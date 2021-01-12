Фотограф Håkan Ludwigson провел три месяца среди тех людей, что в седле чувствуют себя комфортнее всего – и сделал множество фотографий их повседневной жизни. Вернувшись в родную Швецию, фотограф выпустил книгу, посвященную ковбоям из Австралии – и лучшие фотографии автора мы представляем в нашей подборке.
Яркие фотографии ковбоев Северной территории Австралии вошли в книгу автора.
Северная территория— субъект федерации в составе Австралии, на севере материковой части страны, статус чуть более низкий, чем у штата.
Все снимки были сделаны в 80-х годах прошлого века.
В объектив фотографа попали практически все жители Северной территории, от мала до велика.
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Яркие фотографии о буднях австралийских ковбоев
Фотограф Håkan Ludwigson провел три месяца среди тех людей, что в седле чувствуют себя комфортнее всего – и сделал множество фотографий их повседневной жизни. Вернувшись в родную Швецию, фотограф выпустил книгу, посвященную ковбоям из Австралии – и лучшие фотографии автора мы представляем в нашей подборке.
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