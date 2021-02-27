Наследие предков, или 7 бесполезных органов в теле человека

Существует общее мнение, что в человеческом организме нет ненужных органов, как и в любом механизме деталей. Но если рассмотреть вопрос более детально, то это далеко не соответствует действительности. Некоторые органы, части, присутствующие в нашем теле, мы получили в наследство еще от первобытных людей. В процессе эволюции и в связи с изменением условий обитания они перестали выполнять определенные функции и утратили свою значимость и надобность. Именно о них дальше пойдет речь.
1. Ладонная длинная мышца
Ладонная длинная мышца помогала хвататься за ветки и удерживаться / Фото: sarcasm.co
В самом начале эпохи развития человечества она была жизненно необходима нашим далеким предкам. Благодаря ей у них была возможность хвататься и удерживаться за ветки, без проблем перепрыгивать с одной на другую и, таким образом, спасаться от врагов. Но после того, как они сменили среду обитания и сошли на землю, эта часть их организма потеряла значимость, превратилась постепенно в бесполезный рудимент.
Если брать современных людей, то приблизительно у пятнадцати процентов населения земного шара эта мышца отсутствует. Самое интересное, что каждый из нас может лично проверить ее наличие или отсутствие у себя. Проверить это достаточно легко: просто положить на стол или другую поверхность руку, чтобы ладонь смотрела вверх, и соединить вместе два пальца – мизинец и большой. Если при этом видна незначительная складка, значит мышца есть.
2. Мышца Arrector Pili
Благодаря мышце Arrector Pili волосы на теле могут подниматься / Фото: tyachivnews.in.ua
Ощущение, как поднимаются волосы по всему телу и бегут «мурашки», хоть раз испытывал на себе каждый человек. Вот именно за это явление и отвечает мышца. Во времена, когда на теле человека (первобытного) было достаточно много волосяного покрова, она играла очень важную роль. Эта способность организма позволяла нашим предкам сохранять большее количество тепла. То есть Arrector Pili давала возможность взъерошить, поднять шерсть. Кроме того, она, в минуты серьезной опасности визуально увеличивала размеры человека, таким образом, защищая его от нападавшего.
Сегодня, чтобы согреться, достаточно использовать теплую одежду, а дома – отопление. Да и для защиты придумано немало способов. Соответственно, этот рудимент стал неактуальным.
3. Зубы мудрости
Зубы мудрости совершенно не нужны современному человеку / Фото: profimedspb.ru
Все люди, достигшие взрослого возраста, отлично понимают, о чем идет речь. Трудно не согласиться, что это наследие является одним из наиболее неприятных. Во время своего появления, прорезывания, они причиняют человеку не просто неудобства, дискомфорт, но и ужаснейшую боль.
А вот первым людям планеты без них было совсем уж трудно обойтись, так как именно с их помощью у них была возможность выжить. Основным питанием было жесткое мясо. Следовательно, где-то к двадцати-двадцати пяти годам у человека во рту зубов почти не оставалось. По понятным причинам о стоматологах речь в данном случае не идет, так что единственным спасением были именно эти запасные зубы, которые вырастали в этот период жизни.
Постепенно, люди учились есть не сырую пищу, а приготовленную предварительно на огне, а также выращивать злаковые растения и из них тоже делать продукты. Соответственно, необходимость в пережевывании сырого мяса убитых животных отпала. Функция зубов мудрости была утрачена. Более того, сейчас они нередко мешают росту остальных зубов. Сегодня они есть уже не у всех. 15% людей даже не знают, что это такое, ведь они у них просто не растут.
4. Носовые пазухи
Носовые пазухи доставляют хлопоты не только людям, но и докторам / Фото: dentaltown.com
Возле носа у каждого человека есть воздушные пространства, которые и для обычных людей, и для врачей являются настоящей проблемой, так как приносят множество неприятностей. Из-за них у человека может развиться ряд серьезных осложнений после банального насморка – синусит, гайморит. Почему эти пазухи присутствуют и зачем они вообще нужны, никто точно не знает. Среди специалистов ведутся споры относительно их предназначения.
Точного ответа пока нет. Можно только предположить, что в далекие времена пазухи делали обоняние людей более острым или же помогали регулировать давление в момент погружения на большую глубину.
5. Третье веко или полулунная складка
Полулунная складка на глазах защищала предков от ветра и пыли / Фото: astro.clutch.ua
У наших предков этот элемент играл важную роль, точно так же, как у птиц и рептилий. Складка отвечала за увлажнение глаза и обеспечивала защиту органов зрения от ветра и пыли. Постепенно необходимость в этом у человека отпала. Поэтому третье веко атрофировалось и стало значительно меньше. Его функции в настоящее время выполняются нижним и верхним веками.
6. Ушные мышцы и дарвинов бугорок
Дарвинов бугорок редко встречается у современного человека / Фото: choiz.me
Для тех, кто не в курсе, что такое «дарвинов бугорок», поясним – это небольшая выпуклость рядом с верхней областью ушной раковины. У современного человека подобное явление встречается крайне редко, лишь у десяти процентов людей, и считается рудиментом. А вот в самом начале развития человечества этот бугорок позволял лучше воспринимать и различать всевозможные звуки даже на огромном расстоянии и избегать встречи с врагами, опасностью.
Еще реже у нас встречаются ушные мышцы. Только единицы людей сохранили способность шевелить своими ушами. А вот у наших предков такое шевеление было закономерным. Благодаря этому они хорошо слышали любые шумы. А вот у кошек эта способность хищников сохранилась. Мы все регулярно наблюдаем, как они двигают своими ушками и слышат то, что нашему слуху недоступно.
7. Хватательный рефлекс
В древности хватательный рефлекс спасал жизнь малышам / Фото: aquababy24.ru
Эту особенность мы можем наблюдать у новорожденных. Дело в том, что хватательный рефлекс у маленьких деток отлично развит до полугода. Детки хватаются за какой-то предмет очень быстро и какое-то время это удерживают в ручках не ослабляя хватки. По мере того, как ребенок взрослеет, рефлекс ослабевает и происходит его замена уже отдельным действием, самостоятельным.
Все эти рудименты в далеком прошлом были жизненно важны в буквальном смысле. В частности, хватательный рефлекс позволял спасти потомство. Малыши еще не могли сами передвигаться. При необходимости передвижения или в случае приближающейся опасности они просто хватались за густую и жесткую шерсть, покрывающую тела их родителей, и таким образом спасали свою жизнь.
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