Как проверить масло не отходя от кассы

Поход в магазин за маслом сегодня напоминает прогулку по минному полю. Одно неверное движение — и вот уже вместо полезного продукты ты приобрел неизвестно из чего сделанную подделку. Рассказываем, как отличить настоящее сливочное масло от спреда.





НАСТОЯЩЕЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

О чём нам говорит этикетка? К сожалению, дегустировать масло в магазине невозможно. Поэтому всё, что у нас есть на этапе покупки, — это надписи на упаковке. Первым делом ищем информацию о ГОСТе, по которому произведено масло.Для сливочного масла это ГОСТ 32261-2013 (введен в действие 01.07.2015). Он регламентирует всего три вида масла: традиционное (не менее 82,5 % жира), любительское (от 80 %) и крестьянское (от 72,5 %).Если на упаковке написано «масло бутербродное» или «масло чайное», то такой продукт не соответствует ГОСТу и скорее всего не является натуральным. Пристально изучив его с увеличительным стеклом, ты наверняка отыщешь надпись «бутербродная масса» мелким шрифтом.Впрочем, некоторые виды качественного сливочного масла производятся по ТУ — техническим условиям. Поэтому обращаем внимание и на состав. Настоящее сливочное масло не должно содержать растительных жиров. Только цельное коровье молоко и сливки, иногда соль.Если в составе масла указаны растительные жиры или некий «заменитель молочных жиров», можешь даже не сомневаться. У тебя в руках настоящий маргарин. Косвенно о происхождении масла может говорить и цена. Для изготовления 1 кг масла нужно не менее 20 литров молока. Поэтому натуральное масло не может быть слишком дешевым.Проверяем масло домаНатуральное сливочное масло имеет светло-желтый (не белый и не ярко-желтый) цвет. Слишком желтый цвет говорит о том, что в состав масла добавлен краситель. Впрочем, применение в небольших количествах пищевого красителя каротина ГОСТ 32261-2013 допускает.Настоящее сливочное масло практически не имеет собственного аромата. Кисловатый запах может указывать на посторонние примеси. Качественное масло после морозилки почти полчаса остается твердым, а маргарин и спред уже через пять минут можно намазывать на хлеб.Часто спрашивают, должно ли сливочное масло после морозильной камеры крошиться. Эксперты-технологии говорят, что оно может крошиться. Но только в том случае, если в нём слишком много воды либо оно невысокого качества. Если соотношение влаги и жира соответствует стандарту, то такого быть не должно.Положи кусок сливочного масла в горячую воду. Натуральное растворится равномерно, а маргарин распадется на отдельные кусочки. Оставь кусочек масла на столе. Если на его поверхности появятся капли воды — перед тобой обычный спред.В заключение скажу, что натуральное сливочное масло в магазинах есть. Только выбирать его надо путем проб и ошибок. Информации на упаковке не всегда можно доверять, поэтому ориентируемся на свои вкусовые ощущения, а в спорных случаях перепроверяем всё опытным путем.