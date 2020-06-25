Факты о Японии, которые оказались правдой

Чем славится Япония? Безопасностью, вежливостью, консервативностью… А ещё — суши, сумо и зелёным чаем. Ничего не забыли? О Японии ходит много мифов и легенд, но самое поразительное — самые диковинные зачастую оказываются правдой!
1. Поезда никогда не опаздывают.
Поезда, метро и автобусы в Японии ходят по чёткому расписанию, в котором время указано с точностью до секунды. Они никогда не опаздывают. Если вдруг происходит какое-то из ряда вон выходящее событие (например, отключение электроэнергии или задержка из-за аварии), железная дорога рассылает всем пассажирам письма с извинениями, которые можно предъявить по месту работы.
2. Японцы обожают очереди.
Японцы не могут не выстроиться в очередь: на автобусной остановке, к какой-нибудь достопримечательности или к популярному ресторану. Чем больше очередь перед магазином или кафе, тем больше людей в неё становится: это своеобразный знак качества. Многие заведения специально проводят акции (типа продажи ограниченного количества товара), чтобы создать очередь.
3. Раздельный сбор мусора — целая наука.
Раздельный сбор мусора в Японии — это настолько сложная система, что в каждом городе выдаются специальные инструкции. Все отходы делятся на сжигаемые и несжигаемые; разные виды тары утилизируются отдельно; книги, журналы и картон вывозят в определённые дни; и т. д., и т. п.
4. Люди спят в поездах.
Японцы очень много работают и постоянно недосыпают. Поэтому спать в поезде по дороге на работу или домой — это обычное дело. Даже в метро сиденья оснащены подушками, а зимой подогреваются.
5. Японцы и правда едят суши!
Суши — действительно распространённая в Японии еда, но вовсе не ресторанная. Это уличная еда — как у нас пирожки или хот-доги. Поэтому всякие навороченные разноцветные суши с кучей ингредиентов — выдумка американская; традиционные японские суши очень простые и уж точно не включают в себя авокадо!
6. Люди часто носят маски в общественных местах.
У каждого японца имеется хирургическая маска — они продаются на каждом шагу. Носят их повсеместно: зимой — чтобы не заразиться, летом и весной — чтобы защититься от пыли и пыльцы. В последнее время это стало просто модным среди молодёжи.
7. По всей Японии стоят торговые автоматы.
От центра Токио до самой отдалённой рыбацкой деревушки, среди полей и лесов — нет такого места в Японии, где не стоял бы автомат по продаже напитков. Всего в стране более 5 миллионов автоматов, круглосуточно торгующих напитками, едой, канцтоварами, косметикой, сигаретами, алкоголем, книгами и даже нижним бельём. Они принимают оплату смартфоном и кредиткой, но для покупки алкоголя и сигарет придётся приложить карточку, подтверждающую возраст.
8. Потерянные вещи всегда возвращают.
Возможно, вы слышали истории, как в Японии кто-нибудь терял кошелёк, телефон, украшения и прочие ценности и их ему быстро возвращали. Кошельки всегда возвращают с деньгами, да и найденные на улице деньги обычно сдают в полицию. А такие вещи, как ключи, одежду или зонтики вообще не принято трогать — если вы их забыли, просто вернитесь и заберите!
9. Японцы склонны к трудоголизму.
Культура трудолюбия в Японии настолько развита, что есть даже японское слово, обозначающее смерть от переработки: кароси. Рабочий стресс в этой стране переходит все мыслимые рамки: люди приезжают на работу заранее и работают сверхурочно. На выходные и праздники считается правильным работать из дома.
10. Японские школьники сами убирают и подают обед в столовой.
В японских школах детей учат не только математике и физике, но и уборке, стирке, готовке и т. д. С первых классов дети сами подметают и убирают в школе, накрывают на стол в столовой, выносят мусор, моют окна и туалеты. График дежурства составлен так, чтобы никто не оставался без дела.
11. Многие банкоматы работают только днём.
В отличие от других стран, многие японские банкоматы выключаются одновременно с закрытием банка. А в праздники банки вообще не работают, так что доступа к банковскому счёту в это время нет! А ещё банкоматы могут не принимать карту другого банка… В общем, в Японии лучше всегда иметь с собой наличные.
12. На улицах нет урн.
Как уже упоминалось, в Японии сбор мусора раздельный, но вот найти урну не так-то просто. Не считая специальных контейнеров для пластиковых бутылок, урны встречаются только в супермаркетах и на железнодорожных станциях. Мусор принято носить с собой и сортировать дома.
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