Эксперимент: можно ли выстрелить пулей в цепь, чтобы ее разорвать

Как часто нам приходится видеть подобную сцену: лихой герой боевика ловко выхватывает свой пистолет и отстреливает цепь, которая мешаем ему осуществить свой замысел. Металлическое изделие при этом со звоном разлетается и шлепается на пол. Вот только имеет ли подобное художественное изображение хоть что-то общее с действительностью? Лучше всего проиллюстрировать ситуацию на конкретном примере.