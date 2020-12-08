Завод по переработке отходов в энергию с развлекательной инфраструктурой в Копенгагене

Архитектурное бюро BIG - Bjarke Ingels Group реализовало проект завода по переработке отходов в энергию в Копенгагене, Дания. Объект CopenHill увенчан горнолыжным склоном, тропой для хайкинга и стеной для скалолазания, одновременно выступая городским центром отдыха и экологического образования, превращая социальную инфраструктуру в архитектурную достопримечательность. Благодаря своему расположению на промышленной набережной, объекты которой стали площадкой для экстремальных видов спорта от вейкбординга до картинга, новая электростанция добавляет острых ощущений. Завод преобразует 440 000 тонн отходов в год в чистую энергию, достаточную для обеспечения электричеством и централизованным теплоснабжением 150 000 домов. Комплекс также включает десять этажей административных помещений и учебный центр для проведения семинаров и конференций по вопросам устойчивого развития. Жители города и туристы могут насладиться панорамными видами в баре на крыше здания. А зелёная крыша решает проблему микроклимата в парке на высоте 85 метров.
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