4 вида соусов, которые сделают вкус блюда особенным

Нравятся соусы, но магазинные не настолько вкусные, как того хотелось бы? Не беда. Всегда можно приготовить самостоятельно такой соус, который действительно придётся по вкусу, а вместе с ним и блюдо, перед которым так сложно устоять.
1. Лазанья со сливочным соусом
Лазанья со сливочным соусом. \ Фото: google.com.ua.
Лазанья – блюдо, которое с удовольствием едят как взрослые, так и дети. А если приготовить его под сливочным соусом, то и вовсе не оттянуть за уши.
Ингредиенты:
• Листы для лазаньи - 1 пачка;
• Фарш ассорти - 0,5 кг;
• Паста томатная - 1 стакан;
• Помидоры - 4-6 шт;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Сыр твёрдый - 200 г;
• Масло сливочное;
• Соус сливочный.
Для соуса:
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Мука - 4 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Сливки - 1 пакет (0,5 л).
Лазанья с домашним соусом. \ Фото: gotovim-doma-vkysno.blogspot.com.
Способ приготовления:
Соус:
• Масло переложить в сотейник;
• Растопить на маленьком огне;
• Добавить муку;
• Хорошенько перемешать и взбить;
• Посолить и поперчить;
• Готовить 3-4 минуты (не забывая помешивать);
• Постепенно ввести сливки;
• Взбить венчиком;
• Готовить до тех пор, пока соус не начнёт загустевать.
Лазанья:
• Листы для лазаньи отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Лук мелко нарезать и обжарить на подсолнечном масле примерно 5-6 минут;
• Затем добавить фарш;
• Перемешать и готовить ещё 3-4 минуты;
• После добавить томатную пасту и нарезанные дольками помидоры;
• Посолить и поперчить;
• Тушить на среднем огне около 15 минут;
• Форму для запекания смазать кусочком сливочного масла;
• На дно выложить слой фарша, сверху несколько пластов теста;
• Смазать сливочным соусом;
• Посыпать тёртым сыром;
• Повторить слои;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-35 минут;
• Перед подачей нарезать равномерными кусками.
2. Макароны с креветками с чесночным соусом
Макароны с креветками под чесночным соусом. \ Фото: noteru.com.
Макароны с креветками в сочетании с чесночным соусом – то, что нужно для сытного перекуса или же для ужина в компании друзей.
Ингредиенты:
• Макароны - 250 г;
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Креветки очищенные - 350 г;
• Соус чесночно-сливочный;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Сыр твёрдый - для украшения;
• Свежая петрушка - 3-4 стебля.
Для соуса:
• Масло сливочное - 2 ч.л;
• Чеснок - 1 небольшая головка;
• Вино белое сухое - 0,5 стакана;
• Сливки - 1 стакан;
• Бульон куриный - 0,5 стакана;
• Сыр пармезан - 50 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Паста с креветками. \ Фото: tastessence.com.
Способ приготовления:
Соус:
• Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс;
• Отправить на сковороду с разогретым маслом;
• Аккуратно перемешать и готовить 30-40 секунд;
• После добавить вино;
• Готовить до тех пор, пока оно не выпарится;
• Затем влить бульон и сливки;
• Проварить 2-3 минуты;
• И добавить тёртый сыр;
• Перемешать до однородной массы;
• Посолить и поперчить;
• Готовить до тех пор, пока соус не начнёт густеть.
Основное блюдо:
• Макароны отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Часть воды слить в стакан;
• Креветки обжарить на сливочном масле до румяной корочки с каждой стороны;
• Добавить соус и воду из-под макарон;
• Посолить, поперчить и хорошенько перемешать;
• Готовить примерно 5-6 минут;
• Перед подачей выложить креветки поверх макарон;
• Сверху посыпать тёртым сыром и свежей зеленью.
3. Курица с томатно-сливочным соусом
Куриное филе в томатном соусе. \ Фото: pinterest.ru.
Если вы любите куриное мясо, но не знаете как и с чем его приготовить и подать на этот раз, попробуйте филе с томатно-сливочным соусом.
Ингредиенты:
• Филе куриное - 1 кг;
• Куркума - 0,5 ч.л;
• Молотый перец - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Паприка - 1 ч.л;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Соус томатно-сливочный.
Для соуса:
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Гвоздика молотая - на кончике ножа;
• Тмин семена - 1 ч.л;
• Орех мускатный молотый - 1 ч.л;
• Имбирь молотый - 0,5 ч.л;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Паста томатная - 2 стакана;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Сливки - 1 стакан;
• Вода - 0,5 стакана.
Сочное куриное филе. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
Соус:
• Лук мелко нарезать и обжарить на растопленном масле до лёгкой золотистой корочки;
• Специи смешать между собой и добавить в сковороду к луку;
• Аккуратно перемешать;
• После добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Затем влить сливки, воду и добавить томатную пасту;
• Перемешать до однородной массы;
• Готовить 7-10 минут или до тех пор, пока не станет загустевать.
Филе:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Мякоть слегка отбить ножом;
• Куркуму смешать с солью, перцем и паприкой;
• Получившейся смесью натереть филе и оставить на 20 минут;
• Филе обжарить на масле со всех сторон до румяной корочки;
• После добавить соус;
• Накрыть крышкой;
• Уменьшить огонь;
• Тушить примерно 15-20 минут.
4. Лосось с лимонным соусом
Лосось с лимонным соусом. \ Фото: wowfood.club.
А на тех, кто отдаёт своё предпочтение рыбе, это блюдо точно произведёт неизгладимое впечатление.
Ингредиенты:
• Лосось филе - 1 кг;
• Масло оливковое - 1 ст.л;
• Соус лимонно-сливочный;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Петрушка - 5-6 стеблей.
Для соуса:
• Лук среднего размера - 1 шт;
• Вино белое сухое - 0,5 стакана;
• Лимонный сок - 0,5 стакана;
• Сливки - 1 неполный стакана;
• Масло сливочное - 16 ч.л;
• Соль и перец - по вкусу.
Рыба под соусом. \ Фото: eurodenik.cz.
Способ приготовления:
Соус:
• Лук мелко нарезать;
• Переложить в глубокую сковороду;
• Затем влить вино с лимонным соком;
• Перемешать и готовить на маленьком огне 7-10 минут;
• После добавить сливки;
• Взбить хорошенько;
• Затем добавить сливочное масло;
• Перемешать;
• Посолить и поперчить;
• Ещё раз перемешать;
• Готовить 7-8 минут.
Рыба:
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• Проверить на наличие косточек;
• При необходимости удалить;
• Мякоть нарезать на несколько равномерных частей;
• И выложить шкуркой вниз на противень, предварительно застелив его фольгой;
• Кусочки рыбы смазать маслом;
• Поперчить и посолить;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 10-15 минут;
• Перед подачей полить лимонно-сливочным соусом и посыпать свежей петрушкой.
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