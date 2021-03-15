Эксперимент: можно ли выстрелить пулей в цепь, чтобы ее разорвать

Как часто нам приходится видеть подобную сцену: лихой герой боевика ловко выхватывает свой пистолет и отстреливает цепь, которая мешаем ему осуществить свой замысел. Металлическое изделие при этом со звоном разлетается и шлепается на пол. Вот только имеет ли подобное художественное изображение хоть что-то общее с действительностью? Лучше всего проиллюстрировать ситуацию на конкретном примере.
Разорвать цепь пулей очень непросто. ¦Фото: youtube.com.
Можно ли разорвать металлическую цепь выстрелом из пистолета или винтовки? И да, и нет. Ответ на данный вопрос может серьезнейшим образом меняться в зависимости от конкретных условий. В первую очередь в зависимости от используемого оружия, калибра и типа боеприпасов, а также самой цепи: материала, из которого она сделана и габаритов колец. Правда, есть и один большой общий момент для всех ситуаций.
Цепь заставляет пулю рикошетить. ¦Фото: youtube.com.
Дело в том, что разорвать цепь при помощи пулевого выстрела крайне сложно. Даже самая дешевая цепь крайне неохотно «поддается на уговоры» в силу того, что пулю просто рикошетит при столкновении с предметом, который не закреплен жестко. Более того, сама цепь чаще всего отскакивает в сторону под действием передающейся от пули кинетической энергии.
Справиться с цепью могут главным образом винтовочные патроны. ¦ Фото: youtube.com.
В результате на цепи в большинстве случае остаются лишь царапины или вмятины. При этом совершенно неважно, дешевая ли это цепь из мягкого металла или хорошая, тяжелая, дорогостоящая цепь из высококачественной стали. Чаще всего разбить ее не получается ни пистолетной пулей, ни ружейным выстрелом. Более или менее хорошо с задачей вправляются винтовочные пули армейского толка. Однако, даже в этом случае рвется цепь лишь в случае редкого удачного исключения, а не устойчивого правила.
Но даже при серьезном калибре разрыв является случайностью. ¦Фото: youtube.com.
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