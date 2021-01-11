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Зачем в Таиланде власти топят в океане множество танков


Зачем в Таиланде власти топят в океане множество танков


Не секрет, что вся военная техника, списанная из вооружения страны или вышедшая из строя, отправляется на утилизацию. В каждой стране способы разные. Таиландские власти придумали свой вариант решения проблемы. При этом не наносится вред ни окружающей среде, ни стране.

Отработанная техника отправляется на утилизацию / Фото: vi.gta5-mods.com

Отработанная техника отправляется на утилизацию / Фото: vi.gta5-mods.com

 

По традиции все выбирают стандартную схему решения задачи, которая заключается в отправке техники на переработку на металлургические предприятия. После поступления военных транспортных средств их разбирают и переплавляют. После чего сырье используется вторично. И так поступают практически везде, но только не в Таиланде.
Уже десять лет в Таиланде военные танки отправляют на дно океана / Фото: pikabu.ru

Уже десять лет в Таиланде военные танки отправляют на дно океана / Фото: pikabu.ru

 

Начиная с 2010 года, местные власти решили пойти нетрадиционным путем. Согласно королевскому указу, больше двадцати вышедших из эксплуатации военных машин погрузили на огромные баржи и отвезли в океан в южном направлении от страны, где и затопили.
Утонувшие танки станут домом для кораллов / Фото: fineartamerica.com

Утонувшие танки станут домом для кораллов / Фото: fineartamerica.com

 

Почему же власти государства решили поступить именно так. Как оказалось, преследовалось сразу две цели. Первая – увеличение популяции кораллов, которая постоянно сокращается в последние несколько десятилетий, и в этом, естественно, виновен человек.
Старая техника станет для них отличным домом.
Боевая техника на дне океана привлекает дайверов / Фото: yandex.ua

Боевая техника на дне океана привлекает дайверов / Фото: yandex.ua

 

Вторая – создать место для экскурсий дайверов из других стран. Туристы с удовольствием отправляются в океан, чтобы вдоволь понырять в прибрежных водах, посмотреть, что скрывается там внизу, познакомиться с подводным миром. Боевая техника только добавит остроты ощущений.
Таким образом тайское правительство одним махом решило три проблемы / Фото: yandex.ua

Таким образом тайское правительство одним махом решило три проблемы / Фото: yandex.ua

 

Получается, что одним документом правительство решило одновременно три главных задачи, а именно: утилизировать списанную боевую технику, подарить обитателям океана новый и достаточно хороший дом, обеспечить туристическому бизнесу еще один неплохой источник прибыли.

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Зачем в Таиланде власти топят в океане множество танков

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Зачем в Таиланде власти топят в океане множество танковПодписаться на мой Instagram
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