технология приготовления блюда. От постоянной смены температур изделия прожариваются/пропекаются неравномерно, теряют соки, воздушность. Если в рецепте сказано, что температуру духовки нужно подбирать индивидуально, приготовьте небольшую партию, определите необходимые параметры, а затем выпекайте остальное, ориентируясь на эти показатели.Наверняка, вы замечали, что в сушеных продуктах концентрация вкуса выше, чем у свежих, он не такой мягкий, деликатный. Плюс зелень в процессе сушки меняет свой аромат, что также может сказаться на итоговом вкусе блюда. Поэтому если на улице зима, магазинные травы не радуют своим качеством и стоимостью, а на выращивание зелени на подоконнике вы еще не решились, кладите сушеную, но в меньше количестве. Лучше потом добавить, чем сразу переборщить.Чтобы продукты правильно обжаривались и успевали обмениваться соками в процессе приготовления, им нужно выделять достаточно места на сковороде. Если наполнить девайс до краев, то готовое блюдо превратится в кашу без ярко выраженного вкуса. Идеальный вариант – обжаривать ингредиенты на разных сковородах, а в конце смешать их. Также не стоит класть много одного продукта на сковороду, в частности мяса. Чем больше кусочков вы кладете на поверхность, тем сильнее вероятность, что мясо получится вареным, и о хрустящей корочке не будет даже речи.