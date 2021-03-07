12 лучших книг ХХ века по версии Нью-Йоркской публичной библиотеки, которые стоит прочитать

Нью-Йоркская публичная библиотека является одной из самых крупных в мире с широко развитой сетью и возможностью доступа к лучшим книгам. При подготовке выставки «Лучшие книги ХХ века» был составлен список самых значимых печатных изданий, при этом создатели разделили книги по тематическим разделам. Всего на выставке показали 175 книг, а в нашем сегодняшнем обзоре представлено 12 из них.
«Три сестры», Антон Чехов
«Три сестры», Антон Чехов. / Фото: www.twimg.com
В разделе «Памятники современной литературы» были представлены произведения Марселя Пруста и Томаса Манна, Вирджинии Вульф, Владимира Набокова и ещё двадцати авторов. Среди них – пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры» издания 1901 года. Пьеса в своё время была написана по заказу МХТ, но вот уже второй век она не сходит с лучших театральных сцен России и мира.
«Кольцо царя Соломона», Конрад З. Лоренц
«Кольцо царя Соломона», Конрад З. Лоренц. / Фото: www.auction.ru
В разделе «Царство природы» Нью-Йоркская публичная библиотека представила 10 книг, в том числе «Трактат о радиоактивности» Марии Склодовской-Кюри и «Значение относительности» Альберта Эйнштейна. Среди трудов разных авторов было издание австрийского натуралиста и биолога Конрада Лоренца «Кольцо царя Соломона: Новый Свет на пути животных». Книга была написана в 1949 году, но до 1952 издавалась исключительно на родине автора. На русском языке книге появилась только в 1970 году.
«Гроздья гнева», Джон Стейнбек
«Гроздья гнева», Джон Стейнбек. / Фото: www.u24.ru
Тематический раздел «Протест и прогресс» включал в себя книги 15 авторов, среди которых произведения Джейкоба Рииса, Лилиан Уолд и Алекса Котловица. «Гроздья гнева» Джона Стейнбека повествует о судьбе семьи фермеров Джоуд. Они были вынуждены искать лучшей доли и попытаться выжить в годы Великой депрессии.
«Ким», Редьярд Киплинг
«Ким», Редьярд Киплинг. / Фото: www.labirint.ru
Среди книг, представленных в разделе «Колониализм и его последствия» было выделено 17 произведений разных авторов, в том числе Альбера Камю и Алана Патона, Маргариты Дюрас и Франца Фанона. Роман «Ким» Редьярда Киплинга, повествующий о судьбе индийского мальчишки-сироты, привлекает внимание увлекательным сюжетом и необыкновенно поэтическим языком повествования.
«Ребёнок и уход за ним», Бенджамин Спок
«Ребёнок и уход за ним», Бенджамин Спок. / Фото: www.chitatel.by
В раздел «Разум и дух» вошли книги 15 авторов, при этом среди них можно было найти «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда и «Использование чар» Бруно Беттельхайма. Книга американского педиатра Бенджамина Спока «Ребёнок и уход за ним» в своё время стала настоящим бестселлером и многих родителей заставила взглянуть на собственных детей совсем другими глазами.
«Собака Баскервилей», Артур Конан Дойл
«Собака Баскервилей», Артур Конан Дойл. / Фото: www.mypartnershop.ru
В тематический раздел «Популярная культура и массовые развлечения» было включено 18 книг, при этом именно в этой подборке оказалось произведение Брэма Стокера «Дракула», хотя оно было написано ещё в 1897 году, и «Поворот винта» Генри Джеймса, увидевшее свет в 1898 году. Но детективная повесть Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей», повествующая об очередном расследовании Шерлока Холмса, занимает в этом списке почётное место.
«Эпоха невинности», Эдит Уортон
«Эпоха невинности», Эдит Уортон. / Фото: www.labirint.ru
Отдельно создатели выставки выделили произведения писателей-женщин о борьбе за свои права, обозначив этот раздел ёмким названием «Женщины встают». Здесь были представлены произведения, касающиеся избирательных прав и женского освободительного движения, освещающие проблемы харассмента. «Эпоха невинности» Эдит Уортон выделяется в этом ряду своей атмосферностью и полным погружением в историю. Не зря в 1993 году режиссёр Мартин Скорсезе экранизировал роман.
«Воспитание Генри Адамса», Генри Брукс Адамс
«Воспитание Генри Адамса», Генри Брукс Адамс. / Фото: www.crafta.ua
Раздел «Экономика и технологии» включал научные труды известных экономистов и даже издание Эда Крола «Весь Интернет: Руководство пользователя и каталог». Среди них была представлена автобиографическая книга «Воспитание Генри Адамса» американского писателя и историка Генри Брукса Адамса. В неё были включены две главы, написанные автором после посещения России в 1901 году, и размышления писателя о судьбах двух великих держав, США и России.
«Рассказ служанки», Маргарет Этвуд
«Рассказ служанки», Маргарет Этвуд. / Фото: www.labirint.ru
В тематический раздел «Утопии и антиутопии» вошли всемирно известные произведения Герберта Уэллса и Олдоса Хаксли, Джорджа Оруэлла и Энтони Берджесса. Был включён в этот список и роман Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», увидевший свет в 1985 году. Тяжелая антиутопия канадской писательницы сделала автора лауреатом нескольких литературных премий и вызвала в своё время множество споров. Затронутые проблемы и сегодня волнуют умы, а по мотивам романа сняты фильм и сериал, а также поставлена опера.
«Реквием», Анна Ахматова
«Реквием», Анна Ахматова. / Фото: www.snoska.ru
Один из разделов выставки был озаглавлен «Война, холокост, тоталитаризм», и в нём были представлены произведения, освещающие самые тяжёлые периоды мировой истории. Здесь были выставлены «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя и «Хиросима» Джона Херси, «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Дневник Анны Франк» и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Вошла в этот раздел и поэма Анны Ахматовой «Реквием». Произведение русской поэтессы тяжело далось ей самой. Задумка о создании цикла совпала со временем, когда были арестованы её третий муж Николай Пунин и сын Лев Гумилёв. Поэтому замысел лирического цикла перерос в работу над сложной поэмой, которую Ахматова писала, в том числе, и в проходных следственного изолятора, где она стояла в очередях в надежде отдать передачу.
«Этикет в обществе, в бизнесе, в политике и дома», Эмили Пост
«Этикет в обществе, в бизнесе, в политике и дома», Эмили Пост. / Фото: www.pixhost.icu
Отдельной тематикой сотрудники Нью-Йоркской публичной библиотеки выделили произведения светлые, обозначив тему раздела как «Оптимизм, радость, благородство». Сюда были включены «Винни Пух» Алана Милна и «Радость кулинарии» Ирмы Ромбауэр, «Хоббит» Дж. Р. Р Толкина и «Пигмалион» Бернарда Шоу. И рядом с этими произведениями соседствует книга Эмили Пост «Этикет в обществе, в бизнесе, в политике и дома». Издание несколько раз перерабатывалось другими авторами, а в первоначальной версии увидело свет в 1922 году.
«Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер
«Над пропастью во ржи», Джером Сэлинджер. / Фото: www.yandex.net
Среди значимых книг детской литературы «Фавориты детства и юности» были выбраны произведения Бетти Смит и Льюиса Кэрролла, Беатрикс Поттер, Морис Сендак и ещё четырёх авторов. Среди них выделяется роман 1951 года «Над пропастью во ржи» («Ловец во ржи» в одной из версий) Джерома Сэлинджера. Книгу запрещали в школах и библиотеках, обвиняли в плохом примере для подрастающего поколения, и при этом повесть переведена почти на все основные языки мира и до сих пор пользуется популярностью.
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