Когда лучше пересаживать растения до конца 2020 года

Чтобы вазоны в доме лучше росли и радовали тебя своим цветением, красотой и легко переносили смену сезонов, стоит знать, когда пересаживать растения. Сегодня рмы расскажем про самые благоприятные дни по лунному календарю для пересадки комнатных растений до конца 2020 года.



Этот мини-календарик от ловкой садовницы выручит тебя не единожды!

КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ РАСТЕНИЯ

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Осень — период замедления природы, солнечные дни стают короче, а температура ниже. Всё это влияет на твоих зеленых домашних любимцев.3, 6–10, 20–22, 29 сентября — наиболее положительное время для любых манипуляций с растениями. Обрати внимание, что в полнолуние, 2 сентября, растения должны отдохнуть перед пересадкой на следующий день.4–5, 14–15 и 20–21 — стоит воздержаться от высаживания и пересадки «зеленых друзей». 14 и 15 сентября — можно проводить профилактические работы, а также покупать субстрат для будущей пересадки.8–9, 14–15, 18. Если пересаживать вазоны в октябре, то только в эти дни!2, 11–12, 26–27 и 29 октября. Посадочные работы в эти дни не навредят вазонам, но и особого эффекта не принесут.1, 3, 5–6, 10, 13, 16, 21–22, 24, 28 и 30 октября.В эти дни не стоит проводить любые манипуляции с домашними растениями.14, 18, 27 ноября — хороший период для пересадок. Также можно совершать любые уходовые процедуры по отношению к растениям.1–13, 16–17, 19–26, 28–29 ноября садоводы не рекомендуют делать пересадки, чтобы не навредить растению.С наступлением зимы все процессы в растении замедляются и наступает период покоя.3, 8, 12–13, 16, 21 — благотворный период для улучшения условий содержания домашних растений.1–2, 4–7, 9–11, 15, 17–20, 22, 29. Но особенно стоит остерегаться: 14 и 30 декабря. В эти дни категорически не стоит проводить каких-либо манипуляций с вазонами.Помни, что пересадка, сделанная по лунным рекомендациям, благотворно сказывается на продолжительности цветения твоих домашних вазонов.