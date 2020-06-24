Семья — это большое счастье и неиссякаемый источник позитива. Близкие люди всегда рады пошутить и понимают друг друга с полуслова.
Мы и иллюстратор Дина Али собрали открытки о радостях и трудностях семейных отношений.
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15 жизненных открыток о семейных отношениях
Семья — это большое счастье и неиссякаемый источник позитива. Близкие люди всегда рады пошутить и понимают друг друга с полуслова.
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