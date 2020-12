8 знаменитостей, которые нарушали приличия в Букингемском дворце

Оливия Колман и Эд Синклер

Оливия Колман и Эд Синклер. / Фото: www.twimg.com

Дениз Ван Оутен

Эмма Бантон

Пирс Морган

Джон Леннон

Робби Уильямс

Стивен Фрай

Дворцовый взгляд

Кажется, сама атмосфера официальной резиденции британских монархов способствует тому, чтобы посетители невольно распрямляли спину и вели себя почти идеально. Но иногда даже у знаменитостей, посещающих Букингемский дворец, возникает непреодолимое желание «пошалить». Позже они с некоторой долей гордости признаются в том , что позволили себе нарушить приличия именно в этом месте.Английская актриса, которая играет в сериале от Netflix The Crown королеву, недавно сама призналась, что во время посещения благотворительного мероприятия в Букингемском дворце её супруг, юрист и писатель Эд Синклер, украл из туалета рулон бумаги в качестве сувенира. Впрочем, ни сама оскароносная актриса, ни её муж не увидели в этом ничего предосудительного, раз открыто признались в мелком воровстве.Актриса и телевизионная ведущая вынуждена была принести свои извинения после признания в краже из королевской резиденции пепельницы и коробки для салфеток . Случилось это в далёком уже 1998 году, а свой поступок Дениз Ван Оутен объяснила тем, что это было забавно и весело. Правда, позже актриса отправила украденные вещи назад, приложив к ним в качестве подарка для королевы чучело верблюда и записку: «Извините, мэм!Я вовсе не хотела Вас обидеть!»Известная под именем Бейби Спайс участница популярной группы Spice Girls ничего не крала, но позволила себе маленькую невинную шалость. Во время выступления во дворце по случаю золотого юбилея правления королевы Елизаветы II Эмма Бантон всего лишь позволила себе фривольно ущипнуть знак, висящий на дамском туалете.Ведущий программы «Доброе утро, Британия» как-то признался в том, что его по праву можно было назвать серийным преступником, ибо дома у Пирса Моргана хранилась целая коллекция туалетной бумаги , которую он «экспроприировал» из домов знаменитостей. Рядом с чёрным рулоном с монограммой, прихваченным в доме своего коллеги, телеведущего и филантропа Саймона Коуэлла, красовалась туалетная бумага из королевской резиденции. А вот разжиться экземпляром туалетной бумаги из Белого дома Пирсу Моргану не удалось. В то время пост президента США занимал Барак Обама, и британский ведущий реально побоялся оказаться в тюрьме.Рок-музыкант и один из основателей группы The Beatles как-то признался в том, что в 1965 году группа ждала своего выступления во время участия в концерте в Букингемском дворце. Все участники были настолько взволнованы, что отправились в туалет, чтобы выкурить по сигаретке с марихуаной. Позже коллега Леннона Джордж Харрисон опроверг слова приятеля. В его изложении они всей командой действительно курили в туалете, однако это были самые обычные сигареты. Впрочем, кажется, в то время посетители королевской резиденции вообще не имели права курить во дворце.Бывший участник группы Take That и исполнитель хита Angels фактически гордится тем, что курил марихуану, находясь в главной резиденции британских монархов. Он признался в этом в интервью газете The Sun в 2017 году, но предпочёл умолчать о том, когда именно он позволил себе «расслабиться» во дворце. Журналисты же предположили, что инцидент мог произойти в 2012 году, во время концерта, посвящённого празднованию бриллиантового юбилея Елизаветы II.Для актёра, писателя и друга принца Уильяма Букингемский дворец стал всего лишь одним из мест, где он употреблял кокаин. В своих мемуарах Стивен Фрай написал о том, что он принимал наркотики в разных королевских дворцах, а ещё в Палате лордов , Палате общин и телевизионном центре ВВС. При этом сам писатель признаётся, что своим поступком опорочил репутацию великолепных дворцов и благородных заведений.Несмотря на многочисленные заявления о нелицеприятном поведении в стенах Букингемского дворца, бывший пресс-секретарь королевы Дики Арбитер утверждает, что многие «признания» знаменитостей кажутся смешными для тех, кто имеет отношение к обслуживанию дворца или в нём работает.К примеру, какой смысл выносить из резиденции туалетную бумагу, если она ничем не отличается от той, что продаётся в каждом магазине? На ней нет никаких отличительных знаков и монограмм. Или как можно было в 1998 году украсть пепельницу, если в то время Букингемский дворец уже давно был объявлен свободным от курения, соответственно , и никаких удобств для курящих предусмотрено не было.Бывшему пресс-секретарю кажется, что подобные заявления делаются исключительно с целью привлечь внимание к своей персоне.Репутацию Елизаветы II можно назвать идеальной: ее обожают британцы, сама она не была замешана в скандалах, а, главное, она стоит на страже интересов и традиций монархии. И от своих родственников королева требует того же . Но нельзя забывать, что даже те, в чьих жилах течет голубая кровь, по сути, являются обычными людьми. И сколько бы «главная бабушка» ни пыталась сдерживать членов своей семьи, они все же иногда попадают в неприятные ситуации и дают громкие инфоповоды.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: