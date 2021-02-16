Как на Руси девушки от липучих женихов спасались

Что такое отказная кукла и что означает «получить от ворот поворот»

Если жених не нравился, он мог получить от ворот поворот. /Фото: relaxmam.ru

Поцелуй как знак согласия выйти замуж

Поцелуй мог означать согласие выйти замуж. /Фото: autogear.ru

Мертвая невеста и зачем сватам под ноги тыкву выкатывали

Тыква, выкаченная под ноги сватам означала отказ. /Фото: i.artfile.me

Магический отворотный ритуал, помогающий избавиться от навязчивого жениха

От навязчивых женихов старались избавиться различными способами. /Фото: vbakale74.ru