15 жизненных открыток о семейных отношениях

Семья — это большое счастье и неиссякаемый источник позитива. Близкие люди всегда рады пошутить и понимают друг друга с полуслова.



Мы и иллюстратор Дина Али собрали открытки о радостях и трудностях семейных отношений.























































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