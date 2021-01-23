Почему любимую музу Эдуарда Мане сравнивали с «гориллой с зеленой плотью»: Викторина Мёрен

Биография

Инфографика: Викторина Мёран

Эдуард Мане «Уличная певица», 1862, Музей изящных искусств, Бостон

Художественный талант

Эдуард Мане «Железная дорога», 1872—1873, Национальная галерея искусства, Вашингтон

Почему же ее судьбу называют печальной

Эдуард Мане «Олимпия», 1863, Музей Орсе, Париж

Эдуард Мане «Завтрак на траве», 1863, Музей Орсе, Париж

«Вербное воскресенье» (салон 1885 г.), Викторина Мёран. Большинство её полотен и рисунков считаются сегодня утерянными, однако в 2004 эта картина была обнаружена и находится сейчас в историческом музее Коломба.