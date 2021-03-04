10 видов животных, названных в честь знаменитостей

В последние годы биологи все чаще и чаще называют новые биологические виды в честь знаменитостей. В результате, по разным подсчетам, от 17000 до 24000 животных, растений и микроорганизмов носят имена известных певцов, актеров, политиков и других знаменитостей.



Итак, знакомьтесь с некоторыми представителями животного мира, которые носят известные имена:



1. Паразит Боба Марли

2. Овод Бейонсе

3. Рыба Ричарда Докинза

4. Лемур Джона Клиза

5. Жук Джорджа Буша

6. Жук Кейт Уинслет

7. Жук Адольфа Гитлера

8. Палеозавр Дэвида Аттенборо

9. Кролик Хью Хефнера

10. Лягушка принца Чарльза