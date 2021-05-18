7 успешных знаменитых женщин, переживших домашнее насилие

В России уже который день идут дебаты на тему принятия Закона о домашнем насилии. В то время, пока политики и медийные личности ломают копья о точностях формулировок, женщины и дети домашних тиранов ежедневно находятся в зоне риска. При этом от морального и физического насилия не застрахованы даже самые успешные и знаменитые женщины. В нашем сегодняшнем обзоре – знаменитости, пострадавшие от насилия в собственной семье.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. / Фото: www.hochu.ua
Дочь Аллы Пугачёвой состояла в гражданском браке с бизнесменом Русланом Байсаровым. Вряд ли Кристина Орбакайте в начале отношений с мужчиной могла себе представить, каким кошмаром обернётся для неё этот брак. Попытки мужа контролировать её жизнь она поначалу списывала на особенности национального менталитета, однако вскоре моральное давление перешло в физическое насилие.
Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров. / Фото: www.yandex.net
Руслан Байсаров мог распустить руки не только за закрытыми дверями их дома, но и в общественных местах. Дело доходило до переломов, а для ликвидации последствий избиений певице пришлось прибегнуть к помощи пластических хирургов. Кристина Орбакайте нашла в себе силы покончить с этими отношениями и сегодня она, кажется, по-настоящему счастлива в браке с Михаилом Земцовым.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон. / Фото: www.pinimg.com
Кинодива познакомилась со всеми прелестями жизни с домашним тираном ещё в детстве. Отец будущей актрисы был самым настоящим семейным диктатором, а его жена и маленькая Шарлиз постоянно жили в страхе, ибо любая мелочь могла стать поводом для семейного скандала с угрозами и побоями. В результате мать будущей актрисы не выдержала и застрелила мужа, пытаясь в очередной раз защитить себя и Шарлиз от побоев Джейкоба Терона.
Пережитая психологическая травма наложила отпечаток на всю жизнь актрисы, и сегодня Шарлиз Терон считает своим долгом принимать участие в акциях по защите прав женщин.
Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова. / Фото: www.ruspekh.press
Актриса тоже познакомилась с ужасами домашнего насилия ещё в детстве, когда отчим нещадно избивал её маму, а всю семью держал в страхе. К сожалению, Елене Ксенофонтовой пришлось столкнуться с жестоким обращением и во взрослой жизни.
Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих. / Фото: www.nedvijdom.ru
Брак актрисы и адвоката Александра Рыжих поначалу вполне можно было назвать счастливым. Были красивые ухаживания, цветы и сюрпризы без повода, прекрасные отношения между супругом и сыном от второго брака, рождение дочери. Однако со временем в жизни мужа стали появляться другие женщины. Когда же актриса поставила вопрос о разводе, в её жизни начался настоящий ад. Супруг бросил жену на кровать и сжал пальцы на её шее. Когда же Елена, защищаясь, оцарапала его, он подал на неё заявление в полицию, сообщив, будто бы хрупкая женщина его неоднократно избивала в присутствии детей. Бракоразводный процесс и раздел имущества длился очень долго, а после актрису осудили за нанесение побоев мужу и обязали выплатить штраф.
Кристина Агилера
Кристина Агилера. / Фото: www.faponstars.ru
Знаменитая певица в детстве испытала на себе тяжесть отцовской руки. Глава семьи был очень вспыльчив, не умел держать себя в руках, и в приступе ярости мог избить не только жену, но и дочь. По воспоминаниям мамы исполнительницы однажды муж избил маленькую Кристину всего лишь за то, что она слишком громко себя вела в то время, как отец решил вздремнуть. Возвратившаяся домой мама увидела дочь, у которой всё лицо было в крови. Музыка стала для Кристины Агилеры способом избавиться от тяжёлых воспоминаний и психологической травмы, полученной в детстве.
Жасмин
Жасмин. / Фото: www.clutch.ua
Российская певица впервые вышла замуж в 17-летнем возрасте за бизнесмена Вячеслава Семендуева в 1996 году. На первый взгляд у них была счастливая семья: супруг вкладывал деньги в раскрутку начинающей певицы, она много работала, стремясь завоевать своего зрителя.
Жасмин и Вячеслав Семендуев. / Фото: www.peopletalk.ru
Правда открылась лишь спустя 10 лет, когда певица оказалась на больничной койке со сломанным носом, следами побоев и черепно-мозговой травмой. Как выяснилось, Вячеслав Семендуев неоднократно поднимал руку на жену. Прежде чем попасть в больницу, Жасмин пережила настоящий ужас: муж избивал её в течение трёх дней, заставляя отказаться от прав на песни.
Мэрайя Кери
Мэрайя Кери. / Фото: www.theplace2.ru
Выходя замуж за музыкального продюсера Томми Мотоллу, певица вряд ли могла себе представить, во что превратится её жизнь из-за желания мужа во всём контролировать молодую супругу. На протяжении всех четырёх лет брака Мэрайя Кери терпела унижения и издевательства со стороны Томми. Она испытывала жесточайший моральный и эмоциональный прессинг, муж не просто критиковал её внешность и вокальные данные, а откровенно глумился над ней.
Мэрайя Кери и Томми Мотолла. / Фото: www.factinate.com
Развод был очень сложным из-за связывавших супругов не только брачных уз, но и совместного бизнеса. Психологическая травма была настолько сильной, что заговорить о проблемах в своём первом браке певица смогла лишь спустя 12 лет после развода.
Валерия
Валерия. / Фото: www.versiya.info
Российская певица прожила в браке с продюсером Александром Шульгиным 10 лет и все эти годы молча переживала издевательства и побои со стороны мужа. Его не остановило даже рождение троих детей. Шульгин систематически избивал Валерию, оставляя на её теле огромные фиолетовые синяки, и даже мог запереть жену зимой в собачьем вольере в качестве меры воздействия.
Валерия и Александр Шульгин. / Фото: www.legkovmeste.ru
Певица боялась кому-либо рассказать об издевательствах, пока не поняла, что всё это может плохо закончиться. В 2002 году Валерия развелась с мужем и решилась открыто заговорить об издевательствах и унижениях, пережитых в браке.
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