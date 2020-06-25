Факты о Японии, которые оказались правдой

Чем славится Япония? Безопасностью, вежливостью, консервативностью… А ещё — суши, сумо и зелёным чаем. Ничего не забыли? О Японии ходит много мифов и легенд, но самое поразительное — самые диковинные зачастую оказываются правдой!



1. Поезда никогда не опаздывают.

2. Японцы обожают очереди.

3. Раздельный сбор мусора — целая наука.

4. Люди спят в поездах.

5. Японцы и правда едят суши!

6. Люди часто носят маски в общественных местах.

7. По всей Японии стоят торговые автоматы.

8. Потерянные вещи всегда возвращают.

9. Японцы склонны к трудоголизму.

10. Японские школьники сами убирают и подают обед в столовой.

11. Многие банкоматы работают только днём.

12. На улицах нет урн.