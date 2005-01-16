Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Мир, в котором мы живем, является настоящей сокровищницей, дарами которой мы можем наслаждаться, но, к сожалению, не всегда это делаем. Просто нужно быть немного внимательнее и стараться смотреть на все с правильной перспективы.



А чтобы вам помочь, мы собрали фотографии со всего мира, которые ни в коем случае не оставят вас равнодушными.











Свет луны отражается от вершин горы.







Дорога по Долине Смерти, США.







Самая чистая вода в мире — пещерное озеро Мелиссани, Греция.







Белоснежные скалы на острове Итуруп, Россия.







Тень от самолета пронизывает слой тумана, международный аэропорт Логана, Бостон.







Ночное небо над бухтой Нового Света, Крым.







Стеклянный подвесной мост высотой 1430 метров, Китай.







Проект стеклянного бассейна, растянутого между двумя зданиями, Лондон.







Рисунок, сделанный только из прямых линий.







Парковочное место из 1500 пластиковых бутылок, США.







Номер в подводном отеле, Дубай.







Скульптура на одном из пляжей Рио-де-Жанейро, сделанная из пластиковых бутылок.







В дубе, которому около 1000 лет, находится маленькая часовня, Франция.







Вид на Эверест с самолета.







Этот рисунок был сделан цветными карандашами.







Заводские трубы.







Одна из самых необычных пород собак — тибетский мастиф.







Поразительная вода соленого озера Уюни, Боливия.

Мост из корней дерева, Индонезия.Дорога смерти — высота достигает 2130 метров, Китай.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)