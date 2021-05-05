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Легендарному Вудстоку 50 лет: Как в 1969 года проходил легендарный рок-фестиваль, ставший символом п


Легендарному Вудстоку 50 лет: Как в 1969 года проходил легендарный рок-фестиваль, ставший символом п

Ровно 50 лет тому назад в мире музыки состоялось эпохальное событие — рок-фестиваль Вудсток. Оглушительный успех данного мероприятия не удалось больше никогда повторить. Целое созвездие уже теперь легендарных исполнителей, таких как: The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Но главное не в этом. Даже не в том, что буквально через год ушли из жизни хэдлайнеры фестиваля Дженис Джоплин и Джими Хендрикс. Никогда больше не удалось повторить всю уникальную атмосферу этого неподражаемого действа, ставшего концом эпохи «детей цветов». Как же это было?


Вудстокская ярмарка музыки и искусств (Woodstock Music & Art Fair, в просторечии Вудсток) - один из знаменитейших рок-фестивалей. Проходил он три дня, с 15 по 18 августа 1969 года, на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат Нью-Йорк, США. Число посетителей - около 500 тысяч, из них 1500 журналистов.
Поле, где успели припарковаться первые счастливчики.

Поле, где успели припарковаться первые счастливчики.

 

Этот эпический фестиваль стал настоящей легендой. В Америке говорят об этом: «Если ты не можешь вспомнить Вудсток, то тебя там не было!» Но, конечно, сохранилось множество записей.
И мы даже сейчас можем окунуться в ту неповторимую атмосферу музыки, единства и любви.
Это был настоящий праздник музыки и любви.

Это был настоящий праздник музыки и любви.

 
На фестиваль съезжались люди со всех концов страны.

На фестиваль съезжались люди со всех концов страны.

 

История Вудстока, которому в этом году исполнилось 50 лет, отличается от того, что мы можем себе представить. То, что начиналось как много рок-н-ролла и просто хорошее времяпровождение, не прошло так, как ожидалось. Опыт был трудным, со своей долей слёз, трагедией и футболками с галстуком. Вот откровенный рассказ о том, как это было...
Отцы-основатели Вудстока, можно уже их так назвать, были двумя нью-йоркскими предпринимателями. Изначально, Джон Робертс и Джоэл Розенман, планировали вместе с Арти Корнфельдом и продюсером Майклом Лэнгом, создание музыкальной студии. Но потом проект перерос сам себя. Им захотелось большего и они решили, что это будет грандиозный живой концерт. Такой, какого мир ещё не видел. Четвёрка создала компанию Woodstock Ventures Inc.
Люди спасались от дождя чем могли.

Люди спасались от дождя чем могли.

 
Дождь размыл поля и дороги.

Дождь размыл поля и дороги.

 
На поле была жуткая грязь и лужи.

На поле была жуткая грязь и лужи.

 

Концерт планировали как мероприятие с местным колоритом. С приглашёнными музыкантами, такими как Боб Дилан, узнаваемыми и любимыми. Местом проведения должен был стать город Уолкилл. Но компания не пришла к консенсусу с городскими властями. И фестиваль мог бы не состояться вовсе. Помощь пришла в лице молочного фермера Макса Ясгура.  Он владел землей в горной местности Вефиля, где под вершинами Кэтскилл можно было организовать концерт. Соглашение было достигнуто: Робертс, Розенман, Корнфельд и Ланг были на пути к фестивальному величию.
«Мы не думали, станет ли это легендой или нет, - сказал Розенман The Guardian в этом году, - но с самого начала мы знали, что это будет что-то необычное». Объявленное название «Опыт Водолея: 3 дня мира и музыки» исчезло в истории. История запомнила Вудсток.
На Вудстоке царила волшебная атмосфера гармонии.

На Вудстоке царила волшебная атмосфера гармонии.

 
Некоторые зрители были весьма экстравагантны.

Некоторые зрители были весьма экстравагантны.

 
По задумкам организаторов фестиваль должен был обладать местным колоритом.

По задумкам организаторов фестиваль должен был обладать местным колоритом.

 

Организация была очень сложной. Нужно было предусмотреть тысячи нюансов, касавшихся здоровья и безопасности. Собрать на одной сцене столько выдающихся музыкантов. Планировалось посещение фестиваля 100 тысячами людей. Но желающих оказалось в разы больше. Властям организаторы сказали 50 тысяч, билетов продали 186 тысяч, а съехалось 500 тысяч! А практически столько же не смогли доехать из-за жутких пробок.
Представьте — всех этих людей нужно было где-то разместить и чем-то кормить. Организаторы были к такому не готовы, конечно же. Машинами были забиты все дороги на подъездах к месту. Местные предприниматели взвинтили цены до небес. Разгневанная публика в отместку сожгла точку общепита. После этого еду на пацифистский фестиваль пришлось доставлять на военных самолётах. Сотни волонтёров занимались приготовлением пищи. Еду присылали благотворительные организации.
Еду готовили сотни добровольцев.

Еду готовили сотни добровольцев.

 
Плохая погода никому не испортила настроения.

Плохая погода никому не испортила настроения.

 

Также неприятности были и с погодными условиями: прошли дожди, дороги размыло. Повсюду была грязь, сырость. На поле царила антисанитария. Но это не портило атмосферу ничуть, хотя и доставляло массу неудобств.
Лозунгами фестиваля были мир и гармония. Конечно, злые языки скажут, что всё это было так миролюбиво и спокойно потому, что в огромном количестве употреблялись психоделические наркотики. Но, как бы то ни было, собравшиеся были единомышленниками, хотевшими прекращения войны во Вьетнаме и единения с природой.
Заниматься надо любовью, а не войной!

Заниматься надо любовью, а не войной!


Людей объединяло колоссальное ощущение счастья и удовлетворённости.

Людей объединяло колоссальное ощущение счастья и удовлетворённости.

 

Главный принцип жизни хиппи — заниматься любовью, а не войной, был воплощён в полном объёме. Целое поколение детей может с гордостью нести имя «дитя Вудстока», в прямом смысле этого слова.
Много людей, с разных концов огромной страны внезапно собрались вместе. Главное впечатление — это ощущение счастья и удовлетворённости, которые просто витали в воздухе Вудстока.
Конец эпохи хиппи.

Конец эпохи хиппи.

 

Состав был феноменальным: Джоан Баэз, Рави Шанкер, The Grateful Dead, Дженис Джоплин, The Who и Джими Хендрикс были только некоторыми из звёздных имен, участвовавших в этом музыкальном празднике жизни.
В интервью Rock Cellar Дуг Клиффорд из Creedence Clearwater Revival сказал: «В этих обстоятельствах я думаю, что мы неплохо справились с работой в Вудстоке… Джон (Фогерти) пожаловался, что ему пришлось играть для спящих людей (смеётся), но мы довольно быстро разбудили их». Обстоятельства, о которых упомянул Клиффорд, были в первую очередь, связаны с доступом к фестивалю. Группу доставили туда на вертолёте.
Поле затоптали и оставили просто горы мусора.

Поле затоптали и оставили просто горы мусора.

 
Приходилось сидеть прямо в грязи.

Приходилось сидеть прямо в грязи.

 

В отличие от других подобных мероприятий, ярмарка музыки и искусства в Вудстоке была настоящей. Неповторимой.
В последующие годы организаторы несколько раз пытались повторить успех, но не приблизились к своему результату 1969 года ни на сантиметр. Между тем, фильмы и аудиозаписи сохраняют память об этом эпохальном событии для будущих поколений.

Конечно, в проведении подобного мероприятия оказалось масса недостатков. Кучи мусора, истоптанные поля. Всё это пришлось компенсировать тоже. После окончания «Вудстока» организаторы оказались в огромных долгах в размере $1,3 млн. И лишь через десять лет они смогли расплатиться с кредиторами, продавая записи выступлений звёзд, посетивших фестиваль: Джими Хендрикса, Карлоса Сантаны, Джо Кокера и других.
Поговаривали, что миролюбивость участников фестиваля обеспечили психоделические наркотики.

Поговаривали, что миролюбивость участников фестиваля обеспечили психоделические наркотики.

 

«Независимо от того, как происходит подобное событие, это просто катализатор, который выявляет всё, что присуще аудитории», - сказал Розенман в интервью The Guardian. Вудсток определённо затронул этот нерв. Возможно, это был логистический кошмар, но в результате получился прекрасный сон, который прославляется спустя полвека после его окончания».
Таким был и запомнился самый легендарный музыкальный фестиваль 20 века — Вудсток 1969. Который ознаменовал собой не только конец эпохи хиппи и рок-н-ролла, но и начало новой — эпохи тяжёлого рока и сексуальной революции.

По материалам thevintagenews.com

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Легендарному Вудстоку 50 лет: Как в 1969 года проходил легендарный рок-фестиваль, ставший символом п

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Легендарному Вудстоку 50 лет: Как в 1969 года проходил легендарный рок-фестиваль, ставший символом пПодписаться на мой Instagram
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