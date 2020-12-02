Простой способ защитить водосточный желоб от листвы и мусора

Каждый год одно и тоже – водосточный желоб засоряется разнообразным мусором и перестает справляться со своими прямыми обязанностями. Оказавшись в такой ситуации, хозяину приходится брать ситуацию в свои руки и чистить желоб. Помимо того, что данная процедура отнимает немало времени и сил, она еще является априори не самой безопасной. Чтобы не делать всего этого, следует задуматься над защитой желоба.
Для того, чтобы обеспечить защиту водосточного желоба, не нужно изобретать велосипед. Достаточно пойти по принципу «дешево и сердито». Так, для создания эффективной защиты нам понадобится лишь пластиковая заборная сетка. Само собой, пригодится еще кое-какая мелочевка и инструменты.
Первым делом необходимо будет подняться к водосточной трубе и снять мерки ее диаметра, а также мерки протяженности участков водостока. Как правило, у большинства дачных домов достаточно простая система, состоящая из одного желоба. Однако даже в этом случае следует снять мерки. Нужно это для того, чтобы сетка полностью закрывала собой весь канал. Еще лучше – если она будет немного выступать по краям.
Все, что нужно сделать дальше – это нарезать сетку и свернуть ее в трубку. Созданная трубка подгоняется за счет еще большего скручивания под диаметр желоба так, чтобы лежать достаточно плотно и при этом полностью закрывать весь каналец. Если сетка кладется не слишком надежно, можно посадить ее на болты в нескольких местах.
Закрытый сеткой желоб не будет засоряться листвой и прочим мусором на протяжении сезона. Раз в пару лет конструкцию все-таки придётся разбирать и чистить, однако мороки с ней будет все равно намного меньше, чем с регулярной прочисткой желоба раз или даже несколько раз в сезон.
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