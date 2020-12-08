Завод по переработке отходов в энергию с развлекательной инфраструктурой в Копенгагене

С нами не соскучишься!

Завод преобразует 440 000 тонн отходов в год в чистую энергию, достаточную для обеспечения электричеством и централизованным теплоснабжением 150 000 домов. Комплекс также включает десять этажей административных помещений и учебный центр для проведения семинаров и конференций по вопросам устойчивого развития. Жители города и туристы могут насладиться панорамными видами в баре на крыше здания. А зелёная крыша решает проблему микроклимата в парке на высоте 85 метров. Архитектурное бюро BIG - Bjarke Ingels Group реализовало проект завода по переработке отходов в энергию в Копенгагене, Дания. Объект CopenHill увенчан горнолыжным склоном , тропой для хайкинга и стеной для скалолазания, одновременно выступая городским центром отдыха и экологического образования, превращая социальную инфраструктуру в архитектурную достопримечательность. Благодаря своему расположению на промышленной набережной, объекты которой стали площадкой для экстремальных видов спорта от вейкбординга до картинга, новая электростанция добавляет острых ощущений.Завод преобразует 440 000 тонн отходов в год в чистую энергию, достаточную для обеспечения электричеством и централизованным теплоснабжением 150 000 домов. Комплекс также включает десять этажей административных помещений и учебный центр для проведения семинаров и конференций по вопросам устойчивого развития. Жители города и туристы могут насладиться панорамными видами в баре на крыше здания. А зелёная крыша решает проблему микроклимата в парке на высоте 85 метров.

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