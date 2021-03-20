И солнца не надо: 9 шикарных идей для оформления комнаты без окон

Многие люди думают, что жить в комнате без окон невозможно. На самом деле, это ошибочное мнение. Предлагаем вам девять идей, которые помогут справиться с этой проблемой без особых финансовых вложений.

Существует стойкий стереотип относительно того, что в квартире обязательно должны быть окна. Мы настолько привыкли к ним, что отсутствие оконного проема становится причиной появления внутреннего дискомфорта, в результате чего мы чувствуем себя неуютно в своей же квартире. Однако эта архитектурная проблема не является редкостью, особенно если помещение находится ниже уровня земли или стена не граничит с улицей.

Чаще всего такая ситуация складывается с ванной комнатой, спортзалом, гардеробной, домашним офисом, который находится в подвальном помещении. Но это не повод расстраиваться! Мы подобрали для вас девять способов оформления комнаты без окон. Возможно, вам подойдет один или несколько из них.

Способ 1: Белый цвет

Белый цвет делает комнату визуально больше.

Комнате без окон не хватает естественного освещения, поэтому она выглядит темной и безликой. Исправить ситуацию поможет белый цвет. Он делает пространство визуально больше и просторнее. Кроме того, не стоит забывать, что этот цвет способен отражать лучи всего спектра и равномерно распределять их по комнате, что также играет нам на руку.

Способ 2: Картины

Поэтому, когда начнете делать ремонт в комнате, обязательно покрасьте стены и потолок в белоснежный цвет. Чтобы помещение не выглядело скучным и стерильным, как в больнице, добавьте в интерьер яркий деталей. Это могут быть шторы, ковер, диванные подушки, картины на стенах и многое другое.

Картины делают комнату красивее и уютнее.

Если в вашей квартире еще нет картин, срочно исправляйте этот промах. Полотна, вне зависимости от автора и того, в каком жанре они написаны, визуально преображают помещение, делая его более ярким и интересным. Однако не стоит подходить к выбору произведения с пренебрежением, ведь вам придется ежедневно лицезреть его. Помните, что при взгляде на картину, вы должны испытывать чувство покоя и умиротворения, а не раздражения. Поэтому лучше приобрести что-то нейтральное, например, пейзаж или натюрморт.

Способ 3: Фотографии на стенах

Можно повесить свои распечатанные снимки или профессиональные фотографии.

Фото в качестве украшения стен - неплохая альтернатива профессиональным картинам. Снимки отлично вписываются в интерьер, делают его уютным, красивым, а главное – индивидуальным. Вы можете повесить либо свои фотографии в рамках, либо выбрать высокохудожественные фото моделей, знаменитых людей (спортсменов, актеров, музыкантов), животных, растений, природы. Если вы остановите свой выбор на последнем варианте, то эффект восприятия будет такой же, как от живописи.

Способ 4: Телевизоры

Телевизор - незаменимая часть интерьера.

Этот вариант больше подходит не для квартир и частных домов, а для общественных заведений по типу кафе, ресторанов, салонов красоты, медицинских центров. Здесь мы обычно видим экран с музыкальными клипами, меняющимися картинкам, но без звука. В этом случае мы получаем доступ «в большой мир», но вместе с этим нас не раздражает реклама и излишний шум.

Способ 5: Зеркала

Отражающие способности зеркал пригодятся в прихожей без окон.

Когда речь идет о небольших или очень темных помещениях, дизайнеры советуют покупать зеркала. За счет того, что они преломляют потоки искусственного света, комната визуально становится просторнее. Однако это решение подходит далеко не для всех, ведь многие люди не любят очень часто смотреться в зеркало.

Способ 6: Растения

Растения очищают воздух и делают комнату уютнее.

Как мы уже говорили, комната без окон автоматически становится неуютной. Чтобы исправить это положение дел, купить несколько горшков с комнатными растениями. Они делают помещение более красивым, ярким, и к тому же очищают воздух. В такой атмосфере не только дышать, но и находиться гораздо приятнее. Есть и еще один плюс: по мнению психологов, цветы дарят вдохновение и позволяют нам развиваться с творческой стороны. А еще они невольно притягивают взгляд, даже есть в комнате нет окон. Главное – выбирать комнатные растения, которым не нужен солнечный свет. Ярким примером могут выступить калатея, диффенбахия, драцена маргината и многие другие.

Способ 7: Виртуальное окно

Виртуальные окна предлагает на данный момент только одна российская компания

Психологи считают, что на здоровье и настроение человека благотворно влияет даже нарисованное окно. Поэтому если у вас есть талант художника, то вы вполне можете создать «оконный» шедевр, тем самым решив проблему с отсутствием проема. Картина украсит интерьер, а вы, в свою очередь, сможете в любое время ею любоваться.

Еще один вариант – заказать в специализированной компании виртуальное окно. Его можно расположить в любом месте и менять изображения в зависимости от настроения. Кстати, о картинках – они представляют собой видео качества 4К, сравнимого с реальным восприятием. На выбор предоставляются прекрасные вид лесов, озер, гор, морей, городов, так что выбрать что-то по душе не составит труда. Пока виртуальное окно является редкостью в нашей стране. В России его предлагает исключительно компания Kaleva.

Способ 8: Иллюзия стеклянной крыши

Иллюзию стеклянной крыши разработали американские производители.

Недавно американские разработчики представили на суд публике технологию, которая имитирует большие окна и проемы на крыше. Если разместить такое «окно» на потолке, то вы сможете видеть проекцию неба, облаков, листьев деревьев и так далее. Однако иллюзию стеклянной крыши можно сделать далеко не во всех помещениях, это все сугубо индивидуально.

Способ 9: Скрытая подсветка

Скрытая подсветка создаст иллюзию естественного освещения.

Чтобы получить ощущение естественного освещения, можно воспользоваться скрытой подсветкой, которая является сравнительно новым решением в дизайне интерьеров. При помощи светодиодной ленты можно подсветить любой участок комнаты: нишу, стену, площадь под потолком, место за диваном или креслом.