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Ловчий пояс для дерева своими руками

Садовый ловчий пояс – конструкция функциональная и простая, как все гениальное. Но с первого раза смастерить ее может не каждый садовод, ведь у этого приспособления есть свои секреты.

Если в вашем саду уже сошел снег и частично просохла земля, значит, сейчас самое время крепить ловчие пояса от вредителей. Ведь вместе со всей природой просыпаются и насекомые, которые всю зиму только и ждали, когда ваши плодовые деревья окажутся в их цепких лапках.

Зачем нужны ловчие пояса на плодовых деревьях



Для начала давайте разберемся, что же такое ловчий пояс и зачем он нужен. Итак, это механическая ловушка, которую располагают на стволе или основных ветвях дерева для остановки насекомых-вредителей.

Ловчий пояс для дерева своими руками
Разумеется, не всех можно задержать таким образом, а лишь тех, кто живет, размножается или зимует на земле, а затем ползком поднимается в крону. К таким насекомым в первую очередь относятся:
белокрылки;
букарки;
гусеницы;
долгоносики;
казарки;
клещи;
муравьи;
тли;
цветоеды.
При правильном использовании плодовый пояс на дереве абсолютно безопасен для людей и домашних животных, а также надежно защищает сад от вредителей. Правда, есть у него и минус – в ловчий пояс могут попадаться и полезные насекомые.

Виды ловчих поясов и способы их установки



Практически все ловчие пояса, существующие в настоящее время, можно условно разделить на три вида:
сухие,
ядовитые,
липкие (клейкие).
Чаще всего встречается именно первый вариант, поскольку сухой пояс предельно прост в изготовлении и функционален, но каждый дачник выбирает на свой вкус.

Сухой ловчий пояс



Сухие пояса каждый готовит по-своему, однако именно они десятилетиями остаются фаворитами садоводов. И хотя вариантов немало, чаще всего встречаются три разновидности сухих ловчих поясов.

Ловчий пояс для дерева своими руками

Пояс-воронка



Этот вид ловчего пояса делается за 5 минут и при этом отлично работает. Для сооружения пояса-воронки вам потребуется лист плотной бумаги или картона, веревка (шпагат) или пластилин.
Обмотайте ствол дерева бумагой так, чтобы на нем появилась перевернутая воронка. В ее широкий край насекомые будут вползать, а вот верх воронки, плотно прилегающий к стволу, окажется тупиком. Верхнюю часть плотно завяжите веревкой или промажьте пластилином (глиной), чтобы выхода у вредителей не было.
В принципе, работает такая ловушка все лето, но желательно раз в месяц ее проверять и при необходимости обновлять.

Двусторонняя воронка



Универсальность этой ловушки заключается в том, что она помогает бороться как с теми насекомыми, которые только поднимаются с почвы в крону, так и с теми, что уже побывали наверху и отправились к земле. Для изготовления двусторонней воронки вам потребуются:

ткань или мешковина шириной 30-40 см;
инсектицид; глина;
веревка или шпагат.
Намочите ткань в растворе инсектицида и оберните ей ствол дерева. С помощью шпагата или широкой ленты плотно закрепите центр ткани на стволе дерева, а верхний и нижний края оставьте свободными. Заполните глиной все пространство меду свободными краями ткани и стволом, чтобы насекомые неизбежно оказывались на участке, пропитанном инсектицидами. Раз в 3-4 недели меняйте пояс, а использованный сжигайте.

Пояс-ворот



Ловчий пояс-ворот – конструкция чуть посложнее, и к ее создание придется подготовиться, купив немного материала, который есть не у каждого на руках. Да и «расходники» придется периодически докупать. Зато такая ловушка прекрасно работает в течение всего лета, не травмирует дерево, безопасна для людей и животных, а также может использоваться несколько лет подряд, растягиваясь в процессе роста дерева.
Заинтригованы? Все просто! Вам понадобится:

кусок мягкой резины толщиной 4-5 мм, шириной 30-40 см и длиной, позволяющей плотно обхватить ствол дерева;
клей для резины; бутылка подсолнечного масла.

Изготавливается пояс-ворот следующим образом:



Измерьте обхват ствола дерева.
Вырежьте полоску резины нужных размеров (помните, что резина должна плотно обтягивать ствол, иначе ловушка просто отвалится).
Оберните ствол куском резины и склейте его по отрезанному краю или скрепите другим способом.
Подтяните нижнюю часть резины наверх, чтобы на стволе образовался валик с углублением.В получившуюся герметичную чашечку налейте подсолнечное масло.
В масле регулярно будут оказываться вредители, которых нужно вынимать. Да и само оно будет испаряться, поэтому придется периодически подливать из бутылки. В среднем, на сезон для двух крупных яблонь хватит одной литровой бутылки масла.
Вы можете заменить растительное масло техническим – на результат это не повлияет.

Пояс из стекловаты



Еще один способ поймать вредителей, хотя и не слишком привлекателен внешне, но также работает. Для этого вам потребуется обернуть ствол куском стекловаты или поролона, а сверху прижать этот материал стрейч-пленкой. Насекомые будут застревать в плотном волокне без шансов найти дорогу обратно, а вам останется только каждые 1-2 недели уничтожать их и менять защитный слой на дереве.

Ловчий пояс для дерева своими руками

Клейкий ловчий пояс



Самые распространенные жертвы липких поясов – жуки, муравьи и гусеницы. Обычно этот тип ловушки сочетают с другими, но и отдельно они имеют право на существование. Для того чтобы сделать клейкий ловчий пояс, вам понадобятся:
лист бумаги (мешковины, картона, ветоши, пленки) шириной 20-25 см и такой длины, чтобы обхватить ствол дерева;
специальный клей, смола или деготь.
Ловчий пояс для дерева своими руками
Оберните ствол дерева бумагой или другим материалом и закрепите его. Затем намажьте бумагу клеем, им же тщательно обработайте низ и верх листа, чтобы насекомые не могли проползти по стволу. Меняйте пояс по мере подсыхания липкого слоя (в среднем 1 раз в 3-4 недели).

Ядовитый ловчий пояс



Для изготовления ядовитого ловчего пояса вам, помимо бумаги и пленки, потребуется также один из распространенных жидких инсектицидов (Актара, Алатар, Искра и т.д.).
Возьмите лоскут ткани шириной 20-25 см, пропитайте ее раствором инсектицида и закрепите на стволе на высоте полуметра от земли. Сверху получившуюся «юбку» дополнительно обмотайте слоем пленки, чтобы инсектицид меньше испарялся. Менять такой пояс нужно раз в месяц-полтора.

Как эксплуатировать ловчий пояс



Ловчий пояс от муравьев, тли, казарки и других насекомых, способных уничтожить или изрядно сократить ваш урожай, нужно крепить на все плодоносящие деревья в вашем саду. Правда, устанавливая ловушки, также нужно соблюдать ряд правил: иже уровня кроны;

устанавливайте пояса на деревьях до того, как раскроются почки;
проверяйте клеевые пояса каждые 1-2 дня, удаляя попавшихся вредителей;
сразу уничтожайте всех пойманных вредителей;
своевременно меняйте или чините ловчие пояса;
на косточковых (вишня, черешня, слива, абрикос и т.д.) снимайте пояса после сбора урожая, а на семечковых (яблоня, груша) оставляйте до конца октября.
Ловчие пояса для яблонь, груш, вишен и других садовых деревьев становятся настоящей защитой. При своей невысокой стоимости и простоте применения они позволяют справиться с множеством вредителей, не нанося при этом ущерба экологии и урожаю. Попробуйте в этом году применить на своем участке ловчие пояса и убедитесь в том, что этот простой метод работает.
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