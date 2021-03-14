9 исторических заблуждений, из-за которых легко прослыть невеждой

Исторические факты любят приукрашивать для красного словца

1. Лампочка - дело рук Томаса Эдисона

Томас Эдисон не создавал лампочку, а разработал осветительную систему с прочной нитью накала / Фото: rusenergetics.ru

2. День рождения Иисуса - 25 декабря

В Библии нет точного указания, когда родился Иисус Христос / Фото: artranked.com

3. Ньютону на голову упало яблоко

Яблоки заставили задуматься о гравитации, но на голову физику не падали / Фото: arbat25.ru

4. Магеллан совершил первое кругосветное плавание

Фернан Магеллан не дожил до конца путешествия и, таким образом, не смог замкнуть круг / Фото: cdn.igromania.ru

5. Apple изобрели iPod

Чтобы не платить многомиллионную компенсацию, Apple пошла на хитрую уловку / Фото: wikibulz.com

6. Сигнальная азбука принадлежит Морзе

Морзе и Вейл вместе работали над телеграфом, а впоследствии именно Вейл создал известную азбуку Морзе

7. Вашингтон - первый президент США

Фактически первым президентом США был Джон Хэнсон, а первым конституционным - Джордж Вашингтон

8. В Эдемском саду Ева съела яблоко

В Библии не говорится, какой именно фрукт рос на древе познания добра и зла / Фото: fito-center.ru

9. Мария-Антуанетта предложила есть пирожные вместо хлеба

Скандальную фразу французской королеве приписали пропагандисты / Фото: istmira.com