Что приготовить из хурмы, если в чистом виде ее не хочется есть

Осень – это не только время баклажанов, груш, тыквы и сладкого перца, а и сезон хурмы, которая прекрасна как в свежем виде, так и в сочетании с другими продуктами при приготовлении блюд. Супы, салаты, фаршированная, жареная, десерты, пироги, печенье и даже мороженое – лишь малая часть того, что из неё можно приготовить.
1. Хурма фаршированная
Фаршированная хурма. \ Фото: angiesrecipes.blogspot.com.
Перец, баклажаны и помидоры уже фаршировали, а как насчёт хурмы? Мягкая, сочная со сладковато-вяжущим вкусом – то, что прекрасно сочетается с мясной начинкой, приправленной специями и сушёными травами.
Ингредиенты:
• Хурма спелая (но не переспевшая) - 6 шт;
• Фарш ассорти или любой другой - 200-250 г;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Травы сушёные - по вкусу;
• Зира молотая - 0,5 ч.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Имбирь - 2 см;
• Масло подсолнечное.
Хурма, фаршированная фаршем. \ Фото: cook.me.
Способ приготовления:
• Хурму вымыть;
• Просушить на бумажных полотенцах;
• Аккуратно срезать верхушку и при помощи маленькой ложки извлечь мякоть и сердцевины, формируя горшочек, с толщиной стенок 0,5-1 см;
• Чеснок измельчить;
• Корень имбиря натереть на мелкой тёрке;
• Обжарить с чесноком на подсолнечном масле примерно 1-2 минуты;
• Затем добавить фарш;
• Посолить, поперчить, добавить сушёные травы и зиру;
• Перемешать;
• Готовить 15-20 минут или до образования лёгкой румяной корочки;
• За 5-7 минут до готовности добавить измельчённую мякоть хурмы;
• Перемешать и протушить оставшееся время;
• Получившейся начинкой нафаршировать хурму;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут;
• Перед подачей слегка остудить;
• При желании можно посыпать тёртым сыром.
2. Масло из хурмы
Масло из хурмы. \ Фото: google.com.ua.
Маслом из авокадо и шоколадным уже никого не удивишь, а вот маслом из хурмы – запросто. Вкусное, нежное, питательное и ароматное оно отлично подойдёт на перекусы как с утра, так и в любое другое время дня. С гренками, тостами, свежим хлебом и сдобными булочками – просто вкуснотища.
Ингредиенты:
• Хурма - 6 шт;
• Сок яблочный - 0,5 стакана;
• Корица - 1 палочка;
• Ванильный сахар - 1 ч.л;
• Лимонный сок - 1 ч.л;
• Соль - 0,5 ч.л или по вкусу.
Просто намажь на хлеб. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Хурму вымыть;
• Очистить от шкурки;
• Нарезать равномерными дольками;
• Смешать с лимонным и яблочным соком;
• Добавить ваниль и палочку корицы;
• Перемешать и переложить в пакет для запекания;
• На противень налить воды 2-3 см;
• Поместить пакет и отправить в разогретую до 90 градусов духовку на 1,30 часа;
• Затем достать хурму;
• Остудить;
• Переложить в чашу блендера и перебить до однородной массы;
• Получившееся масло переложить в баночку;
• Хранить в холодильнике не более 5-7 дней.
3. Жареная хурма
Жареная хурма. \ Фото: pinterest.ru.
Жареной бывает не только картошка и рыба, а и хурма, которую запросто можно подавать как самостоятельное блюдо, с гарниром или в качестве закуски на бутерброды.
Ингредиенты:
• Хурма - 2-4 шт;
• Тостовый хлеб - 6 ломтиков;
• Масло сливочное - 1-2 ст.л;
• Творог жирный - 6-8 ч.л;
• Мёд - 1 ст.л;
• Тимьян - по вкусу.
Очень вкусная жареная хурма. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Хурму вымыть;
• Просушить;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать пластинками толщиной 0,5 см;
• Масло разогреть на сковороде;
• Выложить хурму и обжарить с каждой стороны примерно 5-6 минут;
• На той же сковороде подсушить ломтики хлеба;
• Творог смешать с мёдом;
• Намазать на хлеб;
• Сверху выложить кусочки хурмы;
• Перед подачей посыпать тимьяном.
4. Печенье
Печенье из хурмы. \ Фото: pinterest.ca.
Если вы устали от магазинных сладостей и домашних пирогов, но при этом вам хочется чего-то вкусного, поспешите записать рецепт печенья из хурмы. Оно не только удивит вас своим оригинальным вкусом, а и порадует полезными свойствами. К тому же, парочка штук такого печенья - и заряд энергии и позитива обеспечен на весь день.
Ингредиенты:
• Хурма среднего размера - 1-2 шт;
• Мука - 1,5 стакана;
• Сода - 1 ч.л;
• Корица - 1 ч.л;
• Орех мускатный - на кончике ножа;
• Соль - по вкусу;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Масло сливочное - 3-4 ст.л;
• Яйца - 1 шт;
• Орехи грецкие - 0,5 стакана;
• Клюква - 0,5 стакана.
Домашнее печенье с хурмой. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Хурму вымыть;
• Просушить;
• Снять кожицу;
• Мякоть нарезать произвольными кусочками;
• Отправить в чашу блендера;
• Перебить до однородной массы;
• В глубокой миске смешать клюкву с дроблёнными грецкими орехами, мукой, содой, сахаром, солью, корицей и мускатным орехом;
• В другой миске смешать масло с яйцом;
• Хорошенько взбить;
• Перелить в миску с мукой;
• Добавить пюре из хурмы;
• Перемешать тщательно;
• Противень застелить пергаментной бумагой;
• Ложкой выложить печенье;
• Отправить в разогретую до 175 градусов духовку на 15-20 минут;
• Подавать с чаем, кофе или тёплым молоком.
5. Творожный десерт
Десерт с хурмой. \ Фото: koolinar.ru.
Как правило, многие не любят творог в чистом виде. Но если его приготовить с хурмой, да в виде творожного десерта, считайте, что очередь за добавкой обеспечена.
Ингредиенты:
• Хурма крупная - 1 шт;
• Творог жирный - 1 стакан;
• Сливки - 0,5 стакана;
• Мёд - 1-1,5 ч.л.
Нежный творожный десерт с хурмой. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Творог переложить в чашу блендера;
• Добавить сливки;
• Перемешать аккуратно и взбить до однородной массы;
• Переложить в миску;
• Мёд растопить на сковороде и обжарить кусочки очищенной хурмы буквально 2-3 минуты;
• Выложить в миску к творожной массе;
• Аккуратно перемешать и разложить по стаканам;
• Отправить в холодильник на 15-30 минут;
• По желанию посыпать тёртым шоколадом или корицей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии