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Когда лучше пересаживать растения до конца 2020 года

Чтобы вазоны в доме лучше росли и радовали тебя своим цветением, красотой и легко переносили смену сезонов, стоит знать, когда пересаживать растения. Сегодня рмы расскажем про самые благоприятные дни по лунному календарю для пересадки комнатных растений до конца 2020 года.

Этот мини-календарик от ловкой садовницы выручит тебя не единожды!


Когда лучше пересаживать растения до конца 2020 года

КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ РАСТЕНИЯ


Осень — период замедления природы, солнечные дни стают короче, а температура ниже. Всё это влияет на твоих зеленых домашних любимцев.

Сентябрь


Благоприятные дни:
3, 6–10, 20–22, 29 сентября — наиболее положительное время для любых манипуляций с растениями. Обрати внимание, что в полнолуние, 2 сентября, растения должны отдохнуть перед пересадкой на следующий день.
Неблагоприятные дни:
4–5, 14–15 и 20–21 — стоит воздержаться от высаживания и пересадки «зеленых друзей». 14 и 15 сентября — можно проводить профилактические работы, а также покупать субстрат для будущей пересадки.

Октябрь


Благоприятные дни:
8–9, 14–15, 18. Если пересаживать вазоны в октябре, то только в эти дни!
Хорошие или нейтральные дни:
2, 11–12, 26–27 и 29 октября. Посадочные работы в эти дни не навредят вазонам, но и особого эффекта не принесут.

Неблагоприятные дни:
1, 3, 5–6, 10, 13, 16, 21–22, 24, 28 и 30 октября.
В эти дни не стоит проводить любые манипуляции с домашними растениями.

Ноябрь


Благоприятные дни:
14, 18, 27 ноября — хороший период для пересадок. Также можно совершать любые уходовые процедуры по отношению к растениям.

Неблагоприятные дни:
1–13, 16–17, 19–26, 28–29 ноября садоводы не рекомендуют делать пересадки, чтобы не навредить растению.

Декабрь


С наступлением зимы все процессы в растении замедляются и наступает период покоя.
Благоприятные дни:
3, 8, 12–13, 16, 21 — благотворный период для улучшения условий содержания домашних растений.

Неблагоприятные дни:
1–2, 4–7, 9–11, 15, 17–20, 22, 29. Но особенно стоит остерегаться: 14 и 30 декабря. В эти дни категорически не стоит проводить каких-либо манипуляций с вазонами.

Помни, что пересадка, сделанная по лунным рекомендациям, благотворно сказывается на продолжительности цветения твоих домашних вазонов.
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пересадкаРастения
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