Крутые решения для маленькой прихожей, которые превратят её из каморки в хоромы

Грамотно организованное пространство — крайне важный аспект при планировке и обустройстве квартиры. И, бесспорно, чем больше квадратных метров в нашем распоряжении, чем проще нам достичь своего идеала. Но не всегда и не всем подобное доступно. Особенно это актуально для небольших помещений, например прихожих.

Сегодня мы обнаружили на просторах сети несколько полезных советов о том, как обустроить компактную прихожую. Надеемся, это окажется полезным и для вас.



1. Раздвижные двери в смежных комнатах

2. Корзины

3. Локальные светильники

4. Принты на полу и стенах

5. Внешние вешалки

6. Невидимые полки

7. Пространство над вешалками

8. Место для сиденья как органайзер

Этот лайфхак поможет избежать заполнения комнаты нефункциональными элементами. Стандартно в наших прихожих устанавливаются распашные двери, но можно применить и более выигрышный вариант. Если двери в смежных с прихожей комнатах открываются наружу, то и без того небольшое пространство рискует отказаться затемненным и забитым, особенно если у домашних есть привычка держать двери нараспашку. Решение — остановить выбор на раздвижных дверях: удобно, просто, компактно.Плетеные, текстильные или металлические корзины станут настоящей находкой для тех, чья прихожая или коридор ограничены несколькими квадратами, а уместить в них требуется много мелочей. Такой способ хранения вещей имеет множество плюсов, которые актуальны в нашем случае: корзины довольно вместительные, они легкие и светлые, а значит, не являясь мебелью, не станут «тяжелым» акцентом в комнате.Ну и еще один момент: они недорогие.Правильно установленные светильники направленного действия помогут подчеркнуть нужные элементы декора, осветят ниши или углы и визуально увеличат пространство комнаты. Конечно, не стоит забывать об основном освещении. Ведь в большинстве случаев прихожая — это именно та комната, на которую приходится минимум естественного света, и поэтому разного рода освещение (потолочное, настенное) — даже не украшение, а необходимость.Еще одна уловка, с помощью которой можно визуально удлинить комнату, — принты. К примеру, рисунок на стене, направленный вверх, сделает потолок более высоким. А для пола подойдет вытянутый, направленный в стороны принт — так комната будет казаться просторнее, чем она есть.Во многих небольших прихожих свободную стену занимает шкаф — купе или корпусный. Подобные большие шкафы, без сомнения, удобны: размеры от пола до потолка позволяют хранить в них даже очень объемные вещи. Но часто мы сталкиваемся с вопросом: куда повесить влажную после дождя или снега одежду? Решение — можно установить несколько крючков для одежды прямо на стенку шкафа.Для комнат, которые слишком узки, чтобы вместить в себя шкаф для обуви, отлично подойдут скрытые полки, в которых обувь можно хранить вертикально, а не горизонтально. Цвет, ширину и высоту шкафчика можно подобрать индивидуально. Если для каждого члена семьи будет выделен отдельный ряд, то путаница и поиски нужной пары сократятся до минимума.Многие пренебрегают этим местом, и зря, ведь свободное пространство прямо над куртками тоже пригодно для использования. Например, можно поместить там широкую полку, расставить на ней объемные текстильные коробки или корзины и хранить в них сезонные вещи, которые сейчас не нужны, или другие похожие аксессуары. В конце концов можно разбавить нагруженную полку горшочком с неприхотливым комнатным растением.Если в вашей прихожей есть стул или скамейка, на которую принято садиться, чтобы надеть обувь, то мы советуем использовать по максимуму и пространство под ней. Оптимальным решением станет пуфик: удобный, вместительный, он одновременно является и мягкой мебелью, и средством для организации ваших вещей. На рынке можно найти самые разнообразные модели и по цвету, и по форме.