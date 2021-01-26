Космическая трагедия эпохи палеолита: Из-за чего погибло древнее поселение Абу-Хурейра

Древнее поселение Абу-Хурейра, существовавшее на территории современной Сирии в эпоху палеолита, было давно известно археологам. Однако только теперь, проведя ряд исследований, ученые поняли всю уникальность этой деревни и с определенностью могут сказать, что это не просто археологический памятник. 12800 лет назад поселение вместе с его жителями было уничтожено осколками кометы.
Абу-Хурейра – поселение (широко известное как Телль), расположенное на севере Сирии вдоль реки Евфрат. Большой курган, оставшийся от древней деревни, сейчас покоится на дне озера Асад.
Еще в 1972 и 1973 годах производились раскопки донных отложений на юго-западном берегу Евфратской поймы. Полвека спустя исследования продолжились и принесли сенсационные выводы: на деревню упали раскаленные осколки небесного тела (по всей видимости, кометы).
Расположение деревни и карта раскопок./Фото:nature.com
Археологи, один из которых ранее был в той самой команде, которая изучала деревню в 1970-х, недавно опубликовали свои выводы в ряде зарубежных изданий. Эндрю Мур, соавтор статьи и член команды по раскопкам Абу-Хурейры, рассказал, что установить причину гибели деревни помогли образцы грунта, сохранившиеся на месте первоначальных раскопок.
Что выяснили учёные полвека спустя
Еще после раскопок, произведенных в 1970-х годах, Мур заметил обгоревшие участки, однако поначалу ученые не связывали это с космическим явлением.
Современные же исследования сгоревших образцов показывали, что весь участок был фактически уничтожен огнем, возникшим в результате взрывов распадающейся кометы. Большинство воздушных взрывов не имели контакта с Землей, однако в случае с деревней Абу-Хурейра это произошло, о чем свидетельствует расплавленное стекло, а также песок, который тоже расплавился и быстро затвердел. Деревня, по мнению ученых, была уничтожена в мгновение ока.
Небесное тело раскололось на осколки, войдя в атмосферу.
– Высокие концентрации частиц иридия, платины, никеля и кобальта предполагают смешивание расплавленного местного осадка с небольшим количеством метеоритного материала. Низкое содержание воды в расплавленном стекле согласуется с процессом образования тектитов и не согласуется с вулканизмом и антропогенезом, – объясняют исследователи.
В Абу-Хурейре исследовано большое количество расплавленного стекла (так называемое AH-стекло) и идентифицированы высокотемпературные минералы, такие как корунд (температура плавления примерно 2044 °C), муллит (1840 °C) и зюссит (2300 °C). Последний минерал крайне редок на Земле, но часто встречается в метеоритах, что предполагает его космическое происхождение.
Высокотемпературное плавление при температуре более 2200 °C. Образцы с места исследования. /Фото: nature.com
– Исследование расплавленных минералов дает основание предполагать, что деревня была разрушена воздушным взрывом или ударом космического тела, – объясняет Мур.
Мур пояснил, что все другие возможные причины возгорания в Абу-Хурейре были изучены и устранены научно.
– Ни обычные пожары, ни даже вулканический пепел не могут достичь такой температуры, которая могла бы внезапно сровнять деревню с землей, оставив после себя в почве свидетельства подобного рода, – говорят ученые.
Чтобы было понятнее, о каких температурах идет речь, один из авторов исследования, профессор геологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джеймс Кеннет объясняет:
– Такие высокие температуры полностью расплавили бы обычный автомобиль менее чем за минуту. Такая интенсивность могла быть вызвана только чрезвычайно сильным, высокоэнергетическим, высокоскоростным явлением – чем-то вроде космического удара.
Джеймс Кеннет/Фото: mbari.org
Проведя эксперименты по нагреванию, ученые пришли к выводу, что AH-стекло образовалось в результате пожаров, произошедших в соломенных хижинах при температуре около 1200 °C. Можно только догадываться, какой ужасной была смерть находившихся в поселении людей.
Как повлияла комета на жизнь древних людей
Большое число свидетельств подтверждает гипотезу о том, что «космическое событие» произошло в Абу-Хурейре около 12 800 лет назад одновременно со схожими ударами, которые были нанесены на другие объекты на четырех континентах. Например, аналогичные осколки стекла примерно того же возраста обнаружены в Мелроузе, Пенсильвании и Блэквилле, а также в Южной Каролине (США). Самый отдаленный участок, содержащий высокотемпературные расплавленные артефакты, находится в Пилауко (Чили).
Именно в этот период, по данным ученых, произошло столкновение космического тела с атмосферой нашей планеты, после которого многочисленные более мелкие осколки могли удариться о Землю, образуя переходные поверхностные кратеры. Такое событие вызвало каскад вторичных эффектов, включая кратковременное похолодание и сильное изменение климата, что также могло способствовать вымиранию большого числа видов животных и сокращению численности населения.
Так выглядело древнее поселение 11-12 тыс. лет назад.
Ученые Мур и Кеннетт пришли к выводу, что вызванное воздействием кометы изменение климата привело к тому, что доисторические жители Ближнего Востока перешли от охоты и собирательства к земледелию. А это, в свою очередь, свидетельствует о самом раннем земледелии – одной из наиболее значительных культурных трансформаций в истории человечества.
Из всего вышеперечисленного ученые делают еще один важный вывод: удар осколков кометы, вызвав изменение в климате и в фауне, невольно привел к значительному прогрессу в сельском хозяйстве и его экономическим выгодам. Такое вот наследие оставила Земле комета, упавшая на палеолитическую деревню.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии