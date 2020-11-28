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Как быстро получить сок из граната. Старый советский способ

Должно быть, многие, кто жил в СССР, или ещё в детстве родители научили этому простому трюку с гранатом. Если вы ещё этого не знаете, обязательно воспользуйтесь им!
Как быстро получить сок из граната. Старый советский способ
Прежде всего, нужно выбрать спелый гранат. Положить его ребром на ровную поверхность и, надавливая ладошкой сверху, катать в разные стороны. Будет слышен характерный хруст — продолжаем катать со всех сторон до тех пор, пока хруст не исчезнет.
Как быстро получить сок из граната. Старый советский способ
В конце концов, гранат становится очень мягким под толстой кожурой.
Как быстро получить сок из граната. Старый советский способ
Делаем аккуратный надрез ножом и выдавливаем сок в стакан — это очень просто!
Как быстро получить сок из граната. Старый советский способ
Вот как легко и просто получить гранатовый сок без дополнительных приспособлений. А из оставшихся семечек можно сварить компот или съесть просто так!
Как быстро получить сок из граната. Старый советский способ
Подробнее о том, как быстро и просто выдавить сок из граната, смотрите в видео ниже:


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сокГранат
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