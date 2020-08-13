Пять простых способов, чтобы улучшить память

Представь ситуацию: кто-то трогает тебя за плечо и зовет по имени. Ты оборачиваешься и видишь улыбку. Ты знаешь этого человека давно, но его имя ускользнуло из памяти. Если такое происходит иногда - ничего страшного, но если часто - это повод задуматься о том, чтобы потренировать память. После 30 лет мозг начинает работать хуже, но его можно заставить лучше справляться со своими обязанностями!









Вспоминай, а не ищи в интернете

Больше спи

Занимайся спортом

Не увлекайся многозадачностью

Меньше одиночества