Пять простых способов, чтобы улучшить память

Представь ситуацию: кто-то трогает тебя за плечо и зовет по имени. Ты оборачиваешься и видишь улыбку. Ты знаешь этого человека давно, но его имя ускользнуло из памяти. Если такое происходит иногда - ничего страшного, но если часто - это повод задуматься о том, чтобы потренировать память. После 30 лет мозг начинает работать хуже, но его можно заставить лучше справляться со своими обязанностями!
Вспоминай, а не ищи в интернете
Интернет можешь помочь с именем актера, которое ты никак не можешь вспомнить. Но в наши дни существует так называемая цифровая амнезия: ты забываешь информацию, потому что полагаешься на гаджеты. Пора это прекращать! Когда мы изучаем новое и потом вспоминаем эту информацию, работает гиппокамп и префронтальная кора - и память улучшается. Но если надеяться на компьютер, эти участки мозга со временем начнут работать хуже.
Больше спи
Качественный сон - залог здоровья, в том числе и психического. Но если ночного сна тебе недостаточно, нет ничего плохого в том, чтобы на полчаса прилечь днем. Это тоже поможет работе памяти.
Занимайся спортом
Когда ты двигаешься, кровь активнее циркулирует по организму, а значит, и мозг работает лучше. В крови много кислорода и полезных для мозга элементов. Даже небольшая тренировка способна улучшить твою память.
Не увлекайся многозадачностью
Способность делать несколько дел одновременно - удобна, но она не очень-то полезна для мозга. На самом деле он испытывает стресс, из-за чего можно сделать больше ошибок. Всего лишь четырехсекундное отвлечение на уведомление в телефоне - и вероятность ошибки увеличивается втрое. Именно поэтому ученые рекомендуют во время работы отложить телефон подальше и не отвлекаться на него.
Меньше одиночества
Исследования показали, что одиночество отрицательно влияет на мозг из-за стресса, который можно и не осознавать. Это не значит, что нужно переехать в квартиру с десятью соседями: достаточно посещать групповые занятия и побольше общаться с людьми.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии