Пекарь из Германии готовит пироги, которые больше похожи на узорчатые панно

Эти шедевра прекрасны и внешне, и на вкус.

Ещё один шедевр от Карин.

Пирог, похожий на декоративную тарелку.

Полный цикл Луны. Пирог на стадии приготовления.

Даже не верится, что после выпечки это можно будет съесть.

А этот пирог похож на панно из соломы.

При приготовлении пирогов мастерица всегда использует только натуральные красители.

В ход идут обычные формочки для печенья.

Приготовить такой пирог может любая хозяйка, но нужно иметь ещё и талант.

Пироги Карин до и после выпечки выглядят одинаково красиво.