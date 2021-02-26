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22 действительно уникальных исторических снимка

Среди фотографий прошлого есть такие, которые показывают историю с другой стороны. И благодаря таким снимкам можно на секунду представить, какими были некоторые известные личности или события в реальной жизни.

Сальвадор Дали на прогулке со своим муравьедом, 1969.

25 действительно уникальных исторических снимков

Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей «Африка» Бугаев, Александр Липницкий, Москва, 1984.

25 действительно уникальных исторических снимков

Усама Бен Ладен на каникулах с семьей, Швеция, 1970.

25 действительно уникальных исторических снимков

Мода на шляпы, Нью-Йорк, 1939.

25 действительно уникальных исторических снимков

Альфред Хичкок играет с внуками, 1960.

25 действительно уникальных исторических снимков

Студенты Принстонского университета после игры в снежки, 1893.

25 действительно уникальных исторических снимков

Джордж Лукас и Стивен Спилберг играют с водными пистолетами, Шри-Ланка, 1983.

25 действительно уникальных исторических снимков

Рената Литвинова на 1 курсе, 1986.

25 действительно уникальных исторических снимков

106-летняя армянская женщина защищает свой дом, 1990.

25 действительно уникальных исторических снимков

Погрузка 5—мегабайтового жесткого диска компании IBM, 1956.

25 действительно уникальных исторических снимков

Наводнение в Париже, 1924.

25 действительно уникальных исторических снимков

Никола Тесла в своей лаборатории.

25 действительно уникальных исторических снимков

Эрнест Хемингуэй и последствия вечеринки.

25 действительно уникальных исторических снимков

Женщины, возражающие принудительному ношению хиджаба в Иране спустя дни после исламской революции, 1979.

25 действительно уникальных исторических снимков

Последнее фото Титаника над водой, 1912.

25 действительно уникальных исторических снимков

Одри Хепбёрн делает покупки со своим олененком, Беверли Хиллз, 1958.

25 действительно уникальных исторических снимков

Юные члены коммуны «Соцсоревнование» готовят антирелигиозные лозунги к Пасхе, Харьковская область,1931.

25 действительно уникальных исторических снимков

Модели Диор гуляют по улицам Москвы, 1956.



25 действительно уникальных исторических снимков

Француз дает прикурить Уинстону Черчиллю, 1944.

25 действительно уникальных исторических снимков

Перекур на высоте во время строительства RCA Building, 1932.

25 действительно уникальных исторических снимков

Кока-кола пришла во Францию, 1950.

25 действительно уникальных исторических снимков

Печать на гробнице Тутанхамона, 1922. Оставалась нетронутой 3,245 лет.

25 действительно уникальных исторических снимков

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