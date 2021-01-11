Зачем в Таиланде власти топят в океане множество танков

Отработанная техника отправляется на утилизацию / Фото: vi.gta5-mods.com

Уже десять лет в Таиланде военные танки отправляют на дно океана / Фото: pikabu.ru

Утонувшие танки станут домом для кораллов / Фото: fineartamerica.com

Боевая техника на дне океана привлекает дайверов / Фото: yandex.ua

Таким образом тайское правительство одним махом решило три проблемы / Фото: yandex.ua