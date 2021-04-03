Почему 32 картины Энди Уорхола, на которых были нарисованы только банки с супом, стали арт-сенсацией

Энди Уорхол.

Что означают картины с супом?

Энди Уорхол с присущей ему тонкой иронией показал, как массовое потребительство стало преобладать во всех сферах жизни.

Энди Уорхол подписывает банки с супом.

Как впервые картины увидели свет

Критики не могли понять: то ли он дурак, то ли шарлатан?

В будущем инвестиция Блюма окупилась с лихвой.

Почему картины стали такой сенсацией?

Бумажное платье с принтом супов Кэмпбелла стало хитом.

Та самая обложка журнала Esquire.

ПРодукция с изображением супов Кэмпбелла, которые стали визитной карточкой Уорхола.

Мечта Энди Уорхола сбылась - его картины в коллекции именитых музеев.