9 исторических заблуждений, из-за которых легко прослыть невеждой

Исторические факты любят приукрашивать для красного словца
Ежедневно мы слышим множество фактов и любопытных историй, однако не всегда проверяем полученную информацию. В результате некоторые люди считают, что Ньютону на голову упало яблоко, Магеллан совершил кругосветное путешествие, а Иисус родился 25 декабря. Пора развеять исторические мифы и разобраться, где же на самом деле правда.
1. Лампочка - дело рук Томаса Эдисона
Томас Эдисон не создавал лампочку, а разработал осветительную систему с прочной нитью накала / Фото: rusenergetics.ru
При жизни американца называли «Волшебник из Менло-Парка», ведь в своей лаборатории он создал более 1000 бытовых изобретений. Среди них: фонограф, телеграф, телефонная мембрана, кинетоскоп и железно-никелевый аккумулятор. А вот что касается лампочки, то тут Эдисон был не первым. Подобные изобретения были представлены еще за 50 лет до Томаса, однако ученые так и не смогли добиться того, чтобы металлические нити горели долго. Следующую попытку предприняли уже через 10 лет. Тогда металл заменили на платину, но получались такие изделия очень дорогими. Затем прошло еще 40 лет разработок концепции рабочей лампы накаливания, пока Томас Эдисон не обобщил весь опыт ученых. Величайшая заслуга изобретателя - не в создании лампочки, а в разработке практичной системы электроосвещения с прочной нитью накала.
2. День рождения Иисуса - 25 декабря
В Библии нет точного указания, когда родился Иисус Христос / Фото: artranked.com
Считать Рождество - днем рождения Иисуса Христа некорректно. Дело в том, что в в Библии нет никаких упоминаний о дате появления на свет Сына Божьего и тем более не говорится, что это произошло зимой. Предположительно первые христиане выбрали 25 декабря потому, что этот день совпадал с праздниками зимнего солнцестояния. А православные и вовсе отмечают Рождество 7 января по новому стилю.
3. Ньютону на голову упало яблоко
Яблоки заставили задуматься о гравитации, но на голову физику не падали / Фото: arbat25.ru
Слышали знаменитую научную байку о том, как Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения? На самом деле все происходило немного иначе. Студенческие годы молодого физика пришлись на эпидемию чумы, которая бушевала в Англии. Кембридж закрыли на карантин, поэтому Ньютон целый год провел на домашнем обучении. Одним осенним днем молодой человек вышел позаниматься в саду, но его отвлекали яблоки, которые постоянно падали с деревьев. Тогда юноша задумался, почему они падают только вниз, но не в сторону. В результате размышления о яблоках и привели физика к величайшему открытию.
4. Магеллан совершил первое кругосветное плавание
Фернан Магеллан не дожил до конца путешествия и, таким образом, не смог замкнуть круг / Фото: cdn.igromania.ru
Правильнее сказать, обогнуть земной шар и доказать, что планета круглая, удалось не самому Фернану Магеллану, а его экспедиции. Мореплаватель так и не вернулся домой, поскольку получил смертельное ранение на Филиппинских островах, когда пытался обратить туземцев в христианство. Магеллан застал большую и самую интересную часть путешествия. Он переплыл Атлантику, открыл морской путь под Южной Америкой, который впоследствии назвали Магеллановым проливом и пересек Тихий океан. Однако филиппинцы оказались непреодолимым барьером для мореплавателя и его команды. Из 270 членов экипажа в Испанию смогли вернуться только 18 человек. Капитаном полуразрушенного корабля «Виктория» был Хуан Себастьян Элькано. Фактически именно его и остальных выживших стоит считать первыми мореплавателями, совершившими кругосветное путешествие.
5. Apple изобрели iPod
Чтобы не платить многомиллионную компенсацию, Apple пошла на хитрую уловку / Фото: wikibulz.com
Мобильная видео-платформа burst.com подала иск на Apple, обвинив компанию в воровстве запатентованной технологии для iPod и iTunes. Своей вины яблочная корпорация не признала и решила доказать, что iPod изобрели еще задолго до появления платформы. В суд пригласили Кейна Крамера - английского изобретателя, который представил чертежи музыкального плеера, сделанные еще в 80-х годах. Apple заявила, что именно он и есть прототипом iPod. Безусловно, все это было лишь уловкой, чтобы не признавать правоту burst.com и не выплачивать компенсацию. Тем не менее, малоизвестный изобретатель из Великобритании неожиданно стал создателем iPod.
6. Сигнальная азбука принадлежит Морзе
Морзе и Вейл вместе работали над телеграфом, а впоследствии именно Вейл создал известную азбуку Морзе
Сэмюэль Морзе изобрел электрический телеграф, а несколькими годами позже его усовершенствовал Альфред Вейл. Устройство могло передавать длинные и короткие сигналы, однако как применить его в жизни - еще предстояло понять. Морзе предложил закодировать в звуковые сигналы числа. Вейл подхватил эту идею и занялся разработкой шифра для всего алфавита. Изобретатель досконально изучил частоту употребления английских букв и присвоил им комбинации. Острие рычага телеграфа отмечало точки или черточки, длина которых зависела от длительности тока. В результате наиболее популярные буквы Вейл решил обозначить коротким шифром, а редкие - длинным. К примеру, самой распространенной оказалась литера «е», код которой представлял лишь одну точку.
7. Вашингтон - первый президент США
Фактически первым президентом США был Джон Хэнсон, а первым конституционным - Джордж Вашингтон
Джордж Вашингтон на самом деле является первым официальным президентом США, которого избрал народ на выборах 1789 года. Однако после распада Конфедерации и до подписания Конституции США власть была «неофициальной» и сменялась довольно часто. Многие историки сходятся во мнении, что первым президентом США можно считать Джона Хэнсона - лидера американских революционеров. Именно его в 1781 году на заседании провозгласили первым «собравшимся в Конгрессе президентом Соединенных Штатов». А Джордж Вашингтон в это время был главнокомандующим армии США.
8. В Эдемском саду Ева съела яблоко
В Библии не говорится, какой именно фрукт рос на древе познания добра и зла / Фото: fito-center.ru
Доподлинно неизвестно, какой именно фрукт рос на древе познания добра и зла, но в Священном писании о яблоках ничего не говорится. С такой же вероятностью это могла быть груша, абрикос или апельсин. Предположение о яблоке появилось лишь из-за намеков на расположение Эдемского сада. В Библии упоминается, что находится он в районе рек Тигра и Евфрата, то есть в Месопотамии. В древности эти земли славились своей плодородностью и богатыми садами, где росли вишни, сливы, яблоки, груши, абрикосы, гранаты. Так что Ева могла съесть любой из этих фруктов.
9. Мария-Антуанетта предложила есть пирожные вместо хлеба
Скандальную фразу французской королеве приписали пропагандисты / Фото: istmira.com
Французской королеве и жене Людовика XVI приписывают знаменитую фразу, сказанную в сторону крестьян: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Изречение стало символизировать отрешенность правителей от проблем народа и было очень популярным во времена Французской революции. Однако на самом деле цитата принадлежит Жан-Жаку Руссо, который написал ее в своем произведении «Исповедь». Там фразу произнесла молодая французская принцесса, а сам роман был опубликован еще задолго до приезда Марии-Антуанетты во Францию.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии