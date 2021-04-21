Календарь обработки сада от болезней и вредителей

Борьба с болезнями и вредителями сада требует системного подхода. Недостаточно просто соблюдать рекомендации по агротехнике и один раз в год проводить обработку растений фунгицидами и инсектицидами. Вредители и болезнетворные микроорганизмы не дремлют, поэтому их профилактикой следует заниматься непрерывно в течение всего года.



Едва ли будет ошибкой сказать, что подавляющее большинство садоводов и огородников с удовольствием перестали бы использовать на своем участке специальные препараты, направленные на борьбу болезнями и вредителями. Однако альтернативы промышленным фунгицидам и инсектицидам, которые действительно помогали бы бороться с патогенами и вредоносными насекомыми так же эффективно, на данный момент не существует.

Впрочем, с каждым годом качество и безопасность препаратов только растет. В наши дни вы можете защитить свой участок от болезней и вредителей практически без вреда для собственного здоровья. Главное, следовать рекомендациям производителей по дозировке и придерживаться графика.



Подготовка сада к весенней обработке

Чем обработать сад до распускания почек

Чем обработать сад до начала цветения

Чем обработать сад после цветения

Чем обработать сад после уборки урожая

В конце зимы и начале весны все внимание садовода должно быть направлено на борьбу с вредителями, которые остались зимовать на растениях еще с прошлого сезона.Как только установится подходящая для этого погода, наступает пора проветривания и снятия укрытий с молодых деревьев.Параллельно с этим начинаются и санитарные мероприятия: обрезка сухих и поврежденных ветвей, удаление мха и лишайников, уборка участка.Ни в коем случае не оставляйте на участке и не добавляйте в компост или теплые грядки растительные остатки с признаками поражения болезнями или вредителями.Ранней весной проводят первую профилактическую обработку деревьев и кустарников от заболеваний, которые начинают активизироваться еще до распускания почек (монилиоз, фитофтороз и парша).Поскольку для профилактики этих заболеваний используют агрессивные препараты, их стараются применять как можно раньше, чтобы химические вещества успели выветриться прежде, чем растения вступят в период вегетации.До распускания почек проводят обработку исключительно против болезней. Вредители, которых вы не смогли устранить в процессе «подготовительной уборки», к этому времени еще не успеют проснуться.Лучшее время для обработки против болезней – период, когда воздух начал стабильно прогреваться до 5-7°C. Однако если вы заметили, что земля еще не успела оттаять, а почки на деревьях и кустарниках уже набухли, не откладывайте дело в долгий ящик – дождитесь ясной и безветренной погоды и проведите обработку.Медный купорос (2%-ный раствор) или промышленные препараты на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ, Хомоксил, а также химические фунгициды: Дискор, Плантенол, Прогноз, Скор, Чистофлор, Хорус и др.Следующую обработку сада проводят через 2-3 недели после первой, когда почки уже лопнули, однако листья еще не появились. В этот период начинают проявлять себя вредители, которые поражают цветки и завязи. Настает пора яблонного цветоеда, трубковерта вишневого, грушевой листовой галлицы, долгоносиков, почковой моли, тли, почкового клеща и некоторых других.Стоит только сойти снегу, как они тут же переселяются на плодовые деревья и кустарники и начинают быстро размножаться. Узнать, что на вашем участке поселился вредитель, питающийся почками и завязями, можно будет лишь постфактум, т.е. только когда вы обнаружите поврежденные почки.Профилактическую обработку против вредителей проводят во второй половине апреля, ориентируясь на почки растений, которые к этому моменту должны будут перейти в фазу «зеленого конуса».Промышленными препаратами: Авант, Актара, Алатар, Алиот, Аполло, Герольд, Инта-Вир, Искра Золотая, Кинмикс, Кораген, Неофрал, Суми-альфа, Ци-Альфа, Фьюри и др.Хорошо подкормленные и своевременно увлажняемые деревья обладают достаточной сильным иммунитетом для того, чтобы противостоять патогенам. Однако в условиях влажного лета, когда возбудители многих грибковых заболеваний проявляют себя особенно активно, порой приходится снова браться за опрыскиватель.Кроме того, летом на смену вредителям, атакующим цветки, завязи и сочные листочки, приходят те, кто питается наливающимися молодыми плодами.Главная сложность заключается в том, что в это время к химическим препаратам лучше не прибегать. Впрочем, даже разрешенного «арсенала» средств будет достаточно, при условии, что вы провели все основные обработки в начале сезона.Использовать химические препараты после начала периода цветения допускается лишь в экстренном случае, т.е. когда растение сильно поражено. При этом необходимо внимательно следить за соблюдением срока ожидания – промежутка времени между уборкой урожая и последней обработкой культуры химикатом. Срок ожидания зависит от степени токсичности каждого конкретного препарата. Указывается в инструкции к средству.Летом и до конца периода сбора урожая на первый план выходят биологические препараты. Применяют их по мере необходимости для лечения болезней или борьбы с вредителями.Алирин-Б, Бактофит, Гамаир, Споробактерин и др.Инсетим, Лепидоцид, Мадекс Твин, Фитоверм и др.Летом уделяйте больше внимания регулярным осмотрам деревьев и кустарников на наличие признаков повреждений болезнями и вредителями. Устанавливайте ловчие пояса, своевременно удаляйте пораженные части растений и собирайте вредителей вручную.В конце сезона принято проводить обработку сада от патогенов и вредителей, которых «не зацепили» предыдущие опрыскивания. Чем тщательнее вы проведете «зачистку» осенью, тем меньше будут ваши заботы весной. Проводить обработку в начале следующего сезона все равно придется, однако благодаря осенним мероприятиям эффекта от нее будет гораздо больше.Если на протяжении всего сезона растения оставались здоровыми или же болезни проявлялись не так заметно, дождитесь пока все листья с деревьев и кустарников опадут и только потом приступайте к работе. Однако в случае, если ваш сад сильно пострадал от болезней и вредителей в летний период, будет лучше приступать к обработке, не дожидаясь окончания листопада (но однозначно после сбора урожая!).Железный купорос (5%-ный раствор, строго после листопада), медный купорос (3%-ный раствор), фунгициды на основе меди: Абига-Пик, Индиго, ОксиХОМ, ХОМ, Хомоксил или промышленные препараты: Дискор, Плантенол, Прогноз, Скор, Чистофлор, Хорус и др.Авант, Актара, Алатар, Алиот, Аполло, Герольд, Инта-Вир, Искра Золотая, Кинмикс, Кораген, Неофрал, Суми-альфа, Ци-Альфа, Фьюри и др.Обратите внимание, что биологические препараты (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихоцин, Споробактерин и т.д.) начинают работать только при температуре выше 8°С, поэтому для искореняющих осенних и весенних обработок их не используют.Соблюдайте график профилактических обработок растений от болезней и вредителей, и тогда ваш сад год от года будет баловать вас богатыми урожаями.