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Как проверить масло не отходя от кассы

Поход в магазин за маслом сегодня напоминает прогулку по минному полю. Одно неверное движение — и вот уже вместо полезного продукты ты приобрел неизвестно из чего сделанную подделку. Рассказываем, как отличить настоящее сливочное масло от спреда.
Как проверить масло не отходя от кассы

НАСТОЯЩЕЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО


О чём нам говорит этикетка? К сожалению, дегустировать масло в магазине невозможно. Поэтому всё, что у нас есть на этапе покупки, — это надписи на упаковке. Первым делом ищем информацию о ГОСТе, по которому произведено масло.

Как проверить масло не отходя от кассы
Для сливочного масла это ГОСТ 32261-2013 (введен в действие 01.07.2015). Он регламентирует всего три вида масла: традиционное (не менее 82,5 % жира), любительское (от 80 %) и крестьянское (от 72,5 %).
Если на упаковке написано «масло бутербродное» или «масло чайное», то такой продукт не соответствует ГОСТу и скорее всего не является натуральным. Пристально изучив его с увеличительным стеклом, ты наверняка отыщешь надпись «бутербродная масса» мелким шрифтом.

Как проверить масло не отходя от кассы

Впрочем, некоторые виды качественного сливочного масла производятся по ТУ — техническим условиям. Поэтому обращаем внимание и на состав. Настоящее сливочное масло не должно содержать растительных жиров. Только цельное коровье молоко и сливки, иногда соль.


Как проверить масло не отходя от кассы

Если в составе масла указаны растительные жиры или некий «заменитель молочных жиров», можешь даже не сомневаться. У тебя в руках настоящий маргарин. Косвенно о происхождении масла может говорить и цена. Для изготовления 1 кг масла нужно не менее 20 литров молока. Поэтому натуральное масло не может быть слишком дешевым.
Проверяем масло домаНатуральное сливочное масло имеет светло-желтый (не белый и не ярко-желтый) цвет. Слишком желтый цвет говорит о том, что в состав масла добавлен краситель. Впрочем, применение в небольших количествах пищевого красителя каротина ГОСТ 32261-2013 допускает.

Как проверить масло не отходя от кассы

Настоящее сливочное масло практически не имеет собственного аромата. Кисловатый запах может указывать на посторонние примеси. Качественное масло после морозилки почти полчаса остается твердым, а маргарин и спред уже через пять минут можно намазывать на хлеб.
Часто спрашивают, должно ли сливочное масло после морозильной камеры крошиться. Эксперты-технологии говорят, что оно может крошиться. Но только в том случае, если в нём слишком много воды либо оно невысокого качества. Если соотношение влаги и жира соответствует стандарту, то такого быть не должно.

Как проверить масло не отходя от кассы

Положи кусок сливочного масла в горячую воду. Натуральное растворится равномерно, а маргарин распадется на отдельные кусочки. Оставь кусочек масла на столе. Если на его поверхности появятся капли воды — перед тобой обычный спред.

Как проверить масло не отходя от кассы

В заключение скажу, что натуральное сливочное масло в магазинах есть. Только выбирать его надо путем проб и ошибок. Информации на упаковке не всегда можно доверять, поэтому ориентируемся на свои вкусовые ощущения, а в спорных случаях перепроверяем всё опытным путем.
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