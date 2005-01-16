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Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Мир, в котором мы живем, является настоящей сокровищницей, дарами которой мы можем наслаждаться, но, к сожалению, не всегда это делаем. Просто нужно быть немного внимательнее и стараться смотреть на все с правильной перспективы.

А чтобы вам помочь, мы собрали фотографии со всего мира, которые ни в коем случае не оставят вас равнодушными.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Свет луны отражается от вершин горы.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Дорога по Долине Смерти, США.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Самая чистая вода в мире — пещерное озеро Мелиссани, Греция.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Белоснежные скалы на острове Итуруп, Россия.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Тень от самолета пронизывает слой тумана, международный аэропорт Логана, Бостон.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Ночное небо над бухтой Нового Света, Крым.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Стеклянный подвесной мост высотой 1430 метров, Китай.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Проект стеклянного бассейна, растянутого между двумя зданиями, Лондон.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Рисунок, сделанный только из прямых линий.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Парковочное место из 1500 пластиковых бутылок, США.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Номер в подводном отеле, Дубай.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Скульптура на одном из пляжей Рио-де-Жанейро, сделанная из пластиковых бутылок.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

В дубе, которому около 1000 лет, находится маленькая часовня, Франция.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Вид на Эверест с самолета.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Этот рисунок был сделан цветными карандашами.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Заводские трубы.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Одна из самых необычных пород собак — тибетский мастиф.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Поразительная вода соленого озера Уюни, Боливия.



Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Мост из корней дерева, Индонезия.

Эти фотографии покажут, как много мы еще не видели на этом свете

Дорога смерти — высота достигает 2130 метров, Китай.

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