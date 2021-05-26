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По полочкам: стиль самой богатой женщины мира Лилиан Беттанкур

Что носит женщина, которая может себе позволить абсолютно все. Француженка Лилиан Беттанкур — самая богатая женщина мира (с состоянием $38,7 млрд она занимает 15 место в мировом рейтинге Forbes). В возрасте 35 лет Лилиан встала у руля семейной компании L’Oreal и благодаря деловой хватке и интуиции обеспечила ей мировое лидерство на рынке парфюмерии и косметики. До 87 лет, пока ее дочь не инициировала судебное разбирательство, обвиняя мать в недееспособности, Беттанкур попадала на страницы газет как предприниматель, меценатка и светская львица. Сегодня ей 94 года, она давно отошла от дел, но по-прежнему верна своему стилю.

По полочкам: стиль самой богатой женщины мира Лилиан Беттанкур

Что демонстрирует: неординарность, изящество, волевой характер

Как она это делает: классический стиль. База гардероба — жакет прямого кроя плюс классические брюки. Строгая геометрия ансамбля и жесткие линии лацканов задают деловой тон. Брючные костюмы всегда добавляют моложавости и динамики «возрастным» дамам.

По полочкам: стиль самой богатой женщины мира Лилиан Беттанкур

Платок, Salvatore Ferragamo; шляпа, Marc Cain; сумка, Giorgio Armani; брошь, Carrera y Carrera

Как она это делает: цветовые акценты. Умело пользуясь оттенками красного, Беттанкур всегда привлекает к себе внимание. Создает акценты при помощи шарфов и платков. Яркий цвет у лица — и вы смотрите ей в глаза.



По полочкам: стиль самой богатой женщины мира Лилиан Беттанкур

Как она это делает: мимика и взгляд. Выражение спокойствия и светской благожелательности в любых обстоятельствах. Ухоженность. Владелица косметической компании, имея возрастную пигментацию кожи, не стремится ее маскировать. Напротив, из декоративной косметики в ее распоряжении только помада, а благородные черты лица говорят сами за себя.

По полочкам: стиль самой богатой женщины мира Лилиан Беттанкур

Сумка, Bally; серьги, Roberto Coin; пальто, Marina Rinaldi; туфли, Max Mara

Как она это делает: дорогая фактура материалов. Тонкая шерсть, кашемир, шелк и мех. Лаконичность аксессуаров. Выбрать что-то одно — демонстрация хорошего вкуса. Особое внимание к серьгам — визуально они корректируют овал лица.

По полочкам: стиль самой богатой женщины мира Лилиан Беттанкур

Что взять на заметку: не бойтесь цвета. Возраст не повод прятаться. Найдите цвета, которые наилучшим образом работают на вашу привлекательность, и используйте их, грамотно расставляя акценты. Зоны повышенного внимания — кожа лица, прическа, зубы, руки. Закрывая тело, привлекайте внимание к лицу и рукам. Незаменимый вклад в элегантный образ вносят хороший парикмахер, косметолог, дантист и специалист по маникюру. Заботьтесь об осанке. Прямая спина — признак молодости. Любые проблемы с осанкой заметно старят.

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