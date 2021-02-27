Наследие предков, или 7 бесполезных органов в теле человека

1. Ладонная длинная мышца

Ладонная длинная мышца помогала хвататься за ветки и удерживаться / Фото: sarcasm.co

2. Мышца Arrector Pili

Благодаря мышце Arrector Pili волосы на теле могут подниматься / Фото: tyachivnews.in.ua

3. Зубы мудрости

Зубы мудрости совершенно не нужны современному человеку / Фото: profimedspb.ru

4. Носовые пазухи

Носовые пазухи доставляют хлопоты не только людям, но и докторам / Фото: dentaltown.com

5. Третье веко или полулунная складка

Полулунная складка на глазах защищала предков от ветра и пыли / Фото: astro.clutch.ua

6. Ушные мышцы и дарвинов бугорок

Дарвинов бугорок редко встречается у современного человека / Фото: choiz.me

7. Хватательный рефлекс

В древности хватательный рефлекс спасал жизнь малышам / Фото: aquababy24.ru