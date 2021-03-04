10 видов животных, названных в честь знаменитостей

В последние годы биологи все чаще и чаще называют новые биологические виды в честь знаменитостей. В результате, по разным подсчетам, от 17000 до 24000 животных, растений и микроорганизмов носят имена известных певцов, актеров, политиков и других знаменитостей.
Итак, знакомьтесь с некоторыми представителями животного мира, которые носят известные имена:
1. Паразит Боба Марли
Маленькое ракообразное существо, которое паразитирует на рыбах в Карибском море, получило имя Gnathia marleyi, в честь звезды регги Боба Марли. «Я назвал этот вид, который является настоящим чудом природы, в честь Марли, потому что я очень уважаю музыку Марли и восхищаюсь ею» сказал Пол Сиккел, морской биолог из Университета штата Арканзас.
2. Овод Бейонсе
Новооткрытый редкий вид овода Scaptia beyonceae получил свое название в честь знаменитой американской певицы Беонсе. Это произошло в январе 2012 года. Ученый Брайан Лессард признался, что дал оводу имя Бейонсе из-за золотых волосков на груди животного. Эти волоски напоминают биологу о певице.
3. Рыба Ричарда Докинза
Имя Ричарда Докинза носит не одна рыба, а целый род рыб, в который входит 4 вида. Самому Докинзу тот факт, что его именем назвали новооткрытый вид рыб, очень польстил. «Я очень рад тому, что теперь моим именем называется целый род рыб. Эти рыбы очень красивые.» По словам Докинза, его нисколько не обидело то, что эти рыбы занимают достаточно низкое место в эволюционной цепи.
4. Лемур Джона Клиза
Новооткрытый вид лемура был назван в честь актера и комика Джона Клиза в 2005 -м году. Лемур Avahi cleesei обитает на Мадагаскаре. Урс Талманн, ученый, обнаруживший этот вид лемура, говорит, что назвал животное именем актера в благодарность за пропаганду охраны природы во многих фильмах с его участием. Клиз был очень тронут жестом ученого и признался, что он обожает лемуров.
5. Жук Джорджа Буша
Да, есть и такой жук, названный в честь бывшего президента США. Однако Буш — не единственный американский политик, в честь которого было названо насекомое. В 2005-м году новые виды жуков были названы в честь вице-президента Дика Чейни и министра обороны Дональда Рамсфелда. Квентин Уилер, член команды ученых, открывших эти три вида жуков, говорит, что считает себя политически консервативным человеком и что таким образом он хотел выразить свою политическую позицию. По словам Уилера, Буш поблагодарил его за этот жест.
6. Жук Кейт Уинслет
Новооткрытый вид жука Agra Katewinsletae был назван в честь актрисы Кейт Уинслет из-за ее роли в знаменитом «Титанике». Терри Эрвин, энтомолог, обнаруживший жука, объяснил, что таким образом он хотел напомнить об опасности, которую представляет для этого насекомого утрата лесов. «Героиня Кейт Уинслет была спасена, но я не уверен, что-то же самое произойдет с этим жучком, если все тропические леса будут утрачены и превратятся в пастбища» — говорит ученый.
7. Жук Адольфа Гитлера
Anophthalmus hitleri, слепой жук, названный в честь Адольфа Гитлера, обитает только в пяти влажных пещерах Словении. Этот вид был открыт в 1933-м году немецким энтомологом. Учитывая, что Гитлер накануне был назначен канцлером Германии, неудивительно, что ученый назвал новооткрытый вид именно так.
8. Палеозавр Дэвида Аттенборо
В честь известного британского натуралиста Дэвида Аттенборо названо несколько животных, и среди них есть давно исчезнувший морской ящер, который называется Attenborosaurus conybeari. Этот вид был открыт американским палеонтологом Робертом Баккером. Баккер признался, что назвал вид в честь Аттенборо, потому что ему стало известно, что Аттенборо в детстве увлекался динозаврами.
9. Кролик Хью Хефнера
Хью Хефнер — основатель журнала Playboy, поэтому неудивительно, что его именем назвали болотного кролика. Полное название кролика звучит так: Sylvilagus palustris hefneri. Этот кролик обитает на юго-востоке США. Между прочим, сам Хефнер жертвовал средства на охрану редких видов кроликов.
10. Лягушка принца Чарльза
В начале этого года лягушка, обнаруженная в 2008-м году в Эквадоре, была названа в честь принца Чарльза Hyloscirtus princecharlesi. Новый вид был назван в честь наследника британского престола за его благотворительную деятельность, направленную на защиту фауны тропических лесов.
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