Кронпринц Рудольф и Мария Вечера: шекспировская трагедия несчастных влюбленных

Одной из самых загадочных и трагических историй любви XIX века называют связь австрийского кронпринца Рудольфа и баронессы Марии Вечеры. Их отношения длились всего 3 месяца, но из-за невозможности быть вместе они лишили себя жизни подобно шекспировским героям.











Кронпринц Рудольф был сыном австрийского императора Франца Иосифа и Елизаветы Баварской (знаменитой Сисси). Молодой человек тяготел к естественным наукам, хотел поступать в университет, но отец настоял на том, чтобы сын сосредоточился на военном деле. Более того, под давлением императора в 1881 году Рудольфу пришлось жениться на дочери короля Бельгии, принцессе Стефании, которая еще и приходилась ему двоюродной тетей.







Фото по случаю свадьбы кронпринца Рудольфа и кронпринцессы Стефании.



Любви между супругами не было и в помине, поэтому Рудольф позволял себе вести довольно разгульную жизнь. Красивый и обаятельный, он был любимцем среди представительниц женского пола. Многие дамы мечтали стать его любовницами, а те, кому это не удавалось, распространяли слухи о несуществующих отношениях с кронпринцем.







Румынская баронесса Мария Вечера.



Судьбоносная для Рудольфа встреча произошла 5 ноября 1888 года на балу в замке Хофбург. Бывшая любовница кронпринца графиня Лариш представила ему юную 17-летнюю румынскую баронессу Марию Вечеру.

Рудольфу девушка показалась невероятно красивой, и он весь вечер не отходил от нее ни на шаг.17-летняя любовница кронпринца Рудольфа Мария Вечера.Рудольф стал повсюду появляться с баронессой, а по ночам он привозил ее в замок, где они уединялись в отдаленных комнатах. Его супруга Стефания считала, что это просто одна из многочисленных интрижек супруга, и она вскоре закончится. Спустя два месяца свиданий Рудольф и Мария совершили тайный масонский обряд на крови, поклялись друг другу в верности и обменялись кольцами. На кольце Марии были выгравированы буквы ILVBIDT (In Liebe Vereint Bis In Den Tod, что означало «Любовью соединены на смерть»).Maria Vetsera – возлюбленная австрийского кронпринца Рудольфа.После содеянного кронпринц послал Папе Римскому прошение о расторжении брака со Стефанией. Его отец, император Франц Иосиф, был в ярости, когда узнал об этом. Он пригрозил лишить сына денежного содержания и выслать из Австрии, если тот не отступит от задуманного. Мягкосердечный кронпринц пообещал прекратить связь с баронессой, но тайно продолжал встречаться с ней. Сама же Мария Вечера писала своей подруге: «Даже если бы нам пришлось жить с ним вместе в хижине, я была бы счастлива».Замок Майерлинг.Трагедия случилась внезапно. 29 января 1889 году Рудольф отправился на охоту с двумя друзьями. Ночь они должны были провести в небольшом замке Майерлинг, который незадолго до этого приобрел кронпринц. Неожиданно Рудольф пожелал остаться в замке, пока другие охотились. По словам друзей, когда они вернулись вечером обратно, наследник был в приподнятом расположении духа. Утром он не явился к завтраку. Спустя некоторое время друзья приказали выбить дверь в комнату . Кровать в замке Майерлинг, на которой произошла трагедия.Перед ними предстала ужасная картина: на полу лежал кронцпринц с простреленной головой, а на кровати находилась Мария Вечера с такой же огнестрельной раной. Рядом на столике нашли три предсмертные записки. Одна из них адресовалась жене Рудольфа: «Милая Стефания! Ты избавишься от моего присутствия… Я спокойно иду навстречу смерти, ибо лишь так могу сохранить своё имя». А Мария Вечера адресовала свои послания матери и сестре. «Прости мне содеянное! Я не сумела превозмочь свою любовь… мне хотелось бы лежать рядом с ним на алландском кладбище. В смерти я буду счастливее , чем была в жизни», – так писала она матери.Иллюстрация гибели кронпринца Рудольфа и Марии Вечеры.31 января в газетах появилось известие о смерти кронпринца. Одни писали о сердечном приступе, другие – о случайном огнестрельном ранении. Еще через день раскрылось, что это самоубийство. Королевская семья старательно умалчивала факт присутствия Марии Вечеры в спальне кронпринца, но сплетни быстро распространились по Европе. В этой истории осталось очень много вопросов. Франц Иосиф сказал, что пока он правит, в газетах никогда не появится истинная причина трагедии. «Все, что угодно, лучше, чем правда», – говорил император.Австрийский кронпринц Рудольф и румынская баронесса Мария Вечера.Что бы ни случилось на самом деле, но история кронпринца Рудольфа и баронессы Марии Вечеры напомнила шекспировскую трагедии Ромео и Джульетты, которые не могли быть вместе при жизни, и поэтому они соединились после смерти.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)