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Поразительная история медведя, воевавшего во Второй мировой войне

Позвольте вам представить Войтека, 220-килограммового сирийского бурого медведя, который был, наверное, самым устрашающим врагов солдатом во время Второй мировой войны.

Поразительная история медведя, воевавшего во Второй мировой войне

1. В 1942 году медвежонок, которого охотники оставили сиротой, был продан польским солдатам, которые тогда находились в Иране. Этот медведь позже стал членом 22-й артиллерийской батареи II Польского корпуса генерала Андерса.

 

2. Он получил имя Войтек. Солдаты выкормили его молоком из бутылочки, и он сопровождал их во всех походах. «Он был как большая собака, никто его не боялся», – говорили солдаты.

 

3. В 1944 году польские войска присоединились к товарищам по оружию, воевавшим в Италии, но им предстояло плыть на корабле, а на борт «домашние питомцы» категорически не допускались. Тогда Войтек был официально зачислен в подразделение как солдат. Он получил право на проезд, книжку денежного довольствия (по ней, правда, Войтеку так ни разу и не заплатили), и, что самое главное — двойную норму питания.

 

4. Войтек развлекал солдат и поднимал их боевой дух, участвуя в шутливых поединках. Кроме того, он ел их сигареты, пил пиво и даже спал в солдатских палатках. Одним словом, он был хорошим товарищем, а таких в армии все любят.

 

5. Впрочем, как солдат он тоже приносил пользу, и немалую. Войтек носил артиллерийские снаряды, а однажды даже поймал шпиона. Вероятно, как и всякий пушной зверь, попавший в пустыню, он необычайно любил принимать холодный душ.

Однажды Войтек увидел, что дверь душевой открыта и обрадовался, но когда вошел, то наткнулся на местного коллаборациониста, который питался воровать продукты. Тот закричал от ужаса и был пойман, а Войтек получил желанную награду — две бутылки пива и увольнительную на целый день, который он провел, разумеется, в холодном душе.

 

6. Войтек прославился и заслужил статус героя во время битвы под Монте-Касино. Несколько разных источников подтвердили, что несмотря на ужас и хаос сражения, медведь вел себя с исключительным мужеством. Он копировал действия своих товарищей и таскал 40-килограммовые ящики артиллерийских снарядов, держа их передними лапами и передвигаясь да двух задних.

 

7. После войны Войтек как ветеран отправился на заслуженный отдых в эдинбургский зоопарк. Говорят, всякий раз, услышав польскую речь, он заметно оживлялся — должно быть, искал знакомые лица в толпе. Бывший служитель зоопарка навещал его и приносил любимые сигареты. От фронтовой привычки жевать табак Войтек, похоже, так и не избавился. Он умер в 1963 году.

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Поразительная история медведя, воевавшего во Второй мировой войне

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