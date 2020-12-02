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Простой способ защитить водосточный желоб от листвы и мусора



Каждый год одно и тоже – водосточный желоб засоряется разнообразным мусором и перестает справляться со своими прямыми обязанностями. Оказавшись в такой ситуации, хозяину приходится брать ситуацию в свои руки и чистить желоб. Помимо того, что данная процедура отнимает немало времени и сил, она еще является априори не самой безопасной. Чтобы не делать всего этого, следует задуматься над защитой желоба.

Простой способ защитить водосточный желоб от листвы и мусора

Для того, чтобы обеспечить защиту водосточного желоба, не нужно изобретать велосипед. Достаточно пойти по принципу «дешево и сердито». Так, для создания эффективной защиты нам понадобится лишь пластиковая заборная сетка. Само собой, пригодится еще кое-какая мелочевка и инструменты.

Простой способ защитить водосточный желоб от листвы и мусора

Первым делом необходимо будет подняться к водосточной трубе и снять мерки ее диаметра, а также мерки протяженности участков водостока. Как правило, у большинства дачных домов достаточно простая система, состоящая из одного желоба. Однако даже в этом случае следует снять мерки. Нужно это для того, чтобы сетка полностью закрывала собой весь канал. Еще лучше – если она будет немного выступать по краям.

Простой способ защитить водосточный желоб от листвы и мусора

Все, что нужно сделать дальше – это нарезать сетку и свернуть ее в трубку. Созданная трубка подгоняется за счет еще большего скручивания под диаметр желоба так, чтобы лежать достаточно плотно и при этом полностью закрывать весь каналец.
Если сетка кладется не слишком надежно, можно посадить ее на болты в нескольких местах.

Простой способ защитить водосточный желоб от листвы и мусора

Закрытый сеткой желоб не будет засоряться листвой и прочим мусором на протяжении сезона. Раз в пару лет конструкцию все-таки придётся разбирать и чистить, однако мороки с ней будет все равно намного меньше, чем с регулярной прочисткой желоба раз или даже несколько раз в сезон.




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Простой способ защитить водосточный желоб от листвы и мусора

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Простой способ защитить водосточный желоб от листвы и мусораПодписаться на мой Instagram



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