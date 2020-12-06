Пекарь из Германии готовит пироги, которые больше похожи на узорчатые панно

Пекарь и фотограф из Германии Карин Пфайфф-Бошек вывела выпечку на совершенно новый уровень. Её пироги больше похожи на узорчатые панно, нежели на еду, впрочем, они выглядят не только красиво, но и аппетитно. Поэтому людям, которые сидят на диете, лучше на эти изделия не смотреть. Или смотреть, но думать, что это вовсе не пирог, а красивое расписное блюдо. Шутки шутками, а ведь Карин и правда можно назвать художником.
Эти шедевра прекрасны и внешне, и на вкус.
Пекарь мастерски вырезает тесто и раскладывает детали и фрукты, создавая восхитительные художественные конструкции. Яркие ботанические и геометрические орнаменты, выложенные поверх восхитительных пирогов, делают их слишком красивыми, чтобы есть. Во время пандемии многие люди во всем мире начали экспериментировать на кухне, отдавая предпочтение блюдам собственного приготовления, уже не так активно заказывая еду из ресторанов, так что опыт Карин, возможно, кому-то пригодился.
Ещё один шедевр от Карин.
Муж Карин, американец по происхождению, научился готовить пироги у своей матери, заслуженного пекаря и очень хорошей кухарки. Пробуя их, женщина понимала, что пироги мужа по вкусу восхитительны, но она всегда задавалась вопросом: а не украсить ли их таким же образом, как, например, кондитеры превращают в произведения искусства торты?
В это время Карин как раз завела аккаунт в Instagram. Она начала экспериментировать и свои попытки украсить торт решилась выложить в интернет.
Пирог, похожий на декоративную тарелку.
Полный цикл Луны. Пирог на стадии приготовления.
– К моему удивлению и восторгу, комментарии были положительными, что привело к быстрому росту числа подписчиков моего аккаунта, – говорит пекарь-художник, у которой, кстати, в Instagram уже набралось под 100 тысяч подписчиков.
Даже не верится, что после выпечки это можно будет съесть.
Кстати, Пфайфф-Бошек недавно выпустила книгу, в которой поделилась 25 своими лучшими рецептами, а также разными видами техник, которые рекомендует использовать «художникам пирогов». Она пошагово рассказывает, как делать такие же шедевры, в книге есть вся необходимая информация – от лучших инструментов для приготовления теста до выпечки. Однако стоит предупредить, что, помимо знаний, в этой деле нужен еще и талант. Поэтому пекарь с золотыми руками не боится конкуренции.
– Мои идеи для новых проектов неисчерпаемы – их у меня гораздо больше, чем свободного времени на воплощение задуманного в жизнь, – говорит Карин, – Вдохновение приходит от природы, от неодушевленных предметов и от традиционных графических и геометрических рисунков.
А этот пирог похож на панно из соломы.
По словам мастерицы, на то, чтобы художественно украсить пирог, требуется от двух до шести часов. Обычно она начинает с изготовления оболочки пирога, наполняя ее, а затем либо кладет плоскую верхнюю корочку в качестве основы для дальнейшего украшения, либо добавляет украшения к фруктовой начинке.
– В качестве альтернативы для украшения я могу просто использовать разноцветные фрукты. А если я хочу раскрасить тесто, я использую только натуральные цвета – такие как сублимированные ягодные порошки, куркума, красная свекла или порошок шпината, – делится секретом Карин.
При приготовлении пирогов мастерица всегда использует только натуральные красители.
Кроме того, для украшения пекарь часто использует различные формочки для печенья или режет тесто, используя очень тонкое лезвие ножа – скальпель или ножик для бумаги. Нередко она сочетает несколько методов резки для создания уникальных дизайнов. И, как говорит мастерица, для работы ей действительно не нужны никакие специальные инструменты.
В ход идут обычные формочки для печенья.
Приготовить такой пирог может любая хозяйка, но нужно иметь ещё и талант.
– У меня есть два твердых принципа в отношении декоративных пирогов. Первый – они должны быть вкусными. Второй – они должны хорошо выглядеть в готовом виде, а не только перед выпечкой, – говорит Карин.
Обычно женщина выпекает от одного до трех пирогов (а точнее, произведений искусства) в неделю. Они с близкими обычно съедают их сами либо отдают друзьям или соседям.
Пироги Карин до и после выпечки выглядят одинаково красиво.
– Сейчас, во время эпидемии COVID-19, я пеку немного меньше. Провожу много времени, тренируя нашу 14-месячную немецкую овчарку Халгрим, а также работая в нашем большом саду, похожем на парк. Мы купили аббатство XX-го века, которое полностью восстановили сами, – рассказывает Карин.
Но даже несмотря на то, что Карин сейчас печет реже, ее пироги-панно с потрясающим дизайном остаются хитами в социальных сетях.
Текст: Анна Белова, фото: Карин Пфайфф-Бошек
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